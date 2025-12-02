Lewis Hamilton en Max Verstappen hebben een lange tijd een enorme rivaliteit gehad, maar het is de zevenvoudig wereldkampioen die de laatste tijd minder om de overwinningen strijdt. Dit seizoen heeft Hamilton nog geen podium behaald en hij omschreef zijn eerste seizoen bij Ferrari eerder al als een nachtmerrie. Verstappen reageert op de uitspraken van zijn oude rivaal.

Volgens Verstappen liggen de problemen van Hamilton mede bij zijn leeftijd. De Brit is al 40 jaar oud en daarmee een van de oudste coureurs op de grid. In 2021 was een van de heftigste gevechten uit de geschiedenis van de Formule 1: Max Verstappen vs. Lewis Hamilton.

'Je kan niet altijd jezelf zijn'

In gesprek met PA vertelt Verstappen: "Als je je niet veilig of comfortabel voelt binnen de dynamiek van het team, kun je niet jezelf zijn en dat heeft impact. Je verlaat een team dat je tweede familie is geweest en waar je zo’n carrière hebt opgebouwd. Het is dan niet eenvoudig om een compleet andere richting in te slaan, zeker omdat je het opneemt tegen iemand als Charles Leclerc, die al een tijdje bij Ferrari zit. Dat is heel moeilijk." Leclerc zit al sinds 2019 bij Ferrari en kent het team dus door en door.

Komt een pensioen voor Hamilton eraan?

De afgelopen maanden en jaren zijn er veel geruchten voorbijgekomen omtrent het pensioen van Lewis Hamilton. Verstappen reageert: "De leeftijd werkt ook niet in je voordeel. Op die leeftijd ga je niet sneller worden. Niet per se langzamer, maar zeker niet sneller, terwijl Charles nog altijd beter wordt. Dat helpt hem dus ook niet."

"Als dit je leven is, dan is het heel moeilijk om afstand te nemen. Als je echter andere projecten hebt lopen of iets hebt waar je echt tijd aan wil besteden, dan wordt het makkelijker om afscheid te nemen", legt de Nederlander uit. Hamilton rijdt al sinds 2007 in de Formule 1 en is daarmee een van de meest ervaren coureurs ooit. Alleen Fernando Alonso heeft meer Grands Prix gereden dan Hamilton.