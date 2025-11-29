user icon
McLaren valt Verstappen aan: "Max probeert je te naaien!"

McLaren valt Verstappen aan: "Max probeert je te naaien!"

Max Verstappen en Lando Norris kwamen elkaar gisteravond tegen tijdens de sprint kwalificatie op het circuit van Losail in Qatar. Het incidentje zorgde voor een kortstondig onderzoek van de FIA, maar dat werd niet doorgezet. Bij McLaren reageerden ze woest op een actie van Verstappen.

Tijdens de sprint kwalificatie op het circuit van Losail in Qatar viel het op dat het verkeer een grote rol speelde. Veel coureurs werden in de weg gereden door andere auto's, en dat zorgde voor een aantal penibele situaties. Uiteindelijk ging alles goed, en de stewards hadden het dan ook rustig. Er werden een aantal incidentjes genoteerd, maar een echt onderzoek werd er niet ingesteld.

Dat gebeurde ook niet toen Verstappen beide McLarens tegenkwam aan het einde van SQ1. Eerst had hij het gevoel dat hij werd gehinderd door Oscar Piastri, en daarna zou hij zelf Norris in de weg hebben gereden toen hij afremde na zijn snelle ronde. Het zorgde voor frustratie bij Norris, en zijn team McLaren. 

'Hij is je aan het naaien!'

Op het moment dat Norris van zijn gas moest door Verstappen, meldde hij zich direct op de boordradio: "Verstappen gaf me gewoon geen ruimte! Hij heeft mijn hele ronde verpest!" 

Aan de pitmuur waren ze het grondig eens met de beweringen van Norris. Zijn race-engineer Will Joseph reageerde: "Iedere andere ronde ging hij direct opzij nadat hij zijn rondje had afgerond. Deze keer besloot hij gewoon daar te blijven rijden en jou te naaien!" Norris is het daar wel mee eens: "Yep, het is heel erg duidelijk mate!"

Lastige kwalificatie voor Verstappen

Norris noteerde uiteindelijk de derde tijd in de sprint kwalificatie, en moest 0,230 seconden toegeven op de poletijd van zijn teamgenoot Piastri. Voor Verstappen eindigde de dag in een teleurstelling, omdat hij niet verder kwam dan de zesde tijd. Aan het begin van SQ3 was hij door een grindstrook naast de baan geknald, en dat leverde hem de nodige schade aan de vloer op. Verstappen zal vandaag een inhaalslag moeten maken om Norris in het vizier te houden.

Adenauer Forst

Posts: 1.180

Iets met openstaande bonnetjes

  • 16
  • 29 nov 2025 - 07:42
F1 Nieuws Max Verstappen Lando Norris McLaren Red Bull Racing GP Qatar 2025

Reacties (26)

Login om te reageren
  • Adenauer Forst

    Posts: 1.180

    Iets met openstaande bonnetjes

    • + 16
    • 29 nov 2025 - 07:42
    • Larry Perkins

      Posts: 61.750

      Heeft Max vast geoefend voor Q3 van vandaag...

      • + 2
      • 29 nov 2025 - 08:36
    • Joeppp

      Posts: 8.116

      yep, van de bocht ervoor en Singapore.

      • + 2
      • 29 nov 2025 - 10:40
    • SennaS

      Posts: 10.968

      Daar staat toch een straf op? Of geldt dat niet voor Max?

      • + 2
      • 29 nov 2025 - 11:30
    • Freek-Willem

      Posts: 6.489

      Ja. Als het strafwaardig is. En dat was het dus kennelijk niet.

      • + 4
      • 29 nov 2025 - 11:43
  • De Vogel is Geland

    Posts: 653

    Kleuterschool

    • + 2
    • 29 nov 2025 - 08:46
    • Larry Perkins

      Posts: 61.750

      Bestaat in Nederland allang niet meer, is al jaren de onderbouw (groep 1 en 2) van de basisschool...

      • + 2
      • 29 nov 2025 - 09:12
    • De Vogel is Geland

      Posts: 653

      En op dat verloren eiland ten westen van Nederland?

      • + 4
      • 29 nov 2025 - 09:33
    • SennaS

      Posts: 10.968

      Op Texel ook niet.
      Wellicht waar De Vogel is Geland woont

      • + 1
      • 29 nov 2025 - 11:21
    • Clay Regazzoni

      Posts: 1.236

      Zo komt Larry wel als eerste op de site aan de 100.000 postings...

