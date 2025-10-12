Oud-teambaas van Ferrari wijst grote achterstand aan: "Fout kan je lastig corrigeren"

De voormalige teambaas van Ferrari, Maurizio Arrivabene, legt uit hoe de Ferrari-auto's tot stand zijn gekomen en waar de mogelijke valkuilen hebben gezeten. De Italiaan legt uit wat het verschil is met een Formule 1-auto en een supercar.

Arrivabene is van 2015 tot en met 2018 teambaas van Ferrari geweest. Hij heeft daarmee drie keer de tweede plek in het constructeurskampioenschap behaald en een keer de derde plek. De Italiaan won veertien keer met Ferrari.

'Een Formule 1-auto is gecompliceerd'

"Als je binnen het team hebt gewerkt, begrijp je bepaalde mechanismen, bepaalde technische problemen. Een supercar bestaat uit 5000 componenten en je hebt vier jaar om hem te finetunen. Een Formule 1 heeft er 50.000 en je hebt zes maanden. Als je een fout maakt, draag je die bijna het hele seizoen met je mee en is het moeilijk te corrigeren", vertelt hij tegenover Tuttosport.

De oude teambaas van de Scuderia was erg positief over de huidige leidinggevende: "Hij is een serieus persoon en begrijpt alles. Ik had een makkelijk leven, omdat ik Italiaans sprak en alle nuances, alle woorden en ideeën van iedereen begreep." Doordat Vasseur Frans is, is het lastiger om te communiceren in het Italiaans. Arrivabene is zelf in Italië geboren.

Waar loopt Ferrari op achter?

"We lopen wat achter op het gebied van composieten en aerodynamica, omdat we motoren blijven maken die beter zijn dan wie dan ook. De Engelsen in de regio Oxford hebben dat soort technologie ontwikkeld en lopen voorop. Dus om deze kloof in traditie te dichten, maar ook in expertise en universiteiten die heel dicht bij de productie staan, hebben we nog veel werk te verzetten", legt Arrivabene uit.

"Maar we komen er wel. Het vergt geduld, maar Ferrari is op de goede weg. Dat soort vooruitgang kan ook nuttig zijn voor het land. In Engeland werken dertigduizend mensen; het gaat niet alleen om het winnen van races, het gaat om vooruitgang op industrieel niveau."