user icon
icon

P2 kwijt: FIA straft Richard Verschoor na crash in kwalificatie Monza

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
P2 kwijt: FIA straft Richard Verschoor na crash in kwalificatie Monza
  • Gepubliceerd op 05 sep 2025 19:22
  • comments 8
  • Door: Jeroen Immink

Richard Verschoor leek zich vrijdag tijdens de Formule 2-kwalificatie in Monza naar een knappe tweede startpositie te rijden, maar die prestatie heeft de Nederlander niet mogen behouden. De 23-jarige coureur uit Benschop schoof in de slotfase van de sessie van de baan en belandde in de muur. Omdat hij daarmee voor een rode vlag zorgde, besloten de stewards zijn rondetijd te schrappen.

De sessie in Italië verliep tot dat moment behoorlijk gunstig voor Verschoor. Hij zat constant in de buurt van de snelste tijden en profiteerde van het uitvallen van klassementsleider Leonardo Fornaroli, die met pech langs de baan kwam te staan. Daardoor lagen er kansen voor de Nederlandse coureur, die zich vastbeet in zijn snelle ronde. In de tweede Lesmo-bocht ging het echter mis. Verschoor verloor de achterkant van zijn wagen, gleed de grindbak in en kwam zijwaarts tegen de muur tot stilstand. Via de boordradio gaf hij direct door dat hij ongedeerd was.

Meer over Richard Verschoor Verschoor beleeft zware crash tijdens Formule 2-kwalificatie

Verschoor beleeft zware crash tijdens Formule 2-kwalificatie

5 sep

FIA bestraft Verschoor na crash

Nadat Verschoor zijn bolide had opgevouwen, waren de gevolgen groot voor zijn resultaat. De rode vlag die na de crash werd gezwaaid, betekende dat meerdere concurrenten hun snelle ronde niet konden afmaken. Dat weegt zwaar in de beslissing van de stewards. “Na uitgebreide overweging hebben de stewards vastgesteld dat de coureur van auto 6 de controle verloor bij het uitkomen van Lesmo 2 en crashte, waardoor een rode vlag moest worden getoond en de sessie werd stilgelegd,” luidt het officiële statement. “Verschillende auto’s die bezig waren aan een snelle ronde, moesten hun ronde afbreken.”

Omdat de regels voorschrijven dat een veroorzaker van een rode vlag zijn rondetijd verliest, restte de wedstrijdleiding geen andere keuze dan Verschoor terug te zetten. Zijn tweede plaats in de kwalificatie verviel daarmee en dat is een flinke domper in het weekend van de Nederlander. Op zaterdag start de sprintrace om 14:15 uur en op zondag start de race om 09:45 uur.

Skoda F1

Posts: 289

Sorry.. En die andere vijf rode vlaggen dan? Zijn weer lekker bezig bij dat vrouwelijke geslachtsorgaan zooitje..

  • 2
  • 5 sep 2025 - 19:30
F1 Nieuws Formule 1 F1 Richard Verschoor MP Motorsport GP Italië 2025

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Skoda F1

    Posts: 289

    En die andere vijf rode vlaggen dan? Behoorlijk kansloos weer bij dat kut zooitje!!

    • + 1
    • 5 sep 2025 - 19:27
  • Skoda F1

    Posts: 289

    Sorry.. En die andere vijf rode vlaggen dan? Zijn weer lekker bezig bij dat vrouwelijke geslachtsorgaan zooitje..

    • + 2
    • 5 sep 2025 - 19:30
  • Patrace

    Posts: 6.210

    Verloor hij alleen zijn snelste ronde en had hij nog een andere snelle ronde, of is wordt hij gewoon een x aantal plaatsen teruggezet op de grid?

    • + 0
    • 5 sep 2025 - 19:32
    • Patrace

      Posts: 6.210

      Iets te snel: -is.

      • + 0
      • 5 sep 2025 - 19:33
    • Beamer

      Posts: 1.785

      Plek 14, dat was zijn op 1 na snelste ronde

      • + 0
      • 5 sep 2025 - 19:49
    • Patrace

      Posts: 6.210

      Oef, P14 of P2 maakt nogal een verschil. Maar als de auto goed is, kan hij misschien wat naar voren komen. In de top 5 zou moeten kunnen.

      • + 0
      • 5 sep 2025 - 20:06
  • MustFeed

    Posts: 10.135

    Wat is dat nou weer? Hier heb ik nog nooit van gehoord. Hoe vaak is het niet voorgekomen dat iemand in de kwalificatie een gele of rode vlag veroorzaakt? Hoezo is dat nu ineens iets waar een straf op staat? Leclerc haalde er zelfs een pole mee in Monaco in 2021.

    Gewoon oprechte vragen, misschien mis ik hier iets.

    • + 0
    • 5 sep 2025 - 20:10
    • Pietje Bell

      Posts: 30.751

      In de F2 geldt de regel dat je je rondetijd kwijtraakt als je
      een rode vlag veroorzaakt.

      • + 0
      • 5 sep 2025 - 20:13

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Richard Verschoor -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land NL
  • Geb. datum 16 dec 2000 (24)
  • Geb. plaats Benschop, Netherlands, NL
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

MP Motorsport
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Perez en Bottas maken F1-comeback bij Cadillac ×