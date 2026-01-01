user icon
Ferrari kondigt vertrek van groot talent aan

Het team van Ferrari heeft voor het nieuwe jaar afscheid genomen van één van de coureurs uit hun talentenprogramma. Op oudejaarsdag maakte Ferrari bekend dat F1 Academy-coureur Aurelia Nobels niet langer onderdeel uitmaakt van het opleidingsprogramma. Het is niet bekend waar haar toekomst in de sport ligt.

Ferrari heeft veel talenten onder contract staan die deel uitmaken van de prestigieuze Ferrari Driver Academy. De Italiaanse renstal heeft ook meerdere vrouwelijke coureurs in hun talentenprogramma, en vorig jaar kwamen twee van hen uit in de F1 Academy. De Nederlandse Maya Weug reed daar in de kleuren van de Scuderia, terwijl Nobels bij een andere sponsor was gestald.

26 dec 2025
Nobels maakte sinds 2023 onderdeel uit van de Ferrari Driver Academy. Eind 2022 werd ze verkozen tot winnaar van het Girls on Track-programma van de FIA, het gaat hier om een programma dat wordt georganiseerd om meisjes een kans te geven in de autosport. Ferrari besloot de Braziliaanse op te pikken, en in de afgelopen jaren nam ze deel aan verschillende kampioenschappen in de single seaters.

In 2024 debuteerde Nobels in de F1 Academy namens het team van ART Grand Prix, en sloot ze het seizoen af op de twaalfde plaats met 29 punten. Dit jaar kende ze een wisselvallig seizoen in de F1 Academy, maar stond ze wel op het podium in Las Vegas. Ze sloot het seizoen af op de dertiende plaats in het kampioenschap.

Ferrari deelt afscheidsboodschap

Op sociale media liet de Ferrari Driver Academy weten dat ze afscheid hebben genomen van Nobels. In een post wensen ze de 18-jarige coureur veel succes in het nieuwe hoofdstuk in haar loopbaan, en stellen ze dat ze haar voor altijd zullen blijven steunen. Wat het nieuwe hoofdstuk in de loopbaan van Nobels is, is nog niet duidelijk.

Nieuwe Ferrari-coureur

Ferrari steunt dit jaar een nieuwe coureur in de F1 Academy. Weug heeft het maximale aantal seizoenen in de klasse bereikt, en gaat dus op zoek naar een volgende stap in haar loopbaan. De Deense Alba Hurup Larsen zal de Ferrari-kleuren vertegenwoordigen in het nieuwe seizoen.

F1 Nieuws Ferrari F1 Academy

Reacties (1)

Login om te reageren
  • GreenEye

    Posts: 80

    Daar gaan we waarschijnlijk nooit meer iets van vernemen.

    • + 0
    • 1 jan 2026 - 15:59

