De dubbele diskwalificatie van McLaren in Las Vegas is ook in Qatar nog het onderwerp van gesprek. McLaren-CEO Zak Brown heeft zich nu ook uitgelaten over de straf, en stelt dat de FIA nadenkt over nieuwe regels, omdat de diskwalificatie te 'draconisch' was.

McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri werden uren na afloop van de Grand Prix van Las Vegas uit de uitslag geschrapt. De wagens waren niet door de technische keuring gekomen, omdat de bodemplanken te ver waren afgesleten. Het ging slechts om een paar millimeter, maar regels zijn regels en de FIA maakt daarop geen uitzonderingen. Voor Norris en Piastri was het pijnlijk, want de titelstrijd ligt hierdoor weer helemaal open.

Max Verstappen schreef de Grand Prix van Las Vegas immers op zijn naam, en profiteerde optimaal van de diskwalificaties van zijn rivalen. Verstappen staat hierdoor nu op gelijke hoogte met Piastri, terwijl Norris nog maar een voorsprong heeft van 24 WK-punten.

'Hele kleine fout'

McLaren-CEO Zak Brown baalt nog steeds van de dubbele diskwalificatie. Hij deelde zijn mening over de zaak bij The Sports Agents: "Het was een hele kleine fout, met enorme consequenties. Gediskwalificeerd worden van een race, erger wordt het niet. Veel andere teams hebben hier ook al eens mee te maken gehad. Het is ook niet met opzet, en het zorgt niet voor veel meer extra performance."

"Ferrari en Mercedes zijn in de afgelopen jaren voor hetzelfde vergrijp gediskwalificeerd, en ik heb dit ook tegen het team gezegd, geeft ons dat een beter gevoel? Niet echt."

Wat was er aan de hand?

Brown zit er nog steeds heel erg mee: "Het ging op de dikte van een blaadje papier, bizar. Er zijn twee manieren waarop de skids te ver kunnen slijten, ik wil niet te technisch worden. De ene oorzaak kan zijn dat je de auto te laag afstelt, wat illegaal is. De andere is porpoising, en dat is waar wij last van hadden."

"De auto stond dus niet te laag, we hadden te veel porpoising. Dat kwam doordat we te weinig data hadden verzameld op donderdag en vrijdag, toen het tijdens de sessies had geregend. Maar goed, negen andere teams hadden het wel goed voor elkaar, dus aan het einde van de dag hadden wij de fout gemaakt."

Wat gaat de FIA doen?

Volgens Brown denkt de FIA na over maatregelen: "De FIA is ernaar aan het kijken, want ze hebben ook het gevoel dat deze straf iets te draconisch is. Maar dat is simpelweg wel wat de regels zeggen."