Max Verstappen is vandaag als vierde over de streep gekomen in de sprintrace op het circuit van Losail in Qatar. De Nederlander probeerde zijn grote titelrivaal Lando Norris nog even aan te vallen, maar die missie mislukte. Verstappen haalt er na afloop zijn schouders over op.

Verstappen kende op vrijdag een tegenvallende sprint kwalificatie waardoor hij als zesde moest starten. Verstappen had in die sessie veel last van gestuiter, en was vol door een grindstrook gereden. Dit uitstapje had zijn vloer beschadigd, waardoor zijn monteurs voor de start van de sprintrace een aantal onderdelen moesten vervangen.

Verstappen kwam bij de start van de sprintrace goed weg, en had direct Fernando Alonso ingehaald. Verstappens Red Bull-teamgenoot Yuki Tsunoda startte voor hem, en maakte na een agressieve start direct plaats voor de Nederlander. Verstappen probeerde daarna een paar keer Norris aan te vallen, maar moest een gat laten vallen en nam genoegen met de vierde plaats.

Wat is de mening van Verstappen?

Voor de camera van Viaplay reageerde hij nuchter op zijn race: "Ja, de start was goed. We schoten direct door naar P4. Maar daarna hadden we ook gewoon net niet de snelheid om mee te gaan met de eerste drie. En ja, mijn auto stuitert ook overal, dat had ik gisteren natuurlijk al. In de race ga je iets langzamer door de bochten, dus dan is dat iets minder agressief."

"Maar zelfs in de langzame bochten onder het remmen ben ik de hele tijd aan het stuiteren. Dus je kan gewoon niet constant door een bocht heen, dat is heel irritant."

Norris aanvallen

Als Verstappen wordt gevraagd naar zijn duel met Norris, maakt hij duidelijk dat dit meer geluk dan wijsheid was: "Ja, dat kwam ook doordat ik volgas ging. Ik denk dat de auto's voor mij iets meer aan het managen waren in de eerste drie rondjes. Ik had niets te verliezen, dus ik dacht: 'Ik probeer hem een keer aan te zetten.' Maar daarna zag je gewoon dat we niet mee konden komen."

'Dit is heel erg slecht'

Later vandaag staat de kwalificatie op het programma. Verstappen hoopt dat Red Bull een oplossing kan vinden voor het gestuiter: "Dat zou fijn zijn. Wat dit was wel heel slecht. Vooral op een circuit als dit, waar de aerodynamica heel belangrijk is. Als de auto op en neer gaat, is het gewoon heel slecht."