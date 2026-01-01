user icon
Verstappen doet onthulling over zijn nieuwe huis in Monaco

Max Verstappen heeft een druk jaar achter de rug. In 2025 greep hij net naast de wereldtitel, maakte hij zijn debuut als GT3-coureur en werd hij voor het eerst vader. Verstappen is ook verhuisd in Monaco, maar met de inrichting heeft hij zich in ieder geval niet beziggehouden.

Verstappen had veel aan zijn hoofd in het afgelopen jaar. De Nederlandse Red Bull-coureur moest het gevecht aangaan met de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri, en was in de eerste seizoenshelft overduidelijk langzamer. In de tweede helft van het seizoen zette Red Bull stappen en stond Verstappen in elke race op het podium. Hij kwam uiteindelijk net te kort voor de wereldtitel, maar was wel zeer tevreden met zijn prestaties.

Verstappen had het op privégebied ook zeer druk. Aan het begin van het jaar schafte hij een nieuwe privéjet en een nieuwe boot aan, terwijl zijn leven ook veranderde. In de dagen voorafgaand aan de Grand Prix van Miami werden Verstappen en zijn vriendin Kelly Piquet ouders van dochter Lily. Het was een mooi moment voor Verstappen, die met zijn gezinnetje ook verhuisde naar een nieuw huis in Monaco.

Wat heeft Verstappen gedaan?

In het eindejaarsinterview met Viaplay kreeg Verstappen de vraag hoeveel invloed hij had op het nieuwe huis: "Ik heb mijn eigen kamer, waar ik dan mijn simulator en zo heb staan. Mijn mancave, zeg maar. Daar ben ik wel mee bezig geweest, maar voor de rest allemaal wat minder."

Behangetjes

Met behangetjes en kleurtjes voor de inrichting, heeft Verstappen zich dan ook niet beziggehouden. Lachend stelt hij dat dit iets is wat zijn vriendin heeft gedaan: "Kelly heeft wel het meeste gedaan. Als ik maar een fijn bed heb en een goede douche. Dat is helemaal prima. En goed internet. Wij mannen zijn nou eenmaal wat makkelijker."

"Het is eigenlijk heel eenvoudig. En een goede televisie. Dus Kelly doet ook de inrichting en dat soort dingen, en we hebben natuurlijk hulp gehad van architecten, maar daar ben ik wat minder van. Als je dan al die kleurtjes en tapijtjes hebt, dan ga ik daar niet een uur naar zitten kijken! Daar heb ik geen geduld voor!"

Verstoppen

Posts: 2.104

Dat is wel een flinke onthulling die Max doet…

Gelukkig Nieuwjaar allemaal!

  • 4
  • 1 jan 2026 - 10:59
Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (9)

Login om te reageren
  • Verstoppen

    Posts: 2.104

    Dat is wel een flinke onthulling die Max doet…

    Gelukkig Nieuwjaar allemaal!

    • + 4
    • 1 jan 2026 - 10:59
  • Erwinnaar

    Posts: 5.322

    Een echte kerel die Max hoor, dat blijkt, niet zo'n verwijfd Ikea type die met zo'n gele zak het doolhof des deugen af moet leggen.
    Bed, douche, internet. Dat is het.

    • + 3
    • 1 jan 2026 - 11:01
    • Pietje Bell

      Posts: 32.665

      " niet zo'n verwijfd Ikea type die met zo'n gele zak het doolhof des deugen af moet leggen. "

      Niet iedereen of bijna niemand kan meerdere architecten betalen
      die zijn/haar nieuwe woning in gaat richten.

      En verwijfd IKEA type?! Laat je nakijken.
      Veel mannen zijn blij dat ze met een klein budget toch hun huis in kunnen richten en er bovendien geen maanden op hoeven te wachten. En die verwijfde IKEA types kunnen ook nog eens alles zelf in elkaar zetten.
      . Max zijn eerste appartement stond bomvol Ikea spullen.

      • + 1
      • 1 jan 2026 - 11:53
    • Larry Perkins

      Posts: 62.363

      Als je een gele zak hebt, kun je sowieso beter naar de dokter gaan dan naar IKEA...

      • + 4
      • 1 jan 2026 - 12:11
    • snailer

      Posts: 31.299

      Persoonlijk heb ik een bloedhekel aan ikea.

      Ik ben het type van de conferences.
      Er blijven altijd schroefjes en dingetjes over.

      Heeft natuurlijk te maken met rtfm. Maar toch.

      Ikea.... drama.

      • + 0
      • 1 jan 2026 - 12:17
    • snailer

      Posts: 31.299

      Owwww. Een gele zk betekent dat de dokter niet meer nodig is. Gratwie gesteriliseerd.

      • + 0
      • 1 jan 2026 - 12:19
  • Aquarius72

    Posts: 759

    Vanavond extra slaapmiddeltje nemen om toch een paar uurtjes te pakken na deze onthulling. Alle nieuwssites kunnen wel stoppen voor de rest van het jaar, want niemand gaat over deze onthulling heen.

    Max was wel z'n boot en vliegtuig vergeten te noemen waar hij zich wel tegenaan bemoeid heeft, neem ik aan. Ik ga ook maar eens shoppen voor een nieuw vliegtuig, schaal 1:24

    • + 1
    • 1 jan 2026 - 12:00
    • Larry Perkins

      Posts: 62.363

      Dan zou ik voor de An-225 gaan @Aquarius72, op een schaal van 1:24 hou je toch een vliegtuigje van 3,5 meter over...

      • + 0
      • 1 jan 2026 - 12:20
  • gridiron

    Posts: 3.039

    Dat is toch meestal zo bij een nieuw huis, de vrouw beslist en de man mag met de dozen sleuren.

    • + 0
    • 1 jan 2026 - 13:00

