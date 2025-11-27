user icon
Verstappen beschadigt belangrijke beker tijdens Red Bull-festiviteiten

Verstappen beschadigt belangrijke beker tijdens Red Bull-festiviteiten

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Las Vegas op zijn naam. Na afloop verscheen hij samen met zijn race-engineer Gianpiero Lambiase op het podium om de bekers in ontvangst te nemen. Het lijkt er echter op dat deze prijzen Vegas niet ongeschonden hebben verlaten.

Verstappen kende een ijzersterk weekend in de straten van Las Vegas. De Nederlandse Red Bull-coureur moest in de kwalificatie genoegen nemen met de tweede tijd, maar greep in de race al in de eerste bocht de leiding. Polesitter Lando Norris was te wijd gegaan, waardoor Verstappen met speels gemak de leiding overnam en deze vervolgens niet meer uit handen gaf.

Verstappen won de race, en liep door de diskwalificatie van Norris en zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri flink in in de strijd om het wereldkampioenschap. Na afloop vierde men bij Red Bull een feestje, en deze beelden gingen al snel de wereld rond. Maar uit nieuwe beelden van de festiviteiten blijkt dat de beker van Verstappen niet helemaal ongeschonden uit de strijd is gekomen.

Beker valt om

Op beelden van ESPN is te zien hoe Verstappen en zijn team wegsprinten op het moment dat de Red Bull-douche losbarst. Verstappen en zijn race-engineer Lambiase tikken de beker omver, en lijken allebei een stap op het kunstwerk te zetten. Verstappen kijkt verschrikt om, en lijkt zich zorgen te maken over mogelijke schade aan het eremetaal. In de dagen na de zege deelde Red Bull echter beelden van de beker, waarop weinig grote schade te zien was.

Niet de eerste keer

Voor Verstappen is het niet de eerste keer dat zijn trofee beschadigd raakt na de podiumceremonie. Enkele jaren geleden tikte Norris in Hongarije zijn beker om, nadat de Brit iets te enthousiast was met de champagnefles. Verstappen ontving later een nieuw exemplaar.

Eerder dit jaar ging het ook mis bij Racing Bulls-coureur Isack Hadjar in Zandvoort. Hij kwam daar als derde over de streep, en tijdens het vieren van het podium brak zijn beker in twee stukken. De Fransman kreeg later een nieuwe beker van de organisatie.

Pietje Bell

Posts: 32.070

Vond het anders wel een mooi ontwerp en vooral kleurrijk.
Heel veel lelijkere trofeeën gezien.

  • 2
  • 27 nov 2025 - 10:48
F1 Nieuws Max Verstappen Gianpiero Lambiase Red Bull Racing GP Las Vegas 2025

  • OneRace

    Posts: 2.768

    Voor straf moet Gianpiero de komende 2 racesweekenden missen 🫣

    • + 0
    • 27 nov 2025 - 10:08
  • Larry Perkins

    Posts: 61.700

    Die beker leek toch al niet op een beker...

    • + 0
    • 27 nov 2025 - 10:43
    • Pietje Bell

      Posts: 32.067

      Vond het anders wel een mooi ontwerp en vooral kleurrijk.
      Heel veel lelijkere trofeeën gezien.

      • + 2
      • 27 nov 2025 - 10:48
    • Larry Perkins

      Posts: 61.700

      Ja, maar het was (is) geen beker...

      • + 2
      • 27 nov 2025 - 10:50
    • Pietje Bell

      Posts: 32.067

      Oh, je refereert naar de titel.
      Deze trofee is idd geen beker.
      Een trofee hoeft geen beker te zijn, maar een beker is wel altijd een trofee.

      • + 1
      • 27 nov 2025 - 11:15
  • Larry Perkins

    Posts: 61.700

    Wat een hilarische dijenkletser trouwens van Max om het pitbord op zijn kop te houden...

    • + 0
    • 27 nov 2025 - 10:51
    • MustFeed

      Posts: 10.407

      Maakt niet uit, het blijft toch 69

      • + 0
      • 27 nov 2025 - 10:57

