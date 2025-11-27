Lando Norris kan dit weekend in Qatar zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 pakken. De Brit heeft een voorsprong van 24 punten op zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri en Max Verstappen. Laatstgenoemde was afgelopen weekend oppermachtig in Las Vegas, maar Norris wil zich niet te veel zorgen maken over hem.

Verstappen schreef afgelopen weekend met speels gemak de Grand Prix van Las Vegas op zijn naam. Norris probeerde hem daar bij de start de pas af te snijden, waarna hij rechtdoor schoot en daardoor Verstappen de leiding in de race cadeau deed. Norris werkte zich nog terug naar de tweede plaats, maar daar mocht hij slechts een paar uur van genieten.

Norris en zijn McLaren-teamgenoot Piastri werden namelijk uren na de race gediskwalificeerd door een te ver afgesleten bodemplank. Hierdoor ligt het kampioenschap weer open, en kan het alle kanten opgaan in Qatar. Norris kan de titel winnen, maar Verstappen kan ook zomaar de leiding in het WK van hem afpakken.

Hoe reageert Norris op de diskwalificatie?

In Qatar reageerde Norris voor het eerst op zijn diskwalificatie, hij wordt geciteerd door De Telegraaf: "Natuurlijk doet die diskwalificatie van vorige week pijn en het was een grote teleurstelling. Maar verder hebben we alles normaal behandeld en kijk ik uit naar dit weekend. Het was niet moeilijk om de knop om te zetten. Ik voel me goed, niet alsof ik een slecht weekend achter de rug heb."

McLaren stelde deze week dat ze te veel last hadden van onverwachtste porpoising, en Norris beaamt dat: "Door de problemen die we hadden, waren we niet sneller maar juist langzamer. En we waren nog steeds heel erg snel. Mijn voorsprong bedraagt nog altijd 24 punten, dus zoveel is er niet anders geworden."

Maakt Norris zich zorgen over Verstappen?

Verstappen klopt nu wel op de deur, en hij lijkt niet rustig aan te gaan doen. Norris maakt zich echter geen zorgen over de aanstormende stier Verstappen: "We hebben Max het hele jaar al benaderd als een bedreiging, ook toen hij nog een grotere achterstand had. Voor mij, de monteurs en de engineers verandert er helemaal niets. Dat heeft ook geen zin."