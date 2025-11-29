user icon
Verstappen gaat McLarens vol aanvallen: "Heb niets te verliezen"

Verstappen gaat McLarens vol aanvallen: "Heb niets te verliezen"

Max Verstappen noteerde vandaag de derde tijd in de kwalificatie op het circuit van Losail in Qatar. Hij kon net niet meekomen in de strijd met de McLarens, en hij staat voor een zware uitdaging in de race. Verstappen geeft niet op en waarschuwt zijn concurrenten: hij heeft niets te verliezen.

Verstappen kende ruim 24 uur geleden een teleurstellende sprint kwalificatie, waarin hij niet verder kwam dan de zesde tijd. In de sprintrace wist hij zich nog op te werken naar de vierde plaats, maar het was wel duidelijk dat zijn auto nog steeds veel last had van bouncing. Voor de kwalificatie probeerde Red Bull het één en ander aan te passen, maar de problemen waren niet helemaal verdwenen.

Verstappen wist zich wel te mengen in de strijd om de pole position. Hij had een sterke eerste sector, maar verloor daarna een klein beetje tijd in de tweede en derde sector. Hierdoor kwam hij op de lijn 0,264 seconden te kort en zal hij morgen alles op alles moeten zetten om de twee papajakleurige bolides aan te vallen. Verstappen moet immers voor Lando Norris finishen om kans te blijven maken op de titel.

Is de auto beter te besturen?

Na de kwalificatie meldde hij zich voor de microfoon van Viaplay, waar hij werd gevraagd of dit het maximaal haalbare resultaat was: "Ja, ik denk het wel. De auto is wel iets beter, maar je zit nog steeds een beetje vast met dat onderstuur. We hebben nog steeds dat probleem met het gestuiter, maar dat is wat het is. Meer zit er op dit moment niet in."

Verstappen stelde dat hij minder last had van het gestuiter, maar hij was niet tevreden: "Ja, we hebben gewoon te veel onderstuur. Dus dat nekt mij de hele tijd. En onderstuur is traag, over het algemeen. En die McLarens hebben gewoon geen onderstuur. En dat zou ik ook heel graag hebben."

Concurrentie gewaarschuwd

Verstappen weigert echter op te geven. Als hij wordt gevraagd of de derde plek geen vervelende startplek is, reageert hij schouderophalend: "Nee, het is meer voor de mensen naast me vervelend." Als Verstappen wordt gevraagd wat hij hiermee bedoelt, reageert hij met een grijns: "Ik heb niets te verliezen, dus we gaan er gewoon vol voor."

Ik weet niet of je het doorhebt maar Max krijgt er ook vet voor betaald.
F1 bestond al lang voor max en zal ook na max gewoon blijven bestaan. Op wat successsupporters in NL na zal het weinig verschil maken.

Reacties (20)

  This Guy 33

    Eigenlijk zouden de Fia en de Fom hem hier voor moeten betalen, en vet ook.

    Kun je jezelf al een f1 kampioenschap voorstellen zonder Verstappen?

    Volgens mij is er zonder hem geen Zack meer an.

    MLTG

      Ik weet niet of je het doorhebt maar Max krijgt er ook vet voor betaald.
      F1 bestond al lang voor max en zal ook na max gewoon blijven bestaan. Op wat successsupporters in NL na zal het weinig verschil maken.

    ILMOP

      Alsof die andere rijders de F1 niet de moeite waard maken om te kijken. Of wil je beweren dat voor de komst van Max er ook geen zak was aan de F1. Altijd dat overdreven gedoe.

    NicoS

      Met coureurs als Verstappen is het toch net ff wat leuker, en succes supporters hou je toch altijd.
      Kijk alleen hier al hoeveel ineens van Lewis en Mercedes overgestapt zijn naar McLaren en Norris.

    hupholland

      Lewis komt bij McLaren weg, het is natuurlijk niet gek dat er enige overlap is tussen McLaren supporters en Lewis supporters.

    NicoS

      Natuurlijk, maar blijven successupporters…

    Snork

      De figuren op dit forum die zich quasi elitair afwenden van Max en zijn prestaties bagatelliseren, weten dondersgoed dat Max een beest op de baan is en de F1 vele malen leuker maakt om naar te kijken. Maar ze willen zich krampachtig van de meute afwenden.
      Ik kijk F1 sinds 1984, heb sindsdien vele coureurs kampioenschappen zien winnen, maar er zijn voor mij maar twee bijzondere coureurs: Senna en Verstappen.

