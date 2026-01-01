Het nieuwe jaar is begonnen, en dat betekent ook dat het nieuwe Formule 1-seizoen langzaam maar zeker dichterbij komt. Het wordt een bijzonder jaar, waarin er veel gaat veranderen in de sport. De eerste nieuwe auto's worden deze maand al aan de wereld getoond.

Na een spannend seizoen in 2025 is de aandacht van veel teams al snel verschoven naar het nieuwe jaar. Dit jaar gaan er nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de koningsklasse van de autosport, en dat betekent dat er nog veel onduidelijk is. Welk team gaat er domineren? Welk team heeft verkeerd gegokt? De grootste vraag die blijft liggen is echter: hoe gaan de nieuwe auto's er precies uitzien.

Over ruim twee weken zal men voor het eerst antwoord krijgen op deze vraag, aangezien Red Bull Racing en Racing Bulls dan aanwezig zijn bij de grote launch van Ford in het Amerikaanse Detroit. Het is niet de verwachting dat ze hier direct het achterste van hun tong gaan laten zien, waarschijnlijk zullen ze alleen de nieuwe livery aan de wereld gaan tonen.

Drukke dagen

Aan het eind van deze maand gaan de coureurs voor het eerst de baan op tijdens een officiële sessie van de Formule 1. Op het circuit van Barcelona in Spanje staat dan de eerste wintertest op het programma. Voor de buitenwereld wordt het een vrij saaie week, want het gaat hier om een besloten test die achter gesloten deuren wordt afgewerkt. De eerste keer dat de fans écht een flink kunnen werpen om de nieuwe auto's, is tijdens de tweede wintertest in Bahrein in februari. Later die maand vindt er ook een derde test plaats op het circuit van Sakhir.

Op deze dagen vinden de launches van de F1-teams plaats:

Red Bull Racing: 15 januari, Detroit, Verenigde Staten

Racing Bulls: 15 januari, Detroit, Verenigde Staten

Audi: 20 januari, Berlijn, Duitsland

Honda: 20 januari, Tokio, Japan (motorlaunch)

Alpine: 23 januari, Barcelona, Spanje

Haas: 23 januari, online

Ferrari: 23 januari, Fiorano, Italië

Cadillac: 8 februari, speciale reclame tijdens Super Bowl

Aston Martin, 9 februari, Saoedi-Arabië

Mercedes: Nog niet bekend

McLaren: Nog niet bekend

Williams: Nog niet bekend