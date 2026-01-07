user icon
icon

Coulthard laat Verstappen links liggen: "Senna is net iets beter"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Coulthard laat Verstappen links liggen: "Senna is net iets beter"

David Coulthard schaart Ayrton Senna bovenaan zijn persoonlijke lijstje van beste Formule 1-coureurs aller tijden. De voormalig F1-coureur en huidige analist plaatst de Braziliaan nét boven Max Verstappen. In een speciale aflevering van The Red Flags Podcast legt de 54-jarige Schot uit hoe hij tot die conclusie komt.

De discussie over wie de grootste coureur ooit is, laait met enige regelmaat op. Een eenduidig antwoord bestaat niet: generaties, auto’s en omstandigheden verschillen te veel om appels met appels te vergelijken. Toch waagt Coulthard zich op verzoek van de podcastmakers aan een ranking, opgebouwd via een knock-outsysteem.

Meer over Max Verstappen <b> Officieel: </b> Verstappen tekent belangrijke deal met Mercedes

Officieel: Verstappen tekent belangrijke deal met Mercedes

24 dec 2025
 Norris ging Verstappen voor en verbrak bijzonder Nürburgring-record

Norris ging Verstappen voor en verbrak bijzonder Nürburgring-record

29 dec 2025

Coulthard rankt F1-coureurs

Na meerdere rondes blijven vier grootheden over: Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Ayrton Senna en Verstappen. In de eerste ‘halve finale’ kiest Coulthard voor Senna ten koste van Schumacher. Volgens hem was de Braziliaan minder afhankelijk van teamhiërarchie. “Bij Ayrton maakte het niet uit wie er naast hem zat, terwijl Michael vaak als uitgesproken nummer één werd gepositioneerd,” klinkt het.

De andere halve finale gaat tussen Hamilton en Verstappen, rivalen die in 2021 samen zorgden voor een legendarisch titelduel. Coulthard hoeft niet lang na te denken. “Dan ga ik voor Max,” stelt hij resoluut.

Coulthard lyrisch over Verstappen

Volgens de Schot zit het verschil niet alleen in rondetijden, maar ook in karakter. “Lewis is fantastisch geweest, daar bestaat geen twijfel over. Maar Max heeft iets ongekunstelds. Hij blijft altijd zichzelf en zegt wat hij denkt, of dat nu tijdens een interview is of niet. Je voelt meteen hoe hij erin zit.”

Ook sportief geeft Coulthard Verstappen het voordeel, al plaatst hij daar een kanttekening bij. “Het is lastig om Max te vergelijken met Lewis op diens absolute piek. Maar als je kijkt naar de laatste jaren: de écht grote namen maken het verschil ten opzichte van hun teamgenoten. En dat is bij Lewis recent minder duidelijk geweest,” doelt hij op Hamiltons laatste seizoenen bij Mercedes en zijn start bij Ferrari.

“Uiteindelijk draait het in de Formule 1 om twee dingen: de klok en het resultaat,” vervolgt Coulthard. “Ik heb enorm veel respect voor Lewis, maar het gevoel is dat zijn pure snelheid iets is afgenomen. Max daarentegen is nog volop in ontwikkeling. Je hebt het idee dat het plafond nog lang niet bereikt is.”

Kunnen de coureurs wel vergeleken worden?

Coulthard benadrukt wel dat de omstandigheden per generatie verschillen. “Lewis groeide op in een tijd waarin een Nintendo 64 ongeveer het dichtst bij een simulator kwam,” grapt hij. “De mogelijkheden van nu bestonden simpelweg nog niet. Maar iedere coureur moet het doen met de middelen van zijn tijd.”

Dat Verstappen wél optimaal gebruik kan maken van moderne technieken is volgens Coulthard een voordeel, al noemt hij een andere factor nog belangrijker. “Hij is opgegroeid met een vader die Formule 1 heeft gereden. Ik heb zelf tegen Jos geracet. Hij was razendsnel, maar misschien fysiek niet altijd optimaal voorbereid. Zijn ervaringen heeft hij doorgegeven aan Max, met als doel hem te behoeden voor dezelfde valkuilen. Dat is uitstekend gelukt. Daar verdienen Jos én Sophie veel krediet voor.”

