user icon
icon

Waarom 2026 een geweldig autosportjaar gaat worden

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Waarom 2026 een geweldig autosportjaar gaat worden

Het jaar 2025 zit er definitief op, en de Formule 1-wereld kijkt al vooruit. Dit jaar gaat er immers veel veranderen in de koningsklasse van de autosport, en dat betekent dat er een speciaal seizoen voor de boeg ligt. 2026 lijkt dan ook een geweldig autosportjaar te worden.

De Formule 1 wordt dit jaar interessanter dan ooit. Er gaan nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de koningsklasse van de autosport, en er komt zelfs een nieuw team bij op de grid. Het is nog lang niet duidelijk welk team zal gaan domineren, maar het is wel duidelijk dat er waarschijnlijk veel gaat veranderen in de sport. Het wordt hoe dan ook een mooi jaar voor de sport, en dat geldt niet alleen voor de Formule 1.

Meer over F1 Nieuws Wereldkampioen Norris klaar met Formule 1: "Ga proberen alles te vergeten"

Wereldkampioen Norris klaar met Formule 1: "Ga proberen alles te vergeten"

23 dec 2025
 Goed nieuws voor Verstappen: 'Ford maakt vorderingen met Red Bull-motor'

Goed nieuws voor Verstappen: 'Ford maakt vorderingen met Red Bull-motor'

19 dec 2025

Nieuwe regels, nieuwe namen

De nieuwe regels in de Formule 1 kunnen voor veel veranderingen gaan zorgen. Het goede nieuws voor de sport is dat de nieuwe motorische regels de aandacht hebben getrokken van grote fabrikanten. Zo gaat Ford samen met Red Bull Racing motoren bouwen, keert Honda terug als motorleverancier van het ambitieuze Aston Martin en debuteert Audi als team. De Duitse gigant heeft het team van Sauber overgenomen. Daarnaast werkt Toyota steeds inniger samen met Haas, terwijl Cadillac nieuw is op de grid.

Cadillac

Met Cadillac staat er voor het eerst sinds 2015 een volledig nieuw Formule 1-team op de grid. Na jaren van lobbyen is het het originele team van Andretti eindelijk gelukt. De Andretti's zijn zo goed als verdwenen, en het grote General Motors heeft het overgenomen. Met Cadillac verschijnt er een nieuw ambitieus team op de grid. Met Sergio Perez en Valtteri Bottas hebben ze twee populaire, ervaren coureurs aangetrokken.

Red Bull

De vraag die bij veel mensen blijft hangen is; kan Max Verstappen dit jaar wereldkampioen worden. Het is nog niet duidelijk hoe sterk de krachtbronnen die ze samen met Ford ontwikkelen zullen zijn, maar bij Red Bull liggen de verwachtingen altijd hoog. Verstappen krijgt met Isack Hadjar een nieuwe, talentvolle teamgenoot. Alle ingrediënten voor een nieuw, spraakmakend seizoen zijn in ieder geval aanwezig.

Nürburgring-avontuur van Verstappen

Mogelijk gaat Verstappen dit jaar in nog een andere klasse voor goud. De Nederlander maakte vorig jaar zijn debuut op de Nürburgring Nordschleife, en wist bij zijn eerste GT3-race direct te winnen. Het is geen geheim dat hij droomt van een deelname aan de 24 uur van de Nürburgring, maar het is nog niet zeker of dat dit jaar gaat gebeuren. Met Mercedes is er een nieuwe GT3-partner gevonden, en Verstappens team heeft een aantal sterke coureurs vastgelegd. De eerste voortekenen zijn dus positief.

24 uur van Le Mans

Ook die andere 24-uursrace kan dit jaar een enorm spektakel worden. De 24 uur van Le Mans moet het dit jaar doen zonder de Hypercars van Porsche, maar daarvoor in de plaats komt het ambitieuze Hyundai dat met hun luxemerk Genesis een hypercar heeft gebouwd. Spektakel gegarandeerd dus.  

F1 Nieuws

Reacties (0)

Login om te reageren

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender
show sidebar