McLaren-coureur Lando Norris werd afgelopen weekend in Las Vegas gediskwalificeerd vanwege een te ver afgesleten bodemplank. Het roept vragen op voor de race in Qatar van dit weekend, want mogelijk moet McLaren de auto's nu anders gaan afstellen. Volgens Norris maakt dit niet uit, omdat ze hier juist sneller van worden.

Norris kwam afgelopen weekend in Las Vegas als tweede over de streep in de straten van Las Vegas. Hij zag hoe zijn titelrivaal Max Verstappen de race wist te winnen, en daardoor ietsje inliep in het wereldkampioenschap. Verstappen had een wonder nodig om dichterbij te komen, en uren na de race volgde dat wonder.

Bij McLaren heerste er een paniekstemming, omdat de auto's van Norris en zijn teamgenoot Oscar Piastri niet door de technische keuring waren gekomen. De bodemplanken van beide auto's waren een paar millimeter te ver afgesleten, en dat is tegen de regels. Ze werden gediskwalificeerd, waardoor de situatie in het wereldkampioenschap weer veranderde. Verstappen staat nu op gelijke hoogte met Piastri, terwijl hij nog maar 24 WK-punten voorsprong heeft.

Wat was de oorzaak van de problemen?

Volgens McLaren werd de slijtage aan de bodemplank veroorzaakt door de onverwachte porpoising in Las Vegas. Het is nog maar de vraag of McLaren nu ook in Qatar moet opletten, en of ze de auto iets hoger gaan afstellen om nieuwe problemen te voorkomen.

Norris ziet geen problemen

In Qatar werd Norris door Sky Sports gevraagd of de auto langzamer wordt als ze hem hoger afstellen. Norris reageerde met een grote grijns: "Nee. Sterker nog, we zullen sneller zijn aangezien ik niet overal van mijn gas hoef te gaan! Iedereen zal denken dat het ons langzamer gaat maken, maar het zal ons waarschijnlijk sneller maken."

Kan de titelstrijd worden beslist in Qatar?

Norris zal het in Qatar weer moeten opnemen tegen zijn titelrivalen Verstappen en Piastri. Norris kan in theorie wereldkampioen worden op het circuit van Losail, maar dan moet hij zijn twee rivalen wel verslaan. Als hij Qatar verlaat met een voorsprong van 25 of meer punten, dan is hij de wereldkampioen. Als Norris dit niet voor elkaar krijgt, dan wordt de titelstrijd pas in Abu Dhabi beslist.