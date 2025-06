F2-coureur Verschoor laat oranjefans juichen met geweldige zege in Oostenrijk

Formule 2-coureur Richard Verschoor heeft voor het eerst vandaag het Wilhelmus laten klinken op de Red Bull Ring. De Nederlandse coureur van MP Motorsport schreef de hoofdrace op zijn naam en nam de leiding in het kampioenschap over.

Verschoor begon de hoofdrace op de derde plaats achter Leonardo Fornaroli en Victor Martins. Bij de start behield Fornaroli de leiding en viel Alpine-junior Gabriele Mini uit met flinke motorproblemen. Verschoor had zich opgewerkt naar de tweede plaats, maar reed nog achter Fornaroli in zijn gele bolide van het team van Invicta.

Na de serie pitstops kwam de leiding in handen te liggen van Martins, en reed Verschoor nog steeds rond op de tweede plaats in de race. Fornaroli viel op zijn beurt terug, en werd ingehaald door Pepe Marti en Alex Dunne. Verschoor kwam inmiddels steeds dichter en dichter bij Martins, en ging op jacht naar de koppositie.

Cruciale inhaalactie

In de vijftiende ronde was het zover, en wist Verschoor zijn rivaal Martins in te halen. Ze pakten ook de coureurs die op een alternatieve strategie zaten, en voor Verschoor werd de zege een steeds realistische scenario. Bij het ingaan van de 25ste ronde waren er nog vier coureurs die nog geen verplichte pitstop hadden gemaakt, en dus was het voor Verschoor belangrijk om het hoofd koel te houden en geen gekke dingen te doen.

Belangrijke zege

Hij slaagde met vlag en wimpel voor deze opdracht, en toen de coureurs op een alternatieve strategie naar binnen doken, kwam de leiding in Verschoors handen te liggen. Hij hield de leiding in handen, en zijn concurrenten kwamen niet meer in de buurt. Terwijl Red Bull-talent Oliver Goethe en Arvid Lindblad nog voor chaos zorgden, kwam Verschoor als winnaar over de streep.

Hij werd enthousiast toegejuicht door de duizenden oranjefans op de tribunes, en won zijn derde race van het seizoen. Hij nam tevens de leiding over in het kampioenschap. Naast Verschoor stonden ook Dunne en Fornaroli op het podium.