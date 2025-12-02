user icon
Verstappen spreekt steun uit voor worstelende Hamilton

Verstappen spreekt steun uit voor worstelende Hamilton

Lewis Hamilton en Max Verstappen hebben een lange tijd een enorme rivaliteit gehad, maar het is de zevenvoudig wereldkampioen die de laatste tijd minder om de overwinningen strijdt. Dit seizoen heeft Hamilton nog geen podium behaald en hij omschreef zijn eerste seizoen bij Ferrari eerder al als een nachtmerrie. Verstappen reageert op de uitspraken van zijn oude rivaal. 

Volgens Verstappen liggen de problemen van Hamilton mede bij zijn leeftijd. De Brit is al 40 jaar oud en daarmee een van de oudste coureurs op de grid. In 2021 was een van de heftigste gevechten uit de geschiedenis van de Formule 1: Max Verstappen vs. Lewis Hamilton. 

'Je kan niet altijd jezelf zijn'

In gesprek met PA vertelt Verstappen: "Als je je niet veilig of comfortabel voelt binnen de dynamiek van het team, kun je niet jezelf zijn en dat heeft impact. Je verlaat een team dat je tweede familie is geweest en waar je zo’n carrière hebt opgebouwd. Het is dan niet eenvoudig om een compleet andere richting in te slaan, zeker omdat je het opneemt tegen iemand als Charles Leclerc, die al een tijdje bij Ferrari zit. Dat is heel moeilijk." Leclerc zit al sinds 2019 bij Ferrari en kent het team dus door en door. 

Komt een pensioen voor Hamilton eraan?

De afgelopen maanden en jaren zijn er veel geruchten voorbijgekomen omtrent het pensioen van Lewis Hamilton. Verstappen reageert: "De leeftijd werkt ook niet in je voordeel. Op die leeftijd ga je niet sneller worden. Niet per se langzamer, maar zeker niet sneller, terwijl Charles nog altijd beter wordt. Dat helpt hem dus ook niet."

"Als dit je leven is, dan is het heel moeilijk om afstand te nemen. Als je echter andere projecten hebt lopen of iets hebt waar je echt tijd aan wil besteden, dan wordt het makkelijker om afscheid te nemen", legt de Nederlander uit. Hamilton rijdt al sinds 2007 in de Formule 1 en is daarmee een van de meest ervaren coureurs ooit. Alleen Fernando Alonso heeft meer Grands Prix gereden dan Hamilton. 

Reacties (15)

    Ik weet zeker dat ook Verstappen Hamilton wel een podium gunt in de laatste race.

    • + 6
    • 2 dec 2025 - 12:50
    • F1jos

      Posts: 4.880

      Ja graag, te kosten van de McLaren

      • + 7
      • 2 dec 2025 - 14:19
    • Regenrace

      Posts: 2.165

      Gun ik Hamilton ook. Maar los daarvan moet er niet zo meelevend en begripvol over Hamitlon worden gedaan. Totaal misplaatst. Voorbeeld: Hulkenerg is ook al weer 38, is de laatste 6 jaar 4 keer van team veranderd en er nog een jaar tussenuit geweest, en daar hoor je ook niemand over. En zo zijn er zat voorbeelden.

      • + 0
      • 2 dec 2025 - 15:30
  • 919

    Posts: 3.870

    Ik blijf het niet snappen...

    Hamilton had nooit in het Ferrari keurslijf gepast, en het is al jaren huilen met de pet op rondom strategie en communicatie richting rijders. Hij moet toch geweten hebben waar hij voor tekende, waarom doet hij zichzelf dit aan?

    🤷

    • + 4
    • 2 dec 2025 - 13:01
    • Golf-GTI

      Posts: 1.619

      💰💰💰

      • + 5
      • 2 dec 2025 - 13:46
    • F1jos

      Posts: 4.880

      Zijn ego als 2e rijder bij Mercedes staat het in de weg.

      • + 3
      • 2 dec 2025 - 14:22
    • Larry Perkins

      Posts: 61.822

      Zelfoverschatting, ijdele hoop, laatste strohalm...

      Waarschijnlijk een combinatie van deze drie @919.

      • + 1
      • 2 dec 2025 - 14:59
    • snailer

      Posts: 30.881

      Hamilton is nog voor hij de F1 in stapte de hemel in geprezen. Als er een fout werd gemaakt dan was het volgens de commentatoren altijd iets anders dan Hamilton. Om maar een voorbeeld te noemen. In China in 2007 Vloog Hamilton het grind in in de pitstraat. Martin Brundle: Dat is een lekke band! Wat slecht van McLaren om hem zo lang door te laten rijden.
      In het interview na de race met Nathaly Binkerton: Lewis, wat vind je er van dat ze bij McLaren zo lang doorging dat je een lekke band kreeg?
      Hamilton: Het was gewoon mijn fout. We moeten daar van leren en het komt goed.

      Vervolgens kwam het jaar erna wl zijn WDC.
      Dus 2 jaar in F1 en 1 maal bijna WDC. 1 maal WDC.

      Daarna waren er altijd overwinningen. En dat omndanks dat hij volgens de commentatoren in een slechte auto reed. Persoonlijk denk ik dat hij op een half jaar na minstens in een top 2 of top 3 auto reed.

      En vervolgens kwam de Mercedes periode.

      Hamilton is gewoon overtuigd van zijn klasse. En dat heeft hij ook gewoon. Maar ik vermoed dat de grootste oorzaak toch is dat zijn werkethiek niet meer optimaal is. Voeg daarbij wat haperinkjes in de microreflexen en de 'eigenwijsheid' om zijn rijstijl aan te passen. En voilà.

