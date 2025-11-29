Max Verstappen en Lando Norris kwamen elkaar gisteravond tegen tijdens de sprint kwalificatie op het circuit van Losail in Qatar. Het incidentje zorgde voor een kortstondig onderzoek van de FIA, maar dat werd niet doorgezet. Bij McLaren reageerden ze woest op een actie van Verstappen.

Tijdens de sprint kwalificatie op het circuit van Losail in Qatar viel het op dat het verkeer een grote rol speelde. Veel coureurs werden in de weg gereden door andere auto's, en dat zorgde voor een aantal penibele situaties. Uiteindelijk ging alles goed, en de stewards hadden het dan ook rustig. Er werden een aantal incidentjes genoteerd, maar een echt onderzoek werd er niet ingesteld.

Dat gebeurde ook niet toen Verstappen beide McLarens tegenkwam aan het einde van SQ1. Eerst had hij het gevoel dat hij werd gehinderd door Oscar Piastri, en daarna zou hij zelf Norris in de weg hebben gereden toen hij afremde na zijn snelle ronde. Het zorgde voor frustratie bij Norris, en zijn team McLaren.

'Hij is je aan het naaien!'

Op het moment dat Norris van zijn gas moest door Verstappen, meldde hij zich direct op de boordradio: "Verstappen gaf me gewoon geen ruimte! Hij heeft mijn hele ronde verpest!"

Aan de pitmuur waren ze het grondig eens met de beweringen van Norris. Zijn race-engineer Will Joseph reageerde: "Iedere andere ronde ging hij direct opzij nadat hij zijn rondje had afgerond. Deze keer besloot hij gewoon daar te blijven rijden en jou te naaien!" Norris is het daar wel mee eens: "Yep, het is heel erg duidelijk mate!"

Lastige kwalificatie voor Verstappen

Norris noteerde uiteindelijk de derde tijd in de sprint kwalificatie, en moest 0,230 seconden toegeven op de poletijd van zijn teamgenoot Piastri. Voor Verstappen eindigde de dag in een teleurstelling, omdat hij niet verder kwam dan de zesde tijd. Aan het begin van SQ3 was hij door een grindstrook naast de baan geknald, en dat leverde hem de nodige schade aan de vloer op. Verstappen zal vandaag een inhaalslag moeten maken om Norris in het vizier te houden.