Richard Verschoor leek zich vrijdag tijdens de Formule 2-kwalificatie in Monza naar een knappe tweede startpositie te rijden, maar die prestatie heeft de Nederlander niet mogen behouden. De 23-jarige coureur uit Benschop schoof in de slotfase van de sessie van de baan en belandde in de muur. Omdat hij daarmee voor een rode vlag zorgde, besloten de stewards zijn rondetijd te schrappen.

De sessie in Italië verliep tot dat moment behoorlijk gunstig voor Verschoor. Hij zat constant in de buurt van de snelste tijden en profiteerde van het uitvallen van klassementsleider Leonardo Fornaroli, die met pech langs de baan kwam te staan. Daardoor lagen er kansen voor de Nederlandse coureur, die zich vastbeet in zijn snelle ronde. In de tweede Lesmo-bocht ging het echter mis. Verschoor verloor de achterkant van zijn wagen, gleed de grindbak in en kwam zijwaarts tegen de muur tot stilstand. Via de boordradio gaf hij direct door dat hij ongedeerd was.

FIA bestraft Verschoor na crash

Nadat Verschoor zijn bolide had opgevouwen, waren de gevolgen groot voor zijn resultaat. De rode vlag die na de crash werd gezwaaid, betekende dat meerdere concurrenten hun snelle ronde niet konden afmaken. Dat weegt zwaar in de beslissing van de stewards. “Na uitgebreide overweging hebben de stewards vastgesteld dat de coureur van auto 6 de controle verloor bij het uitkomen van Lesmo 2 en crashte, waardoor een rode vlag moest worden getoond en de sessie werd stilgelegd,” luidt het officiële statement. “Verschillende auto’s die bezig waren aan een snelle ronde, moesten hun ronde afbreken.”

Omdat de regels voorschrijven dat een veroorzaker van een rode vlag zijn rondetijd verliest, restte de wedstrijdleiding geen andere keuze dan Verschoor terug te zetten. Zijn tweede plaats in de kwalificatie verviel daarmee en dat is een flinke domper in het weekend van de Nederlander. Op zaterdag start de sprintrace om 14:15 uur en op zondag start de race om 09:45 uur.