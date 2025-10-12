user icon
Oud-teambaas van Ferrari wijst grote achterstand aan: "Fout kan je lastig corrigeren"

Oud-teambaas van Ferrari wijst grote achterstand aan: "Fout kan je lastig corrigeren"
  • Gepubliceerd op 12 okt 2025 13:42
  2
  • Door: Jesse Jansen

De voormalige teambaas van Ferrari, Maurizio Arrivabene, legt uit hoe de Ferrari-auto's tot stand zijn gekomen en waar de mogelijke valkuilen hebben gezeten. De Italiaan legt uit wat het verschil is met een Formule 1-auto en een supercar. 

Arrivabene is van 2015 tot en met 2018 teambaas van Ferrari geweest. Hij heeft daarmee drie keer de tweede plek in het constructeurskampioenschap behaald en een keer de derde plek. De Italiaan won veertien keer met Ferrari.

'Een Formule 1-auto is gecompliceerd'

"Als je binnen het team hebt gewerkt, begrijp je bepaalde mechanismen, bepaalde technische problemen. Een supercar bestaat uit 5000 componenten en je hebt vier jaar om hem te finetunen. Een Formule 1 heeft er 50.000 en je hebt zes maanden. Als je een fout maakt, draag je die bijna het hele seizoen met je mee en is het moeilijk te corrigeren", vertelt hij tegenover Tuttosport.

De oude teambaas van de Scuderia was erg positief over de huidige leidinggevende: "Hij is een serieus persoon en begrijpt alles. Ik had een makkelijk leven, omdat ik Italiaans sprak en alle nuances, alle woorden en ideeën van iedereen begreep." Doordat Vasseur Frans is, is het lastiger om te communiceren in het Italiaans. Arrivabene is zelf in Italië geboren. 

Waar loopt Ferrari op achter?

"We lopen wat achter op het gebied van composieten en aerodynamica, omdat we motoren blijven maken die beter zijn dan wie dan ook. De Engelsen in de regio Oxford hebben dat soort technologie ontwikkeld en lopen voorop. Dus om deze kloof in traditie te dichten, maar ook in expertise en universiteiten die heel dicht bij de productie staan, hebben we nog veel werk te verzetten", legt Arrivabene uit.

"Maar we komen er wel. Het vergt geduld, maar Ferrari is op de goede weg. Dat soort vooruitgang kan ook nuttig zijn voor het land. In Engeland werken dertigduizend mensen; het gaat niet alleen om het winnen van races, het gaat om vooruitgang op industrieel niveau."

schwantz34

Posts: 41.005

Wat Arrivabene dus eigenlijk zegt is dat Fredje Vasseur van tutti noch blasi weet over hoe Italianen te werk gaan.

Sterker nog, volgens mij weten Italianen zelf niet eens hoe Italianen te werk gaan! ;)

  • 1
  • 12 okt 2025 - 14:22
Reacties (2)

  • tour71

    Posts: 1.556

    t gekke is dat ik Arrivabene eigenlijk een hele slechte teambaas vond. Ik heb vasseur hoger zitten. Misschien door de rust die hij uit weet te stralen. Ik denk ze ze er zoiezo een paar italianen uit moeten flikkeren op belangrijke posities

    • + 0
    • 12 okt 2025 - 14:36

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