Senna net iets beter dan Verstappen

In de finale van zijn ranking moet Coulthard kiezen tussen Senna en Verstappen. Zijn stem gaat naar de Braziliaan. “Zelfs Max heeft uitgesproken hoeveel bewondering hij heeft voor wat Ayrton in die tijd liet zien. Senna was compromisloos: als hij ergens in geloofde, week hij geen millimeter.”

Coulthard sluit af met een persoonlijke noot. “Senna was, net als Schumacher en Max, een coureur die controverse niet schuwde. Lewis is van dit viertal waarschijnlijk de meest ‘schone’ racer. Maar ik heb met Ayrton gewerkt. Als hij een ruimte binnenkwam, viel het gesprek stil. Je voelde zijn aanwezigheid nog vóór je hem zag. Dat heb ik nooit meer meegemaakt. Max is nuchter, geweldig en zal nog veel bereiken, maar voor mij blijft Senna de ultieme maatstaf.”

Joeppp

Posts: 8.214

Er zijn altijd incidenten helemaal als je zolang rijdt maar Lewis is nooit een smerige rijder geweest. Senna was dat wel, denk alleen al aan Japan met Prost maar Senna liet het op crashes aankomen. Max doet dat ook en die heeft ook wel eens een waas voor zijn ogen; dit jaar nog met Russell. Het i... [Lees verder]

  • 7
  • 7 jan 2026 - 09:09
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen David Coulthard Ayrton Senna Red Bull Racing

Reacties (24)

Login om te reageren
  • Flying Dutchman

    Posts: 2.958

    Lewis schone racer?
    Hij pakt het wat slimmer aan en doet het minder opvallend.. van Albon wegtikken tot Hamilton-train in 2016.

    • + 5
    • 7 jan 2026 - 08:16
    • John6

      Posts: 11.464

      Tikkie takkie Lewis was er een meester in achterwieltje tikken.

      • + 2
      • 7 jan 2026 - 08:27
    • iOosterbaan

      Posts: 2.080

      en in de begin jaren ook gewoon niet zo geraffineerd lomp....

      • + 1
      • 7 jan 2026 - 08:55
    • Joeppp

      Posts: 8.214

      Er zijn altijd incidenten helemaal als je zolang rijdt maar Lewis is nooit een smerige rijder geweest. Senna was dat wel, denk alleen al aan Japan met Prost maar Senna liet het op crashes aankomen. Max doet dat ook en die heeft ook wel eens een waas voor zijn ogen; dit jaar nog met Russell. Het is niet goed of fout maar wel een verschil.

      • + 7
      • 7 jan 2026 - 09:09
    • Pietje Bell

      Posts: 32.708

      joeppp

      .... maar Senna liet het op crashes aankomen. Max doet dat ook

      en die heeft ook wel eens een waas voor zijn ogen; dit jaar nog met Russell.

      =============================================================

      Zou je daar eens een paar van willen noemen?

      • + 2
      • 7 jan 2026 - 09:22
    • Polleke2

      Posts: 1.852

      Ja inderdaad een belachelijke opmerking.

      • + 0
      • 7 jan 2026 - 09:27
    • snailer

      Posts: 31.336

      Er zijn voor Hamilton twee mogelijkheden.

      Maar laat ik gewoon het de gegevens komen.
      Vanaf 2017 reed Hamikton vrij clean. Tot 2021 dan.
      Daar begon Hamikton al de eerste race tegen Verstappen.
      En voor 2017? Aantal momenten tegen zijn concurrenten. Dus er af duwen, wat nooit bestraft werd. Hamilton heeft dat uitgevonden wat mij betreft. Of mensen tegen het achterwiel tikken.

      De mogelijkheden en ieder mag kiezen:

      1 - Hamilton deed het expres.
      2 - onkunde
      3 - Soms optie 1. Soms optie 2.

      • + 1
      • 7 jan 2026 - 09:31
    • Polleke2

      Posts: 1.852

      Schade klassement 2025 Max staat laatste.
      2024 Max staat een na laatste .
      2023 Max staat laatste.
      2022 Max staat 20e.
      2021 Max staat derde door de moordaanslag van sportieve
      rijder Hamilton,wat hem 2,5 miljoen kostte en een nieu-
      we motor.

      • + 5
      • 7 jan 2026 - 09:38
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.178

      Saudi Arabië '21.
      Breaketest van Max op Lewis en boem en Spanje '25 op vriend.

      Of mogen we dat niet zeggen hier?

