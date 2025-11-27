Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Las Vegas op zijn naam. Na afloop verscheen hij samen met zijn race-engineer Gianpiero Lambiase op het podium om de bekers in ontvangst te nemen. Het lijkt er echter op dat deze prijzen Vegas niet ongeschonden hebben verlaten.

Verstappen kende een ijzersterk weekend in de straten van Las Vegas. De Nederlandse Red Bull-coureur moest in de kwalificatie genoegen nemen met de tweede tijd, maar greep in de race al in de eerste bocht de leiding. Polesitter Lando Norris was te wijd gegaan, waardoor Verstappen met speels gemak de leiding overnam en deze vervolgens niet meer uit handen gaf.

Verstappen won de race, en liep door de diskwalificatie van Norris en zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri flink in in de strijd om het wereldkampioenschap. Na afloop vierde men bij Red Bull een feestje, en deze beelden gingen al snel de wereld rond. Maar uit nieuwe beelden van de festiviteiten blijkt dat de beker van Verstappen niet helemaal ongeschonden uit de strijd is gekomen.

Beker valt om

Op beelden van ESPN is te zien hoe Verstappen en zijn team wegsprinten op het moment dat de Red Bull-douche losbarst. Verstappen en zijn race-engineer Lambiase tikken de beker omver, en lijken allebei een stap op het kunstwerk te zetten. Verstappen kijkt verschrikt om, en lijkt zich zorgen te maken over mogelijke schade aan het eremetaal. In de dagen na de zege deelde Red Bull echter beelden van de beker, waarop weinig grote schade te zien was.

Niet de eerste keer

Voor Verstappen is het niet de eerste keer dat zijn trofee beschadigd raakt na de podiumceremonie. Enkele jaren geleden tikte Norris in Hongarije zijn beker om, nadat de Brit iets te enthousiast was met de champagnefles. Verstappen ontving later een nieuw exemplaar.

Eerder dit jaar ging het ook mis bij Racing Bulls-coureur Isack Hadjar in Zandvoort. Hij kwam daar als derde over de streep, en tijdens het vieren van het podium brak zijn beker in twee stukken. De Fransman kreeg later een nieuwe beker van de organisatie.