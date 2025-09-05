user icon
icon

Verschoor beleeft zware crash tijdens Formule 2-kwalificatie

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verschoor beleeft zware crash tijdens Formule 2-kwalificatie
  • Gepubliceerd op 05 sep 2025 16:53
  • comments 1
  • Door: Jesse Jansen

Richard Verschoor is gecrasht tijdens de Formule 2-kwalificatie in Italië. De Nederlander kwalificeerde zich als tweede, maar is wel gecrasht. Alleen Luke Browning start voor de Nederlander op zondag. 

Verschoor staat momenteel derde in het wereldkampioenschap met negentien punten verschil ten opzichte van kampioenschapsleider Leonardo Fornaroli. De Italiaan was ook uitgevallen op Monza en start vanaf de negende plek. 

Crash

Richard Verschoor raakte zijn auto kwijt en spinde daardoor de muur in. De ophanging en de voorvleugel van de auto waren te erg beschadigd en Verschoor wist niet meer verder te kunnen. De Nederlander veroorzaakte een rode vlag en die beëindigde de sessie. Verschoor start zondag dus alsnog vanaf de tweede positie, achter Luke Browning, die bij Hitech rijdt. 

Verschoor staat derde in het wereldkampioenschap en maakt nog een kleine kans op de titel. Na dit Grand Prix-weekend zijn er nog drie Formule 2-weekenden. Verschoor kan dus nog kampioen worden in de Formule 2, maar moet dan wel constant goed presteren. MP Motorsport heeft nog heel wat werk aan de winkel, want Verschoor heeft de auto niet heelhuids terug kunnen brengen. 

Prestaties

Richard Verschoor heeft dit seizoen tot nu toe 135 punten behaald. De Nederlander heeft in totaal twee races en een sprintrace gewonnen dit seizoen. Zijn laatste overwinning was tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. De Nederlander werd datzelfde weekend ook vierde in de sprintrace. Het laatste weekend eindigde Verschoor als zesde in de sprintrace en vijfde in de hoofdrace. De race werd verreden in Hongarije. 

In Nederland was er geen Formule 2-race. F1 Academy reed wel op Zandvoort, maar de Formule 2 niet. Zij begonnen dit weekend weer in Monza. Het is alweer het vijfde seizoen dat Verschoor in de Formule 2 rijdt. De Nederlander heeft in totaal zeven overwinningen in de Formule 2. Hij heeft al 121 races gereden in de Formule 2.

F1 Nieuws Richard Verschoor MP Motorsport

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Skoda F1

    Posts: 283

    Het was een zooitje de Quali!! Een hoop motortjes geploft...

    • + 0
    • 5 sep 2025 - 16:59

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
585
2
Ferrari
260
3
Mercedes
248
4
Red Bull Racing
216
5
Williams
80
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
60
8
Sauber
51
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Richard Verschoor -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land NL
  • Geb. datum 16 dec 2000 (24)
  • Geb. plaats Benschop, Netherlands, NL
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

MP Motorsport
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Perez en Bottas maken F1-comeback bij Cadillac ×