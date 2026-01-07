David Coulthard schaart Ayrton Senna bovenaan zijn persoonlijke lijstje van beste Formule 1-coureurs aller tijden. De voormalig F1-coureur en huidige analist plaatst de Braziliaan nét boven Max Verstappen. In een speciale aflevering van The Red Flags Podcast legt de 54-jarige Schot uit hoe hij tot die conclusie komt.

De discussie over wie de grootste coureur ooit is, laait met enige regelmaat op. Een eenduidig antwoord bestaat niet: generaties, auto’s en omstandigheden verschillen te veel om appels met appels te vergelijken. Toch waagt Coulthard zich op verzoek van de podcastmakers aan een ranking, opgebouwd via een knock-outsysteem.

Coulthard rankt F1-coureurs

Na meerdere rondes blijven vier grootheden over: Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Ayrton Senna en Verstappen. In de eerste ‘halve finale’ kiest Coulthard voor Senna ten koste van Schumacher. Volgens hem was de Braziliaan minder afhankelijk van teamhiërarchie. “Bij Ayrton maakte het niet uit wie er naast hem zat, terwijl Michael vaak als uitgesproken nummer één werd gepositioneerd,” klinkt het.

De andere halve finale gaat tussen Hamilton en Verstappen, rivalen die in 2021 samen zorgden voor een legendarisch titelduel. Coulthard hoeft niet lang na te denken. “Dan ga ik voor Max,” stelt hij resoluut.

Coulthard lyrisch over Verstappen

Volgens de Schot zit het verschil niet alleen in rondetijden, maar ook in karakter. “Lewis is fantastisch geweest, daar bestaat geen twijfel over. Maar Max heeft iets ongekunstelds. Hij blijft altijd zichzelf en zegt wat hij denkt, of dat nu tijdens een interview is of niet. Je voelt meteen hoe hij erin zit.”

Ook sportief geeft Coulthard Verstappen het voordeel, al plaatst hij daar een kanttekening bij. “Het is lastig om Max te vergelijken met Lewis op diens absolute piek. Maar als je kijkt naar de laatste jaren: de écht grote namen maken het verschil ten opzichte van hun teamgenoten. En dat is bij Lewis recent minder duidelijk geweest,” doelt hij op Hamiltons laatste seizoenen bij Mercedes en zijn start bij Ferrari.

“Uiteindelijk draait het in de Formule 1 om twee dingen: de klok en het resultaat,” vervolgt Coulthard. “Ik heb enorm veel respect voor Lewis, maar het gevoel is dat zijn pure snelheid iets is afgenomen. Max daarentegen is nog volop in ontwikkeling. Je hebt het idee dat het plafond nog lang niet bereikt is.”

Kunnen de coureurs wel vergeleken worden?

Coulthard benadrukt wel dat de omstandigheden per generatie verschillen. “Lewis groeide op in een tijd waarin een Nintendo 64 ongeveer het dichtst bij een simulator kwam,” grapt hij. “De mogelijkheden van nu bestonden simpelweg nog niet. Maar iedere coureur moet het doen met de middelen van zijn tijd.”

Dat Verstappen wél optimaal gebruik kan maken van moderne technieken is volgens Coulthard een voordeel, al noemt hij een andere factor nog belangrijker. “Hij is opgegroeid met een vader die Formule 1 heeft gereden. Ik heb zelf tegen Jos geracet. Hij was razendsnel, maar misschien fysiek niet altijd optimaal voorbereid. Zijn ervaringen heeft hij doorgegeven aan Max, met als doel hem te behoeden voor dezelfde valkuilen. Dat is uitstekend gelukt. Daar verdienen Jos én Sophie veel krediet voor.”

Senna net iets beter dan Verstappen

In de finale van zijn ranking moet Coulthard kiezen tussen Senna en Verstappen. Zijn stem gaat naar de Braziliaan. “Zelfs Max heeft uitgesproken hoeveel bewondering hij heeft voor wat Ayrton in die tijd liet zien. Senna was compromisloos: als hij ergens in geloofde, week hij geen millimeter.”

Coulthard sluit af met een persoonlijke noot. “Senna was, net als Schumacher en Max, een coureur die controverse niet schuwde. Lewis is van dit viertal waarschijnlijk de meest ‘schone’ racer. Maar ik heb met Ayrton gewerkt. Als hij een ruimte binnenkwam, viel het gesprek stil. Je voelde zijn aanwezigheid nog vóór je hem zag. Dat heb ik nooit meer meegemaakt. Max is nuchter, geweldig en zal nog veel bereiken, maar voor mij blijft Senna de ultieme maatstaf.”