      • + 7
      • 7 jan 2026 - 09:50
    • Joeppp

      Posts: 8.214

      Pietje, Max Monza 2021, SA 2021, Barcelona 2025, Imola 2021, Brazillie 2021 Spa met Raikonnen etc.

      Senna ken je uit je hoofd in Japan met Prost.

      • + 5
      • 7 jan 2026 - 10:11
    • WickieDeViking

      Posts: 53

      Laten we bij de feiten blijven, Ouw-sjagerijn.

      Saudi-Arabië 2021: Verstappen kreeg een 10 seconden straf voor erratisch vertragen tijdens het teruggeven van de positie, wat leidde tot contact met Hamilton. De term “brake test” komt van Hamilton en de media, niet uit het officiële stewardsrapport.

      Spanje 2025: Verstappen veroorzaakte contact met Russell en werd daarvoor bestraft. Ook hier is door de FIA geen sprake gesteld van een brake test, maar van “causing a collision”.

      In beide gevallen dus strafbaar rijgedrag volgens de stewards, maar geen officieel vastgestelde opzettelijke brake tests. Dat onderscheid is wel relevant.

      • + 4
      • 7 jan 2026 - 10:16
    • Joeppp

      Posts: 8.214

      Wickiedeviking, behalve dan dat zelfs Helmut Marko het toegaf dat het een brake test was.

      • + 6
      • 7 jan 2026 - 10:20
    • WickieDeViking

      Posts: 53

      Even inhaken op Joeppp als dat mag.

      Ik vind je analyse van de rijstijl van de drie coureurs best goed, maar er zit wat nuance in.

      Het klopt dat Hamilton over het algemeen een redelijk zuivere rijder is. Hij neemt risico’s, maar probeert contact over het algemeen zoveel mogelijk te vermijden. Sommige critici noemen hem wel eens “geniepig”, omdat hij soms tactisch subtiel contact of druk op tegenstanders uitoefent (bijvoorbeeld in krappe bochten of remzones), zonder dat het officieel een overtreding is. Senna was juist compromisloos en had beroemde incidenten met Prost in Japan 1989 en 1990, waarbij hij bewust risico’s nam om een titel te winnen.

      Bij Max ligt het genuanceerder. Om even jouw voorbeelden erbij te pakken:

      Monza 2021 (botsing met Hamilton)

      Zuid-Arabië 2021 (risicovolle remactie)

      Barcelona 2025 (botsing met Russell, leidend tot strafpunten)

      Deze voorbeelden kloppen feitelijk en ze laten zien dat Max, net als Senna, de grenzen opzoekt. Maar sommige van de voorbeelden die je noemt, zoals Imola 2021, Brazilië 2021 of Spa met Räikkönen, zijn niet helemaal correct zoals beschreven. Er waren daar geen officiële botsingen of straffen voor Verstappen in 2021, die precies overeenkomen met die combinatie. Dus het idee dat hij “soms in een waas rijdt” is wat overdreven. De meeste incidenten zijn berekende risico’s, niet ondoordacht.

      Maar je kunt dus inderdaad wel stellen dat Hamilton over het algemeen dus kiest voor zuiverheid. Senna en Max durven risico’s te nemen, maar bij Max zit er meestal nog een tactische berekening achter de agressie. Het is dus niet zwart/wit, maar hij past vaak een moderne, gecontroleerde variant van Senna’s compromisloze stijl toe.

      Wel nog even mededelen dat het verschil vooral zit in zichtbaarheid en intentie. Hamiltons acties zijn minder opvallend, terwijl Senna en Max vaker grensoverschrijdend en duidelijk agressief zijn.

      • + 3
      • 7 jan 2026 - 10:26
    • WickieDeViking

      Posts: 53

      Joeppp, ik ervaar dat iets anders.

      Na de GP ontkende Helmut Marko eerst dat Verstappen een brake test had gedaan. Hij zei dat teamdata volgens hem geen hogere remdruk liet zien en dat Hamilton het verkeerd had ingeschat.

      Later gaf Marko toe dat zijn eerste uitspraak niet klopte en excuseerde hij zich, omdat hij onjuiste informatie had doorgegeven. Hij zei iets in de trant van: “Dat was niet correct, en het spijt me.”

