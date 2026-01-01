Waarom 2026 een geweldig autosportjaar gaat worden

Het jaar 2025 zit er definitief op, en de Formule 1-wereld kijkt al vooruit. Dit jaar gaat er immers veel veranderen in de koningsklasse van de autosport, en dat betekent dat er een speciaal seizoen voor de boeg ligt. 2026 lijkt dan ook een geweldig autosportjaar te worden.

De Formule 1 wordt dit jaar interessanter dan ooit. Er gaan nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de koningsklasse van de autosport, en er komt zelfs een nieuw team bij op de grid. Het is nog lang niet duidelijk welk team zal gaan domineren, maar het is wel duidelijk dat er waarschijnlijk veel gaat veranderen in de sport. Het wordt hoe dan ook een mooi jaar voor de sport, en dat geldt niet alleen voor de Formule 1.

Nieuwe regels, nieuwe namen

De nieuwe regels in de Formule 1 kunnen voor veel veranderingen gaan zorgen. Het goede nieuws voor de sport is dat de nieuwe motorische regels de aandacht hebben getrokken van grote fabrikanten. Zo gaat Ford samen met Red Bull Racing motoren bouwen, keert Honda terug als motorleverancier van het ambitieuze Aston Martin en debuteert Audi als team. De Duitse gigant heeft het team van Sauber overgenomen. Daarnaast werkt Toyota steeds inniger samen met Haas, terwijl Cadillac nieuw is op de grid.

Cadillac

Met Cadillac staat er voor het eerst sinds 2015 een volledig nieuw Formule 1-team op de grid. Na jaren van lobbyen is het het originele team van Andretti eindelijk gelukt. De Andretti's zijn zo goed als verdwenen, en het grote General Motors heeft het overgenomen. Met Cadillac verschijnt er een nieuw ambitieus team op de grid. Met Sergio Perez en Valtteri Bottas hebben ze twee populaire, ervaren coureurs aangetrokken.

Red Bull

De vraag die bij veel mensen blijft hangen is; kan Max Verstappen dit jaar wereldkampioen worden. Het is nog niet duidelijk hoe sterk de krachtbronnen die ze samen met Ford ontwikkelen zullen zijn, maar bij Red Bull liggen de verwachtingen altijd hoog. Verstappen krijgt met Isack Hadjar een nieuwe, talentvolle teamgenoot. Alle ingrediënten voor een nieuw, spraakmakend seizoen zijn in ieder geval aanwezig.

Nürburgring-avontuur van Verstappen

Mogelijk gaat Verstappen dit jaar in nog een andere klasse voor goud. De Nederlander maakte vorig jaar zijn debuut op de Nürburgring Nordschleife, en wist bij zijn eerste GT3-race direct te winnen. Het is geen geheim dat hij droomt van een deelname aan de 24 uur van de Nürburgring, maar het is nog niet zeker of dat dit jaar gaat gebeuren. Met Mercedes is er een nieuwe GT3-partner gevonden, en Verstappens team heeft een aantal sterke coureurs vastgelegd. De eerste voortekenen zijn dus positief.

24 uur van Le Mans

Ook die andere 24-uursrace kan dit jaar een enorm spektakel worden. De 24 uur van Le Mans moet het dit jaar doen zonder de Hypercars van Porsche, maar daarvoor in de plaats komt het ambitieuze Hyundai dat met hun luxemerk Genesis een hypercar heeft gebouwd. Spektakel gegarandeerd dus.