      Hij is gewoon overtuigd dat hij de beste is.

      • + 2
      • 2 dec 2025 - 15:28
  • core2duo

    Posts: 1.706

    Het blijft toch iets magisch hebben, rijden voor Ferrari. Dat Lewis deze stap nog maakt in de herfst van zijn carrière snap ik ergens wel. Het is alleen jammer dat hij precies in een jaar binnenstapt waarin Ferrari zo teleurstellend presteert. Je ziet het ook aan Leclerc, die is er helemaal klaar mee.

    En het ligt niet alleen aan de auto. De politieke chaos binnen Ferrari en de strategische flaters maken het allemaal nóg onvoorspelbaarder. Begin 2022 dacht ik echt dat ze de weg terug gevonden hadden, maar de afgelopen jaren is het gewoon weer minder geworden.

    Of Ferrari er in 2026 weer staat? Geen idee. Voor Hamilton en Leclerc is het te hopen dat die nieuwe wagen eindelijk weer eens een voltreffer is, of op z’n minst het spreekwoordelijke steigerende paard. Als dat niet lukt, zie ik Hamilton zo met pensioen gaan… en Leclerc zie ik dan eerlijk gezegd ook vertrekken.

    Maar goed, het blijft Ferrari: het team dat zelfs van een simpele pitstop een thriller kan maken.

    • + 2
    • 2 dec 2025 - 13:56
    • Damon Hill

      Posts: 19.567

      Maar wat is dan precies die "magie"? Kan iemand het uitleggen? Is het alleen de kleur rood? Want om heel eerlijk te zijn... qua team is het nu best wel een rommeltje en je kan er niet eens vrijuit spreken of kritiek leveren. Daarom is het bijvoorbeeld anno nu ook totaal geen team dat bij Verstappen past. Dus wat is de magie dan precies als je het nostalgische van vroeger even achterwege laat?

      De meest succesvolle jaren, met Schumacher, waren ironisch genoeg de jaren dat Ferrari het minst op Ferrari leek. Toen was het een soort klokwerk dat uitmuntend liep. Vanaf 2007 en daarna werd het imo weer typisch Ferrari. Maar waarom is dat zo magisch?

      • + 1
      • 2 dec 2025 - 14:34
    • core2duo

      Posts: 1.706

      Tja, wat die magie precies is… dat kunnen wij als fans eigenlijk niet echt beantwoorden. Dat is iets wat je vooral hoort van de coureurs zelf die er persé naartoe willen. Wij kunnen hooguit gissen vanaf de zijlijn.

      Feit blijft dat Ferrari als team op dit moment inderdaad een rommeltje is, met alle politieke ruis en strategische missers erbij. Helemaal eens dat het nu absoluut geen team is waar iemand als Verstappen zou passen. Maar ondanks dat blijft het voor sommige rijders toch een soort eindbestemming, iets dat voor hen meer betekent dan wij van buitenaf kunnen verklaren.

      Of dat verstandig is in de huidige staat van Ferrari, is weer een heel andere discussie. Maar waarom het voor bepaalde coureurs toch ‘magisch’ voelt? Dat antwoord ligt bij hen, niet bij ons.

      • + 0
      • 2 dec 2025 - 15:15
    • snailer

      Posts: 30.881

      "De meest succesvolle jaren, met Schumacher, waren ironisch genoeg de jaren dat Ferrari het minst op Ferrari leek. "

      Dat was ook de enige periode waar 'niemand is groter dan Ferrari' aan de kant was gezet.
      De rijder en zijn team bepaalde. Niet management.


      Overigens blijf ik zeggen dat de officiele kleur van Ferrari niet rood is maar geel.
      Geen idee waarom ze daar van zijn afgestapt. Maar het enige echte officiele logo is zogsteeds Ferrari geel. Enige rood is de rode rand boven het logo schild. Die streep in de Italiaanse vlag.

      Ik heb zelf de magie nooit gevoeld. Snap hem ook niet. Bij mij komt vooral de bedrijfscultuur over als een dictatuur waar amper wordt gelachen.

      Dat laatste kan ik overigens mis hebben. Id meer de uitstraling die ik voel als ik de mensen daar bezig zie.
      Heb dit gevoel ook lamng bij het Mercedes team gehad. En juist bij Mercedes weet ik van een aantal mega projecten (niet F1, maar het echte Mercedes) dat men daar juist zeer trots is en dat men daar veel vrijheden had. Ideeen mochten zondermeer worden geexpoloiteerd. Men heeft er zelfs een echte zandbak. Dus niet de zandbak die bedrijven hebben om te testen. Een echte waar de medewerkers binnen een bepaald budget mochten knutselen. De geruchten gaan dat juist daar de beste Mercedes vondsten zijn gedaan.

      • + 0
      • 2 dec 2025 - 15:44
    • Lulham

      Posts: 624

      Als je het nostalgische achterwege laat is er geen magie meer.

      • + 0
      • 2 dec 2025 - 15:45
  • misstappen

    Posts: 3.425

    Lewis en Max zijn wel opvallend liev tov elkaar aan het worden..
    samen een projectje in de toekomst? (ik heb het niet over kleding).
    AM of zo?

    • + 0
    • 2 dec 2025 - 14:50
    • snailer

      Posts: 30.881

      Heb het al eens eerder gemeld. Stiekem hoop ik dat de twee naast de baan hun krachten gaan bundelen.
      Verstappen is al een tijdje bezig met financieel kans armen de racerij in te krijgen. Hoe mooi zou het zijn als Hamilton met zijn anti discriminatie daar ook zijn officiele steen aan bij gaat dragen.

      • + 1
      • 2 dec 2025 - 15:48

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

