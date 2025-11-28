Max Verstappen kwam in de sprint kwalificatie in Qatar niet verder dan de zesde tijd. Hij schoot in de laatste sessie van de sprint kwalificatie door het grind, en kon daardoor niet meevechten om de sprintpole. Na afloop was Verstappen zwaar teleurgesteld, en hij stelt dat het een kwestie van overleven wordt in de sprintrace.

Verstappen kende een wisselende sprint kwalificatie op het circuit van Losail in Qatar. Hij begon aanvallend, en noteerde tijden die even goed waren als die van de McLarens. Aan het einde van de sprint kwalificatie begon het gat echter te groeien, en kreeg Verstappen het lastiger. Hij klaagde over gestuiter, en dat leek hem uiteindelijk de das om te doen.

Verstappen stuiterde in het laatste gedeelte van de sprint kwalificatie dan ook van de baan af in bocht vier. Hij knalde door de strook grind heen, en dat zorgde mogelijk voor schade aan de onderkant van zijn auto. Verstappen kwam niet verder dan de zesde tijd, en werd zelfs verslagen door zijn Red Bull-teamgenoot Yuki Tsunoda.

'Dit is niet wat je wil'

Verstappen baalde als een stekker, en gaf tekst en uitleg bij Sky Sports: "Het ging al vanaf de eerste ronde niet goed. Ik stuiterde verschrikkelijk, en ik had last van agressief onderstuur, dat omsloeg in overstuur in de snelle delen."

"Dit is gewoon niet wat je wil als je snel gaat. We zaten echt vast. We hebben wel geprobeerd om een paar dingetjes aan te passen op het stuur, maar niets werkte echt. Dat maakte het dus allemaal nog wat lastiger. We hebben dus een paar dingetjes aangepast, en dat werkte niet. Dat is dus wel iets wat we moeten proberen te begrijpen."

Wat kan Verstappen doen in de sprintrace?

De focus verschuift zich nu naar de sprintrace van morgen. Verstappen heeft geen hoge verwachtingen voor die race: "Met deze balans wordt dat zeker niet leuk. Het zal waarschijnlijk meer gaan draaien om overleven, en we zullen ook wat veranderingen gaan doorvoeren richting de kwalificatie."