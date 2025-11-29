user icon
Red Bull probeerde de schade te beperken

Red Bull probeerde de schade te beperken

Het is voor Max Verstappen weer wat lastiger geworden om dit jaar alsnog wereldkampioen te worden. In de sprintrace in Qatar kwam hij slechts als vierde over de streep, wat betekent dat hij morgen voor Lando Norris moet finishen om de titeldroom in leven te houden. Volgens teambaas Laurent Mekies draaide de sprintrace om het beperken van de schade.

Verstappen startte de sprintrace op de zesde plaats na een mindere sprint kwalificatie, en spuwde bij de start direct naar voren. Hij haalde de Aston Martin van Fernando Alonso in, en kreeg daarna keurig de positie van teamgenoot Yuki Tsunoda cadeau. Met Tsunoda achter hem ging Verstappen op jacht naar nummer drie Norris.

De Brit, die ontkende dat hij Verstappen had gezien, verdedigde zijn positie en sloeg daarna weer een gat met de Nederlandse Red Bull-coureur. Verstappen maakte daarna geen fouten, en wist ondanks het gestuiter zijn auto op de vierde plaats over de streep te krijgen. Zijn teamgenoot Yuki Tsunoda werd uiteindelijk vijfde.

Beperken van de schade

Red Bull-teambaas Laurent Mekies gaf na afloop van de sprintrace tekst en uitleg bij Sky Sports: "Het draaide om het beperken van de schade. We kunnen wel zeggen dat we niet blij zijn met de auto, hopelijk zit er nog meer in. We moeten proberen om een tiende of meer uit de auto te persen."

Red Bull gaat aan de slag

Mekies zag dat Red Bull een achterstand had op de concurrentie, en hij wil dan ook dat ze hard blijven doorwerken richting de kwalificatie: "De jongens in de top vier waren close, maar wij weten dat we meer kunnen doen. Ons optimale prestatiewindow is inderdaad heel erg klein, dat is geen geheim. We gaan echter niet rusten totdat we in dat window zitten. Dat is de manier waarop we gaan racen. We gaan niet een seconde stilstaan, we gaan het gewoon blijven proberen."

Na de sprintrace is het parc fermé weer opengegaan, en dat kan voor Red Bull een voordeel zijn. Ze kunnen nu zaken aan de auto van Verstappen aanpassen in de hoop dat ze het stuiteren kunnen verhelpen.

