Max Verstappen noteerde vandaag de derde tijd in de kwalificatie op het circuit van Losail in Qatar. Hij kon net niet meekomen in de strijd met de McLarens, en hij staat voor een zware uitdaging in de race. Verstappen geeft niet op en waarschuwt zijn concurrenten: hij heeft niets te verliezen.

Verstappen kende ruim 24 uur geleden een teleurstellende sprint kwalificatie, waarin hij niet verder kwam dan de zesde tijd. In de sprintrace wist hij zich nog op te werken naar de vierde plaats, maar het was wel duidelijk dat zijn auto nog steeds veel last had van bouncing. Voor de kwalificatie probeerde Red Bull het één en ander aan te passen, maar de problemen waren niet helemaal verdwenen.

Verstappen wist zich wel te mengen in de strijd om de pole position. Hij had een sterke eerste sector, maar verloor daarna een klein beetje tijd in de tweede en derde sector. Hierdoor kwam hij op de lijn 0,264 seconden te kort en zal hij morgen alles op alles moeten zetten om de twee papajakleurige bolides aan te vallen. Verstappen moet immers voor Lando Norris finishen om kans te blijven maken op de titel.

Is de auto beter te besturen?

Na de kwalificatie meldde hij zich voor de microfoon van Viaplay, waar hij werd gevraagd of dit het maximaal haalbare resultaat was: "Ja, ik denk het wel. De auto is wel iets beter, maar je zit nog steeds een beetje vast met dat onderstuur. We hebben nog steeds dat probleem met het gestuiter, maar dat is wat het is. Meer zit er op dit moment niet in."

Verstappen stelde dat hij minder last had van het gestuiter, maar hij was niet tevreden: "Ja, we hebben gewoon te veel onderstuur. Dus dat nekt mij de hele tijd. En onderstuur is traag, over het algemeen. En die McLarens hebben gewoon geen onderstuur. En dat zou ik ook heel graag hebben."

Concurrentie gewaarschuwd

Verstappen weigert echter op te geven. Als hij wordt gevraagd of de derde plek geen vervelende startplek is, reageert hij schouderophalend: "Nee, het is meer voor de mensen naast me vervelend." Als Verstappen wordt gevraagd wat hij hiermee bedoelt, reageert hij met een grijns: "Ik heb niets te verliezen, dus we gaan er gewoon vol voor."