      • + 1
      • 29 nov 2025 - 11:26
    • De Vogel is Geland

      Posts: 653

      Larry gebruikt niet alleen z’n vingers om te typen maar alles wat slingert laat hij op z’n toetsenbord vallen

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 11:33
    • Larry Perkins

      Posts: 61.750

      De eilandbewoners gaan sinds de Brexit niet meer naar school @Vogel, het geld is op. En daar voor waren velen al te dom iets te leren, zoals we dagelijks met een aantal Britten in de F1 meemaken...

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 11:49
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.896

    "McLaren valt Verstappen aan: "Max probeert je te naaien!"

    Nee joh, dat doet Max niet.
    Die is en rijd heel berekend..... althans, volgens de horde dan hè.

    Doet 'n ander dat, dan is de reactie heeeeeeeeeeeeeeeeeeeel anders....dan springt de horde op de bank en spreekt men schande over het voorval.

    Max de 'naaiert'?.....of is die titel al vergeven.

    • + 9
    • 29 nov 2025 - 09:52
    • Rode Stier 33

      Posts: 909

      Jij moet toch ook moe van jezelf worden langzamerhand....

      • + 11
      • 29 nov 2025 - 10:19
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.896

      Nee hoor, waarom?

      • + 6
      • 29 nov 2025 - 10:23
    • DenniSNL1980

      Posts: 403

      Je vergeet nog dat de horde dan ook met een heel verhaal komt waarom het totaal anders is als Max het doet en het dan wel goed is.

      • + 4
      • 29 nov 2025 - 10:30
    • van lotje,g

      Posts: 1.139

      Nog steeds last van je trauma?

      • + 1
      • 29 nov 2025 - 11:20
    • SennaS

      Posts: 10.968

      Max behoort zeker niet to het groepje naaiers, althans niet bewust.
      Wel tot het groepje uitschelden op z’n tokkies

      • + 2
      • 29 nov 2025 - 11:25
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.896

      Nog steeds maar zes woordjes in je woordenschat?

      • + 1
      • 29 nov 2025 - 11:41
  • Supa

    Posts: 2.624

    2021

    • + 2
    • 29 nov 2025 - 10:38
  • mario

    Posts: 14.555

    Dat wisten toch ook allemaal al wel......
    Max ten voeten uit..... Als hij iemand kan naaien, dan doet hij dat.... Zo heeft ie meerdere WK's behaald....

    • + 4
    • 29 nov 2025 - 10:45
    • Freek-Willem

      Posts: 6.489

      Dat wisten toch ook allemaal al wel......
      Mario ten voeten uit.... Als jij Max kan naaien, dan doet hij dat. Zo heeft is al meerdere plusjes behaald......

      • + 3
      • 29 nov 2025 - 11:47
  • mario

    Posts: 14.555

    Dat is ook één van de redenen dat ik fan af werd....... Lewis en Senna zijn/waren ook eikels, maar die hadden nog wel een gunfactor......

    • + 2
    • 29 nov 2025 - 10:50
    • SennaS

      Posts: 10.968

      Kun jij een voorbeeld noemen wanneer Lewis een vies spelletje speelde of doelbewust iemand probeerde te naaien?
      Volgens mij is hij 1 vd eerlijkste coureurs.
      En geloof het of niet, dat vind ik ook van Max.
      Zijn rbr team is de grootste naaier van de paddock en daar kan Max niks aan doen.
      Heeft hem wel successen gebracht

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 11:29
    • Freek-Willem

      Posts: 6.489

      Vraag Rosberg even een

      • + 2
      • 29 nov 2025 - 11:45
    • mario

      Posts: 14.555

      @SennaS: Hahahaha
      Ik heb mensen hier wel eens beticht van geen humor..... Ik lig hierom nu wel dubbel 😁Jij hebt wel humor 👍🏽
      Maar dan ook ff serieus.... Max naait ook iedereen een oor aan als hij de kans krijgt..... Net als andere coureurs dat ook doen....
      En RBR is wel HET team van de laatste jaren dat anderen naait of proberen te naaien.... Was RBR ook niet dat team met de Flexi-Wings???
      Ik denk dat 99% van de mensen na een paar jaar niet meer weten wie of wat RBR als F1-team was..... McLaren, Ferrari, WIlliams.... dat zijn de namen.... RBR is net zo snel vergeten als dat ze ooit binnen kwamen..... En dat maakt ook Max z'n prestaties niet zo boeiend.... WK worden met Williams of McLaren of Ferrari zegt zoveel meer dan met een reclame teampje....

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 13:58

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