      Kijk je naar de huidige grid, dan zou het zonder Max een veel minder boeiend gebeuren zijn. Max op P3 nu, achter die twee McLarens. Die twee hebben nu al het zweet in de nek.

    hupholland

      dat komt ook vooral doordat ie in een mindere auto zit. 22 en 23 waren tcoh vrij saaie seizoenen als je er objectief naar kijkt. 2007 en 2008 hadden geweldige ontknopingen juist nadat Schumacher net was gestopt. Ik zie Max toch meer als een Schumacher. Die maakte de F1 ook zowel oersaai in de jaren van Ferrari dominantie als ook juist interessant in zn eerste Ferrari jaren door in een inferieure auto toch de strijd aan te gaan met Williams en McLaren.
      Maar ik denk dat de F1 ook prima zonder Verstappen kan, al is het natuurlijk altidj vervelend als de benchmark wegvalt. Het ligt er ook maar net aan van wie je fan bent. Zelf vind ik de Moto GP met Marquez veel leuker, terwijl anderen zijn dominantie juist 10x niks vinden.

    NicoS

      Helemaal waar @Snork, dit soort coureurs maken de tongen los.
      Vanaf hun debuut zijn ze onderwerp van gesprek.
      Kijk in de media, Max is altijd een hot item. Mensen die beweren van niet weten wel beter, maar het is kennelijk voor sommigen een sport om dit maar te blijven ontkennen.
      Na Max hoop ik stiekem op Kimi dat hij de rol op zich gaat nemen, ik heb daar wel vertrouwen in.
      Of misschien Leclerc die Ferrari de rug toe keert, en elders wel z’n potentieel wel kan laten zien.
      Deze twee spreken mij meer aan dan de rest na Max.
      Maar coureurs van het kaliber Verstappen komen niet zo vaak voor helaas.

  Larry Perkins

    Zondagmiddag 19.15 uur:

    1. Verstappen voert het veld zonder Norris en Piastri aan bij de herstart, of...
    2. Verstappen begroet zijn piloot en stapt in zijn privéjet.

  schwantz34

    Met een beetje mazzel kan Max na de start profiteren van een Oscar en een Lando die elkaar het licht niet in de ogen zullen gunnen...

    Snork

      Of ze in een squeeze drukken waarbij een paar bandjes in de ronden stuiteren.

  Schumi-NR1

    Dat gaat morgen vonken geven denk dat de McLarens elkaar ook wel eens zouden kunnen raken bij de start.

    Schumi86

      Nou denk dat Norris rustig aan doet, P3 is voldoende.

    NicoS

      Zou zomaar kunnen @Shumi, misschien denk hij laat Max en Piastri het maar uitvechten, en als er iets gebeurd ben ik kampioen….. Zo niet dan volgende week wel….

    Smock

      Dit wordt na de zomerstop ook al iedere race gezegd...

    den-man21

      Tuurlijk niet slimme. Norris heeft niks te winnen. Hij gaat gewoon de kat uit de boom kijken klaar is kees.

  HarryLam

    Niets gaat werken morgen...strategie ook niet.

    NicoS

      Ja dat is al zo vaak gezegd, en dan blijkt het toch anders te zijn.
      Maar als je het vaak genoeg zegt, zal je vast wel een keer gelijk hebben.

  hupholland

    hij zal voor Norris moeten finishen om nog een kans te houden. En Piastri moet natuurlijk ook niet te ver weg lopen. Op zich is het gunstig als Piastri morgen 10 punten inloopt op Norris, dan moet Norris toch nog een vrij goed resultaat halen in Abu Dhabi wat voor extra spanning zal gaan zorgen. Maar als Piastri er tegelijk ook 7 uitloopt op Verstappen wordt dat gat ook wel erg groot. McLaren is dit weekend eigenlijk gewoon veels te snel, dat past eigenlijk niet in het scanario dat Verstappen nodig had. Maar goed, maar eens zien of ze morgen de 25 punten ook kunnen pakken. Puur op snelheid gaat het een lastig verhaal worden.

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

