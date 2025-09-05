Verschoor beleeft zware crash tijdens Formule 2-kwalificatie

Richard Verschoor is gecrasht tijdens de Formule 2-kwalificatie in Italië. De Nederlander kwalificeerde zich als tweede, maar is wel gecrasht. Alleen Luke Browning start voor de Nederlander op zondag.

Verschoor staat momenteel derde in het wereldkampioenschap met negentien punten verschil ten opzichte van kampioenschapsleider Leonardo Fornaroli. De Italiaan was ook uitgevallen op Monza en start vanaf de negende plek.

Crash

Richard Verschoor raakte zijn auto kwijt en spinde daardoor de muur in. De ophanging en de voorvleugel van de auto waren te erg beschadigd en Verschoor wist niet meer verder te kunnen. De Nederlander veroorzaakte een rode vlag en die beëindigde de sessie. Verschoor start zondag dus alsnog vanaf de tweede positie, achter Luke Browning, die bij Hitech rijdt.

Verschoor staat derde in het wereldkampioenschap en maakt nog een kleine kans op de titel. Na dit Grand Prix-weekend zijn er nog drie Formule 2-weekenden. Verschoor kan dus nog kampioen worden in de Formule 2, maar moet dan wel constant goed presteren. MP Motorsport heeft nog heel wat werk aan de winkel, want Verschoor heeft de auto niet heelhuids terug kunnen brengen.

Prestaties

Richard Verschoor heeft dit seizoen tot nu toe 135 punten behaald. De Nederlander heeft in totaal twee races en een sprintrace gewonnen dit seizoen. Zijn laatste overwinning was tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. De Nederlander werd datzelfde weekend ook vierde in de sprintrace. Het laatste weekend eindigde Verschoor als zesde in de sprintrace en vijfde in de hoofdrace. De race werd verreden in Hongarije.

In Nederland was er geen Formule 2-race. F1 Academy reed wel op Zandvoort, maar de Formule 2 niet. Zij begonnen dit weekend weer in Monza. Het is alweer het vijfde seizoen dat Verschoor in de Formule 2 rijdt. De Nederlander heeft in totaal zeven overwinningen in de Formule 2. Hij heeft al 121 races gereden in de Formule 2.