Max Verstappen heeft een druk jaar achter de rug. In 2025 greep hij net naast de wereldtitel, maakte hij zijn debuut als GT3-coureur en werd hij voor het eerst vader. Verstappen is ook verhuisd in Monaco, maar met de inrichting heeft hij zich in ieder geval niet beziggehouden.

Verstappen had veel aan zijn hoofd in het afgelopen jaar. De Nederlandse Red Bull-coureur moest het gevecht aangaan met de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri, en was in de eerste seizoenshelft overduidelijk langzamer. In de tweede helft van het seizoen zette Red Bull stappen en stond Verstappen in elke race op het podium. Hij kwam uiteindelijk net te kort voor de wereldtitel, maar was wel zeer tevreden met zijn prestaties.

Verstappen had het op privégebied ook zeer druk. Aan het begin van het jaar schafte hij een nieuwe privéjet en een nieuwe boot aan, terwijl zijn leven ook veranderde. In de dagen voorafgaand aan de Grand Prix van Miami werden Verstappen en zijn vriendin Kelly Piquet ouders van dochter Lily. Het was een mooi moment voor Verstappen, die met zijn gezinnetje ook verhuisde naar een nieuw huis in Monaco.

Wat heeft Verstappen gedaan?

In het eindejaarsinterview met Viaplay kreeg Verstappen de vraag hoeveel invloed hij had op het nieuwe huis: "Ik heb mijn eigen kamer, waar ik dan mijn simulator en zo heb staan. Mijn mancave, zeg maar. Daar ben ik wel mee bezig geweest, maar voor de rest allemaal wat minder."

Behangetjes

Met behangetjes en kleurtjes voor de inrichting, heeft Verstappen zich dan ook niet beziggehouden. Lachend stelt hij dat dit iets is wat zijn vriendin heeft gedaan: "Kelly heeft wel het meeste gedaan. Als ik maar een fijn bed heb en een goede douche. Dat is helemaal prima. En goed internet. Wij mannen zijn nou eenmaal wat makkelijker."

"Het is eigenlijk heel eenvoudig. En een goede televisie. Dus Kelly doet ook de inrichting en dat soort dingen, en we hebben natuurlijk hulp gehad van architecten, maar daar ben ik wat minder van. Als je dan al die kleurtjes en tapijtjes hebt, dan ga ik daar niet een uur naar zitten kijken! Daar heb ik geen geduld voor!"