De dubbele diskwalificatie van McLaren in Las Vegas is ook in Qatar nog het onderwerp van gesprek. McLaren-CEO Zak Brown heeft zich nu ook uitgelaten over de straf, en stelt dat de FIA nadenkt over nieuwe regels, omdat de diskwalificatie te 'draconisch' was.

McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri werden uren na afloop van de Grand Prix van Las Vegas uit de uitslag geschrapt. De wagens waren niet door de technische keuring gekomen, omdat de bodemplanken te ver waren afgesleten. Het ging slechts om een paar millimeter, maar regels zijn regels en de FIA maakt daarop geen uitzonderingen. Voor Norris en Piastri was het pijnlijk, want de titelstrijd ligt hierdoor weer helemaal open.

Max Verstappen schreef de Grand Prix van Las Vegas immers op zijn naam, en profiteerde optimaal van de diskwalificaties van zijn rivalen. Verstappen staat hierdoor nu op gelijke hoogte met Piastri, terwijl Norris nog maar een voorsprong heeft van 24 WK-punten.

'Hele kleine fout'

McLaren-CEO Zak Brown baalt nog steeds van de dubbele diskwalificatie. Hij deelde zijn mening over de zaak bij The Sports Agents: "Het was een hele kleine fout, met enorme consequenties. Gediskwalificeerd worden van een race, erger wordt het niet. Veel andere teams hebben hier ook al eens mee te maken gehad. Het is ook niet met opzet, en het zorgt niet voor veel meer extra performance."

"Ferrari en Mercedes zijn in de afgelopen jaren voor hetzelfde vergrijp gediskwalificeerd, en ik heb dit ook tegen het team gezegd, geeft ons dat een beter gevoel? Niet echt."

Wat was er aan de hand?

Brown zit er nog steeds heel erg mee: "Het ging op de dikte van een blaadje papier, bizar. Er zijn twee manieren waarop de skids te ver kunnen slijten, ik wil niet te technisch worden. De ene oorzaak kan zijn dat je de auto te laag afstelt, wat illegaal is. De andere is porpoising, en dat is waar wij last van hadden."

"De auto stond dus niet te laag, we hadden te veel porpoising. Dat kwam doordat we te weinig data hadden verzameld op donderdag en vrijdag, toen het tijdens de sessies had geregend. Maar goed, negen andere teams hadden het wel goed voor elkaar, dus aan het einde van de dag hadden wij de fout gemaakt."

Wat gaat de FIA doen?

Volgens Brown denkt de FIA na over maatregelen: "De FIA is ernaar aan het kijken, want ze hebben ook het gevoel dat deze straf iets te draconisch is. Maar dat is simpelweg wel wat de regels zeggen."

shakedown

Posts: 1.518

Dat lijkt me redelijk onzin Brown. Alleen jullie hadden last van stuiteren? in alle trainingen en kwalifictaies niet en pas ineens bij de race wel? Heul bijzonder. Nee dat je het zo expliciet uitlegt dat er twee manieren zijn betekend niets anders dat de wa... [Lees verder]

  • 16
  • 28 nov 2025 - 16:38
Reacties (23)

Login om te reageren
  • red slow

    Posts: 3.262

    Regels zijn gewoon prima en heel zwart wit wat het makkelijker maakt om consequent te handhaven.

    • + 14
    • 28 nov 2025 - 16:35
    • Maximo

      Posts: 9.600

      Ja ergens moet je een streep trekken, wat wil hij dan, dat er nog een speling komt van 2 mm? Dan is dat dus de nieuwe grens die opgezocht wordt en waar dus vanzelf iemand 0,1 mm onder komt te zitten die dan ook weer kan gaan klagen dat het maar een blaadje papier was.

      • + 9
      • 28 nov 2025 - 16:49
    • SennaS

      Posts: 10.937

      Dan is dat nieuw bij de fia. Hoe anders was het in 2021 ; -) zijn zelfs koppen gerold bij de fia.
      Maar goed liever ooit dan nooit.
      De omstandigheden spelen wel degelijk een rol en gezien er weinig getest kon worden kan ik mij voorstellen dat er een fout is gemaakt.
      En bovendien, waarom zouden ze met een mega voorsprong zo’n risico nemen?
      Een marge zou beter zijn, zoals bij flexen.

      • + 0
      • 28 nov 2025 - 17:18
    • schwantz34

      Posts: 41.453

      Een marge zou beter zijn, zoals bij flexen.


      Ja leuk, maar wat moet de marge op de marge worden dan om niet gediskwalificeerd te worden? De dikte van een pizza Marge-rita ofzo?

      • + 8
      • 28 nov 2025 - 17:41
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 617

      @SennaS
      Die omstandigheden waren toch voor iedereen hetzelfde? Speelden dus geen enkele rol. Bovendien is aangetoond dat McLaren het al wist voordat de race überhaupt gestart was...

