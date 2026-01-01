user icon
Mercedes voert grote verandering door en past logo aan

Mercedes voert grote verandering door en past logo aan

Het team van Mercedes is het nieuwe jaar begonnen met een opvallende aankondiging. De Duitse renstal wil dit seizoen gaan jagen op de wereldtitel, en dat doen ze met een nieuw logo. De fans vragen zich echter af wat er precies is veranderd.

Mercedes is al geruime tijd bezig met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Dit jaar gaan er nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de Formule 1, en dat betekent dat de rangorde flink kan worden opgeschud. Veel mensen kijken naar Mercedes, want het is de verwachting dat ze een krachtige, nieuwe krachtbron zullen hebben. Of daar iets van klopt, moet nog blijken.

Bij Mercedes zijn de voorbereidingen in ieder geval in volle gang, en vorige maand lieten ze het geluid van hun nieuwe krachtbron al horen. Hoe de nieuwe wagens van George Russell en Andrea Kimi Antonelli er precies uit gaan zien, is nog niet duidelijk. Mercedes heeft nog geen nieuws gedeeld over wanneer ze de nieuwe wagen aan de wereld gaan tonen. Eind deze maand gaan ze wel voor het eerst de baan op tijdens de eerste wintertest in Barcelona.

Nieuw logo

Mercedes verraste de fans vanochtend met een bijzonder filmpje waarin ze stellen dat ze een nieuw logo onthullen. In de video is te zien dat een logo wordt getoond op een zwarte achtergrond. Op het 'nieuwe' logo is niet alleen het bekende Mercedes-logo te zien, maar ook de beeldmerken van AMG en titelsponsor Petronas. Ze krijgen allemaal net zoveel ruimte, maar daar blijft het dan ook bij.

Hoe reageren de fans?

De fans vragen zich dan ook af wat er precies is veranderd, en het regende al snel grappende reacties en verwijzingen naar internetmemes. De minimale aanpassing valt niet bij iedereen in de smaak, en een aantal fans vragen zich af wat de reden precies is voor deze verandering. Voor Mercedes is het slechts een kleine zaak, alle aandacht gaat uit naar het nieuwe seizoen.

Larry Perkins

Posts: 62.363

Het zal me werkelijk worst wezen!

  • 1
  • 1 jan 2026 - 12:23
Reacties (5)

  • Larry Perkins

    Posts: 62.363

    Het zal me werkelijk worst wezen!

    • + 1
    • 1 jan 2026 - 12:23
    • van lotje,g

      Posts: 1.168

      Van de Hema

      • + 0
      • 1 jan 2026 - 12:35
    • Freek-Willem

      Posts: 6.563

      Smakelijk

      • + 0
      • 1 jan 2026 - 12:36
    • HarryLam

      Posts: 5.118

      Duitse worsten zijn de beste ter wereld, ik noem bv een gerookte kartoffelworst of een hessische rotwurscht. Echte lekkernijen.

      • + 0
      • 1 jan 2026 - 12:46
  • gridiron

    Posts: 3.037

    De andere teams kunnen al inpakken voordat het seizoen is begonnen, Mercedes gaat met dit geheim wapen vlotjes de titel pakken.

    • + 0
    • 1 jan 2026 - 12:58

