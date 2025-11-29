user icon
icon

Stuiterende Verstappen kon Norris niet verslaan

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Stuiterende Verstappen kon Norris niet verslaan

Max Verstappen is vandaag als vierde over de streep gekomen in de sprintrace op het circuit van Losail in Qatar. De Nederlander probeerde zijn grote titelrivaal Lando Norris nog even aan te vallen, maar die missie mislukte. Verstappen haalt er na afloop zijn schouders over op.

Verstappen kende op vrijdag een tegenvallende sprint kwalificatie waardoor hij als zesde moest starten. Verstappen had in die sessie veel last van gestuiter, en was vol door een grindstrook gereden. Dit uitstapje had zijn vloer beschadigd, waardoor zijn monteurs voor de start van de sprintrace een aantal onderdelen moesten vervangen.

Meer over Max Verstappen Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

23 nov
 Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

25 nov

Verstappen kwam bij de start van de sprintrace goed weg, en had direct Fernando Alonso ingehaald. Verstappens Red Bull-teamgenoot Yuki Tsunoda startte voor hem, en maakte na een agressieve start direct plaats voor de Nederlander. Verstappen probeerde daarna een paar keer Norris aan te vallen, maar moest een gat laten vallen en nam genoegen met de vierde plaats.

Wat is de mening van Verstappen?

Voor de camera van Viaplay reageerde hij nuchter op zijn race: "Ja, de start was goed. We schoten direct door naar P4. Maar daarna hadden we ook gewoon net niet de snelheid om mee te gaan met de eerste drie. En ja, mijn auto stuitert ook overal, dat had ik gisteren natuurlijk al. In de race ga je iets langzamer door de bochten, dus dan is dat iets minder agressief."

"Maar zelfs in de langzame bochten onder het remmen ben ik de hele tijd aan het stuiteren. Dus je kan gewoon niet constant door een bocht heen, dat is heel irritant."

Norris aanvallen

Als Verstappen wordt gevraagd naar zijn duel met Norris, maakt hij duidelijk dat dit meer geluk dan wijsheid was: "Ja, dat kwam ook doordat ik volgas ging. Ik denk dat de auto's voor mij iets meer aan het managen waren in de eerste drie rondjes. Ik had niets te verliezen, dus ik dacht: 'Ik probeer hem een keer aan te zetten.' Maar daarna zag je gewoon dat we niet mee konden komen."

'Dit is heel erg slecht'

Later vandaag staat de kwalificatie op het programma. Verstappen hoopt dat Red Bull een oplossing kan vinden voor het gestuiter: "Dat zou fijn zijn. Wat dit was wel heel slecht. Vooral op een circuit als dit, waar de aerodynamica heel belangrijk is. Als de auto op en neer gaat, is het gewoon heel slecht."

Ouw-sjagerijn

Posts: 18.904

Max: "Als de auto op en neer gaat, is het gewoon heel slecht."

Het zal wel.

Maar ik weet nog wel in mijn jonge jaren ik de auto ook op en neer liet gaan samen met m'n vriendin.....en dat was verre van slecht kan ik jullie verzekeren.

  • 7
  • 29 nov 2025 - 16:20
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Qatar 2025

Reacties (12)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.905

    Max: "Als de auto op en neer gaat, is het gewoon heel slecht."

    Het zal wel.

    Maar ik weet nog wel in mijn jonge jaren ik de auto ook op en neer liet gaan samen met m'n vriendin.....en dat was verre van slecht kan ik jullie verzekeren.

    • + 7
    • 29 nov 2025 - 16:20
    • Larry Perkins

      Posts: 61.759

      Was vast met blinde Nel...

      • + 1
      • 29 nov 2025 - 16:46
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.905

      Niet dus.
      Ik noemde haar altijd kopje thee.....omdat ze zo heet en nat was..

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 18:45
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 629

    Het was een mooie run, de afstand in punten was echter net groot.

    Zet de actie in Barcelona toch in andere perspectief. Ik weet dat er mensen zijn die vinden dat die actie een 'waarschuwing ' naar zijn team was en hij zonder die actie nooit zover was gekomen als hij nu is, maar in mijn optiek is dat de grootste onzin.

    Er van uitgaande dat Verstappen inderdaad áltijd het maximale levert, heeft hij het dáár voor zichzelf te moeilijk gemaakt. Erg jammer.

    • + 0
    • 29 nov 2025 - 16:26
    • Larry Perkins

      Posts: 61.759

      Die actie in Barcelona was een 'waarschuwing ' naar zijn team en zonder die actie was hij nooit zover gekomen als hij nu is...

      • + 1
      • 29 nov 2025 - 16:48
  • schwantz34

    Posts: 41.461

    Hopelijk weten ze met de data van de vermaledijde sprintrace de Bull wat te verbeteren, zodat Max straks mee kan vechten voor pole en dus morgen voor de overwinning mee kan doen.

    • + 0
    • 29 nov 2025 - 16:32
    • ILMOP

      Posts: 1.196

      De andere teams zitten ook niet stil. Die zullen hun wagens op basis van de data van sprintrace ook verbeteren.

      • + 2
      • 29 nov 2025 - 16:49
    • NicoS

      Posts: 19.737

      Als er iets te verbeteren valt natuurlijk…..

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 17:01
  • Pietje Bell

    Posts: 32.117

    👀👀👀 Die hebben kennelijk na hun vakantie in Sardinië een gele goede relatie!

    www.instagram.com/p/DRpJhYXDgcp/

    • + 1
    • 29 nov 2025 - 16:40
  • gridiron

    Posts: 2.986

    Ze kunnen natuurlijk hun auto hoger zetten om het stuiteren te verminderen zoals ze vorige race andere teams hadden geadviseerd.

    • + 5
    • 29 nov 2025 - 16:57
    • NicoS

      Posts: 19.737

      Denk niet dat het porpoisen is, maar een te stijve afstelling van de vering.
      Dat is wel een verschil, het trad op tijdens het remmen ook bij langzamere bochten……
      Porpoising treed op als de auto op topsnelheid ligt.
      Maar ik snap wat je wil zeggen…., klopt alleen niet.

      • + 3
      • 29 nov 2025 - 17:06
    • Robin

      Posts: 2.950

      Klopt deels wel want de vloer raakte zelfs in de kwalificatie vaak de baan en vonkte meer dan ik van hun auto gewend ben.
      Ik denk echt wel dat ze omhoog gaan.

      • + 2
      • 29 nov 2025 - 17:50

QA Grand Prix van Qatar

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

QAGrand Prix van Qatar

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar