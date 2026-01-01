Het team van Ferrari heeft een tegenvallend seizoen achter de rug. De iconische Italiaanse renstal wist geen Grand Prix te winnen, en coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc worstelden met de auto. Om dit jaar beter voor de dag te komen lijkt het erop dat ze de aanpak van McLaren gaan kopiëren.

Ferrari begon vol goede moed aan 2025. Eén jaar eerder verloren ze pas in de seizoensfinale de titelstrijd in het constructeurskampioenschap van McLaren, en leken ze competitief te zijn. Aangezien er amper regelwijzigingen waren, leek Ferrari die goede vorm vast te kunnen houden. Niets bleek minder waar te zijn, want de Italiaanse renstal viel ver terug.

Lewis Hamilton wist de sprintrace in China te winnen, maar in datzelfde weekend werden beide auto's geschrapt uit de uitslag van de Grand Prix, omdat ze niet door de technische keuring waren gekomen. Ferrari wist in de rest van het jaar geen vuist te maken, en was kansloos in de strijd met Mercedes en Red Bull Racing. De frustratie begon te groeien en Hamilton en Leclerc waren allesbehalve tevreden met de auto.

Wat gaat Ferrari anders doen?

Volgens het Italiaanse medium Formula Uno Analisi Tecnica kiest Ferrari voor dit jaar voor een andere aanpak. Het lijkt er namelijk op dat ze de werkwijze van constructeurskampioen McLaren gaan kopiëren. Het Italiaanse medium stelt dat technisch directeur Loïc Serra een nieuwe manier van denken heeft voorgesteld. De focus komt hierbij meer te liggen op efficiëntie in plaats van pure kracht.

Volgens Formula Uno Analisi Tecnica heeft Serra het team gevraagd om meer focus te leggen op de flexibiliteit van de voorwielophanging. Hierdoor zou Ferrari betere grip en stabiliteit krijgen, een punt waar de coureurs afgelopen jaar mee worstelden.

FIA keurt de veranderingen goed

Het Italiaanse medium stelt dat de FIA de verandering van Ferrari als conform met de richtlijnen heeft beoordeeld. Ferrari zou met deze aanpak de gang van zaken bij McLaren kopiëren. Serra zou zich vooral hebben laten inspireren door Rob Marshall, die voor een grote verandering bij McLaren zou hebben gezorgd.