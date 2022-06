Achtergrond: Wordt dit de opvolger van Hamilton en Russell?

Mercedes maakt geen zorgen als stercoureur Lewis Hamilton stopt. Met George Russell in de gelederen is de opvolging verzekerd voor de komende tien jaar of meer. Maar wat daarna? Geen probleem. Het Duitse merk heeft in de jeugdafdeling iemand rondlopen die het ver kan schoppen: de 15-jarige Andrea Kimi Antonelli.

De Mercedes-pupil, geboren in Bologna (2006), komt uit een echte autosportfamilie. Zijn vader Marco is een gerespecteerd oud-coureur in Italië en heeft op dit moment een GT3 en F4-team onder zijn hoede. Marco heeft de zeer jonge Kimi altijd meegenomen naar de circuits. Dat zijn zoon Kimi besmet raakt met het racevirus is dan geen verrassing.

Opmars

Antonelli maakt als achtjarige zijn kartdebuut. Vanaf dat moment gaat alles in een sneltreinvaart door overtuigende prestaties op het asfalt. Op12-jarige leeftijd wekt de talentvolle karter de interesse van twee F1-topteams: Mercedes en Ferrari. De Scuderia lijkt voor de handliggend vanwege de nationaliteit van het team en hemzelf, maar de rode brigade laat hem links liggen. Mercedes-baas Toto Wolff - met misschien het mislopen van Max Verstappen in zijn achterhoofd - grijpt meteen zijn kans en contracteert het Italiaanse talent in 2019 voor het Mercedes-junior-programma.

Antonelli vertelde twee maanden geleden tegen F1 Feeder Series hoe zijn deal met Mercedes tot stand is gekomen: ''Eigenlijk was ik te jong om deel te nemen aan het Ferrari-rijdersprogramma. Teambaas Maurizio Arrivabene had de meeste zeggenschap daarover. Opeens bij het terugrijden van een kartrace belde Mercedes of ik bij hen wilde komen in hun programma. We besloten meteen daarop in te gaan, want het gaf ons grote mogelijkheden."

De rijder uit Bologna wint in datzelfde jaar de WSK Euro Series- en Super Master Series-titels in de OK Junior-categorie, wordt tweede in het FIA Karting European Championship en eindigt als vijfde in het FIA Karting World Championship. In 2020 stapt hij over naar de OK-klasse en claimt hij het FIA Karting European Championship en de WSK Euro Series. Zijn verbluffende prestaties levert hem - na drie uitstekende proefraces in de Italiaanse F4 - twee vaste zitjes op voor 2022 in de Duitse en Italiaanse F4.

Rijdend voor PREMA - met veel onderlinge concurrentie intern - is Antonelli op weg om beide kampioenschappen bovenaan te eindigen. Met name zijn optredens op Spa-Francorchamps in de Italiaanse F4 vorig weekend is indrukwekkend. Met drie zeges uit evenveel races zet de 15-jarige een duidelijke stempel met een opmaat naar veel meer.

Zandvoort

Dit weekend rijdt Antonelli op Hollandse bodem. Op het circuit van Zandvoort is de derde ronde van het Duitse ADAC F4-kampioenschap.

De 15-jarige PREMA-coureur pakt zaterdagochtend in een droog-natte kwalificatie de poleposition voor de eerste twee races van totaal drie en verslaat rivaal en teamgenoot Rafael Camara.

"Bij de start van de kwalificatie kozen we voor natte banden, omdat de baan duidelijk te nat was voor slicks. Gelukkig droogde de racelijn al snel op. De eerste plaats op de grid is vooral belangrijk in Zandvoort, omdat het niet zo gemakkelijk is om in te halen", aldus de pole-sitter.

De eerste wedstrijd is op diezelfde zaterdag. Vanaf pole rijdt Antonelli ondanks een neutralisatie gemakkelijk naar zijn zesde overwinning uit zeven races. De Italiaan gaat stevig aan kop in het kampioenschap. Het is niet of maar wanneer de talentvolle Italiaan deze opeist.

Zondag is de tweede race om 09.20 uur Nederlandse tijd en laatste wedstrijd is eind van de middag om 16.30 uur Nederlandse tijd. De races zijn gratis te volgen via Motorsport.tv en adac.de/motorsport.

De Nederlandse Maya Weug is ook in het kampioenschap van de partij als gastrijdster.



Foto PREMA RACING