      Dat werd door sommige media geïnterpreteerd als een soort “erkenning” dat Verstappen inderdaad abrupt remde, maar Marko heeft niet letterlijk publiek gezegd: “Ja, hij deed het expres om een brake test te doen”

      Dat is dus een interpretatie van sommige media en ook fans, maar Marko’s eigen woorden zijn milder. Hij erkende gewoon dat zijn eerste verhaal fout was, niet dat Verstappen doelbewust een truc deed.

      • + 2
      • 7 jan 2026 - 10:31
    • Joeppp

      Posts: 8.214

      Wicky, het gaat mij niet om goed of fout maar de verschillen in stijl. Met Imola en Raikonnen moesten andere een botsing voorkomen. Dat is meedogenloos en mooi om te zien.

      En ach die brake test in SA kan je kapot analyseren en elke nuance in uitspraken op een weegschaal leggen maar het was overduidelijk en Marko moet natuurlijk op zijn woorden letten maar als hij zelfs zijn excuses aanbiedt voor zijn verkeerde uitspraken. Het is ook niet erg, hij is er 4x wk mee geworden.

      • + 3
      • 7 jan 2026 - 10:38
    • Pietje Bell

      Posts: 32.708

      @Joeppp, ik ben het niet eens met jouw voorbeelden, aangezien je met
      Monza '21 begon alleen even daar een toelichting op.
      Na de bocht naar rechts gaf Lewis Max geen ruimte (in de hoop dat Max rechtdoor zou rijden en de plek weer terug moest geven na de linker bocht) en moest Max over de kerbs die hem lanceerden en hij daardoor bovenop Lewis terecht kwam wat hij niet verwacht had. De actie begon dus met een move van Lewis.

      • + 0
      • 7 jan 2026 - 10:42
    • Joeppp

      Posts: 8.214

      @Pietje, waarna Max het bewust op een crash liet aankomen. That happens when you dont leave space. En juist dat bewuste maakte hem agressief.

      • + 6
      • 7 jan 2026 - 10:44
    • WickieDeViking

      Posts: 53

      Ik snap wat je bedoelt, Joeppp. Dat is inderdaad mooi om te zien.

      • + 0
      • 7 jan 2026 - 10:59
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.057

      Ik sluit mij aan bij Joeppp. Ja natuurlijk heeft Hamilton incidenten gehad, maar geen ‘vieze’ dingen inderdaad.

      Wat Hamilton in 2021 deed was Verstappen bestrijden met zijn eigen middelen, namelijk ‘ga aan de kant of we crashen’. Verstappen is daar heel erg goed in, in iRacing doet hij dat ook vaak, hij blijft zijn lijn volgen en 99% gaat ‘aan de kant’. Dat kan misgaan wanneer de andere coureur denkt ‘mij niet gezien’.

      • + 1
      • 7 jan 2026 - 12:50
    • WickieDeViking

      Posts: 53

      Feitelijk klopt dit grotendeels als beschrijving van racegedrag, maar het is subjectief, Michael Schumacher.

      • + 0
      • 7 jan 2026 - 13:32
    • Stoffelman

      Posts: 6.252

      " terwijl Senna en Max vaker grensoverschrijdend en duidelijk agressief zijn."

      -----

      Klopt.
      Verstappen gaat vaker de toelaatbare grens over, net zoals Senna dat deed.

      • + 0
      • 7 jan 2026 - 13:34
  • Ernie5335

    Posts: 5.744

    Word erg moe van al die vergelijkingen, vooral als je bekijkt dat het heel andere tijden waren en bovenal is iedere coureur uniek. Alle vergelijkingen gaan meestal mank, maar men schijnt ze steeds te moeten doen. 😞

    • + 0
    • 7 jan 2026 - 11:22
  • Ferrari412T1

    Posts: 442

    Ik snap ook niet waarom fans Hamilton met Senna vergelijken. Ze hebben zo goed als niks gemeen. Senna was een pure racer die niet meedeed aan die onzin show. Hamilton loopt constant rond om aandacht te krijgen en spreekt met beroemdheden op circuits. Hamilton heeft niet het rauwe talent, dat Senna, Verstappen, Schumi en Alonso wel hebben.

    • + 0
    • 7 jan 2026 - 12:21
    • ILMOP

      Posts: 1.217

      Ik moest hier eerlijk gezegd keihard om lachen😂😁

      • + 0
      • 7 jan 2026 - 12:58

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.445
  • Podiums 127
  • Grand Prix 233
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar