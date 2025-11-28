user icon
Zwaar teleurgestelde Verstappen verwacht weinig van sprintrace

Max Verstappen kwam in de sprint kwalificatie in Qatar niet verder dan de zesde tijd. Hij schoot in de laatste sessie van de sprint kwalificatie door het grind, en kon daardoor niet meevechten om de sprintpole. Na afloop was Verstappen zwaar teleurgesteld, en hij stelt dat het een kwestie van overleven wordt in de sprintrace.

Verstappen kende een wisselende sprint kwalificatie op het circuit van Losail in Qatar. Hij begon aanvallend, en noteerde tijden die even goed waren als die van de McLarens. Aan het einde van de sprint kwalificatie begon het gat echter te groeien, en kreeg Verstappen het lastiger. Hij klaagde over gestuiter, en dat leek hem uiteindelijk de das om te doen.

Verstappen stuiterde in het laatste gedeelte van de sprint kwalificatie dan ook van de baan af in bocht vier. Hij knalde door de strook grind heen, en dat zorgde mogelijk voor schade aan de onderkant van zijn auto. Verstappen kwam niet verder dan de zesde tijd, en werd zelfs verslagen door zijn Red Bull-teamgenoot Yuki Tsunoda.

'Dit is niet wat je wil'

Verstappen baalde als een stekker, en gaf tekst en uitleg bij Sky Sports: "Het ging al vanaf de eerste ronde niet goed. Ik stuiterde verschrikkelijk, en ik had last van agressief onderstuur, dat omsloeg in overstuur in de snelle delen."

"Dit is gewoon niet wat je wil als je snel gaat. We zaten echt vast. We hebben wel geprobeerd om een paar dingetjes aan te passen op het stuur, maar niets werkte echt. Dat maakte het dus allemaal nog wat lastiger. We hebben dus een paar dingetjes aangepast, en dat werkte niet. Dat is dus wel iets wat we moeten proberen te begrijpen."

Wat kan Verstappen doen in de sprintrace?

De focus verschuift zich nu naar de sprintrace van morgen. Verstappen heeft geen hoge verwachtingen voor die race: "Met deze balans wordt dat zeker niet leuk. Het zal waarschijnlijk meer gaan draaien om overleven, en we zullen ook wat veranderingen gaan doorvoeren richting de kwalificatie."

Ach, Max hoeft zich nergens zorgen over te maken. Bij McLaren schijten ze toch 7 kleuren voor Max. Aleen dat is al genoeg om weer een rijdersfout, of enorme tactische mispeer te maken zoals in Vegas voor, of tijdens de race. Komt dus goed met Max Verstappen😉😅

  • Larry Perkins

    Posts: 61.728

    Sprint 'will not be a lot of fun' - Verstappen

    For the first time in what feels like forever, Max verstappen has been outqualified by a Red Bull team-mate, as Yuki Tsunoda will be starting one place higher than the Dutchman in fifth for the sprint. The gap between the two was just 0.009 seconds.

    "Not good," was Verstappen's opening line to Sky Sports after sprint qualifying. "From the first lap, it was really bad bouncing and agressive understeer, which would shift into oversteer in high speeds. Just not what you want. We were locked in and of course we tried to change a few things on the wheel but it never really worked and made it tricky."

    He confirmed the team changed his set-up from first practice but added: "Clearly, it wasn't working well in qualifying, so that's something we need to understand.

    So, what can he do in the 19-lap race tomorrow? "With this balance, in the sprint at least, it will not be a lot of fun," said Verstappen. "So it will be more about trying to survive, I guess, and then make some changes going into qualifying." (BeeBeeCee)

    • NicoS

      Posts: 19.720

      Voor de Engelstaligen onder ons?…..;)

  • elflitso

    Posts: 1.622

    Mmmm vannacht een nieuw vloertje er onder. Immers hebben ze daar al reden toe na die uitstap in het 'grind'. En het zou mij niet verbazen dat ze nog een update vloer op de plank hebben liggen.

    • Pietje Bell

      Posts: 32.106

      Dat mag dus niet. Enkel exact dezelfde specificatie.

    • nr 76

      Posts: 7.221

      Parc Fermé vervalt na de sprint, en gaat voor de kwalificatie weer opnieuw in.

  • schwantz34

    Posts: 41.455

    Op de Mediums (waar ze morgen de vermaledijde sprintrace op gaan rijden) zat het tempo er gewoon prima in itt de Softs. Maar voor de echte kwalificatie zullen ze wel nog wat moeten vinden om de auto te verbeteren natuurlijk, maar dat kump vast goe!

    • ILMOP

      Posts: 1.193

      Ach, Max hoeft zich nergens zorgen over te maken. Bij McLaren schijten ze toch 7 kleuren voor Max. Aleen dat is al genoeg om weer een rijdersfout, of enorme tactische mispeer te maken zoals in Vegas voor, of tijdens de race. Komt dus goed met Max Verstappen😉😅

  • SennaS

    Posts: 10.954

    De buitenaardse rijdt om de problemen heen , aldus zijn kenners.

Foto gallerij

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

