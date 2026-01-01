user icon
'Ferrari jaagt op succes en kopieert tactiek van McLaren'

Het team van Ferrari heeft een tegenvallend seizoen achter de rug. De iconische Italiaanse renstal wist geen Grand Prix te winnen, en coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc worstelden met de auto. Om dit jaar beter voor de dag te komen lijkt het erop dat ze de aanpak van McLaren gaan kopiëren.

Ferrari begon vol goede moed aan 2025. Eén jaar eerder verloren ze pas in de seizoensfinale de titelstrijd in het constructeurskampioenschap van McLaren, en leken ze competitief te zijn. Aangezien er amper regelwijzigingen waren, leek Ferrari die goede vorm vast te kunnen houden. Niets bleek minder waar te zijn, want de Italiaanse renstal viel ver terug.

Lewis Hamilton wist de sprintrace in China te winnen, maar in datzelfde weekend werden beide auto's geschrapt uit de uitslag van de Grand Prix, omdat ze niet door de technische keuring waren gekomen. Ferrari wist in de rest van het jaar geen vuist te maken, en was kansloos in de strijd met Mercedes en Red Bull Racing. De frustratie begon te groeien en Hamilton en Leclerc waren allesbehalve tevreden met de auto.

Wat gaat Ferrari anders doen?

Volgens het Italiaanse medium Formula Uno Analisi Tecnica kiest Ferrari voor dit jaar voor een andere aanpak. Het lijkt er namelijk op dat ze de werkwijze van constructeurskampioen McLaren gaan kopiëren. Het Italiaanse medium stelt dat technisch directeur Loïc Serra een nieuwe manier van denken heeft voorgesteld. De focus komt hierbij meer te liggen op efficiëntie in plaats van pure kracht.

Volgens Formula Uno Analisi Tecnica heeft Serra het team gevraagd om meer focus te leggen op de flexibiliteit van de voorwielophanging. Hierdoor zou Ferrari betere grip en stabiliteit krijgen, een punt waar de coureurs afgelopen jaar mee worstelden.

FIA keurt de veranderingen goed

Het Italiaanse medium stelt dat de FIA de verandering van Ferrari als conform met de richtlijnen heeft beoordeeld. Ferrari zou met deze aanpak de gang van zaken bij McLaren kopiëren. Serra zou zich vooral hebben laten inspireren door Rob Marshall, die voor een grote verandering bij McLaren zou hebben gezorgd.

  • jd2000

    Posts: 7.550

    Moet nu al lachen. Ferrari en efficientie.

    • + 4
    • 1 jan 2026 - 14:21
    • Robin

      Posts: 3.004

      Nee dat is over het algemeen niet iets wat in 1 zin past…

      • + 0
      • 1 jan 2026 - 15:32
    • FerrariRules

      Posts: 3.134

      Helaas heb je gelijk.

      • + 0
      • 1 jan 2026 - 16:18

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