      • + 8
      • 28 nov 2025 - 17:42
    • Ferdi12

      Posts: 753

      @SennaS
      Nee, geen marge,Illegaal is illegaal, of men nu te licht door te weinig brandstof, versleten banden ( Russell) of slijtage van de vloerplank. Voldoet men niet aan de regels moet er DQ volgen. Of men nu opzettelijk doet of niet. Marge is er al door bijvoorbeeld 1 mm slijtage van de plank.

      • + 2
      • 28 nov 2025 - 17:51
    • Larry Perkins

      Posts: 61.725

      Als je zo'n dikke, vette hamburgerpens hebt stelt de dikte van een blaadje papier inderdaad niet veel voor...

      • + 0
      • 28 nov 2025 - 18:04
    • Freek-Willem

      Posts: 6.486

      Zak zegt het zelf al, het scheelt eigenlijk niks in prestatie. Waarom dan niet op safe als je te weinig data hebt kunnen verzamelen. Dus blijft het zuur maar wel alleen McLaren zelf aan te rekenen zoals eerder ook bij Ferrari het geval was.

      • + 1
      • 28 nov 2025 - 19:14
  • shakedown

    Posts: 1.518

    Dat lijkt me redelijk onzin Brown. Alleen jullie hadden last van stuiteren? in alle trainingen en kwalifictaies niet en pas ineens bij de race wel? Heul bijzonder. Nee dat je het zo expliciet uitlegt dat er twee manieren zijn betekend niets anders dat de wa<gens te laag stonden. maar dat er een media offensief nodig is om kromme dingen recht te praten.

    • + 16
    • 28 nov 2025 - 16:38
    • Need5Speed

      Posts: 3.315

      Opvallend ook dat een stuiterende auto een schijnbaar ononderbroken streep vonken kan trekken.

      • + 7
      • 28 nov 2025 - 17:09
  • Jermaine

    Posts: 7.133

    Zijn gewoon de regels die er moeten zijn?

    • + 4
    • 28 nov 2025 - 16:40
  • Pleen

    Posts: 763

    Ja natuurlijk!!! Pfff!!

    • + 2
    • 28 nov 2025 - 16:46
    • Larry Perkins

      Posts: 61.725

      Lekke fietsband?

      • + 0
      • 28 nov 2025 - 18:06
    • Pleen

      Posts: 763

      Nee, windje gelaten in Zak's gezicht. :-)

      • + 0
      • 28 nov 2025 - 18:33
  • JH56

    Posts: 340

    Het ging niet om een paar millimeters, maar om een paar TIENDEN van millimeters. Volgens mij niet makkelijk te meten

    • + 2
    • 28 nov 2025 - 16:49
    • SennaS

      Posts: 10.937

      Een paar tienden mm kan de fia opeens wel meten. Ze zijn kennelijk lerende.

      • + 1
      • 28 nov 2025 - 17:21
    • SennaS

      Posts: 10.937

      En goed voor de sport en het wk is wat spannender geworden. Heeft de fia toch goed gedaan.

      • + 2
      • 28 nov 2025 - 17:23
  • Reflex

    Posts: 704

    Regels zijn regels, ergens moet er een grens worden gesteld. Kan 0.001 te veel wel? En straks 0.01? 0.1, 0.3? Zeg het maar want als ze 0.01 toestaan gaan ze weer zeuren als ze bij 0.2 een DQ krijgen.

    • + 2
    • 28 nov 2025 - 16:51
  • Need5Speed

    Posts: 3.315

    Het is heel simpel. Er mag maximaal 1 mm van de plank af zijn gesleten.
    Bij Norris was dat 1,12 mm, dus 12% teveel. Dat is geen kleine overschrijding.

    Je mag ook niet ineens 12% meer brandstof gebruiken of de budgetlimiet met 12% overschrijden, dus ik zie niet in waarom er speling zou moeten zijn op dit punt. Er is al 1 mm speling ingebouwd, dat moet genoeg zijn.

    • + 8
    • 28 nov 2025 - 16:59
  • schwantz34

    Posts: 41.453

    F1 auto's met een te ver afgesleten vloerplank worden al sinds jaar en dag afgekeurd Zak, ook in de tijden dat F1 auto's echt totaal geen last van porpoising hadden. Manmanman, wat een sore loser is die vent toch met zijn te laag, dus 100% illegaal afgestelde papaya dinky toys!

    • + 8
    • 28 nov 2025 - 17:17
    • Pietje Bell

      Posts: 32.099

      Heel simpel: Als je last hebt van porpoising stel je de wagen iets hoger af. Probleem opgelost..

      • + 4
      • 28 nov 2025 - 17:37
    • Larry Perkins

      Posts: 61.725

      Heb Stella nog de data van de afstelhoogte van mijn roze John Deere doorgegeven, ben benieuwd of het helpt...

      • + 0
      • 28 nov 2025 - 18:18
  • V10lover

    Posts: 1.591

    Purpoising heeft uiteindelijk ook te maken met de afstelling van de hoogte van de wagen in combinatie met het grondeffectvan de vloer.

    • + 1
    • 28 nov 2025 - 17:50

