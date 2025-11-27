Het was misschien wel de zwaarste klap die een Formule 1-team dit seizoen te verwerken kreeg. Van een dubbel podium en een flinke stap richting de constructeurstitel, naar nul punten en een diskwalificatie. De kater in Las Vegas was enorm voor McLaren. Toch klinkt er enkele dagen later alweer strijdlust vanuit Woking.

Teambaas Andrea Stella maakt in aanloop naar de Grand Prix van Qatar één ding heel duidelijk: er is geen ruimte voor medelijden of twijfel.

'Geen tijd om te treuren'

"Vegas ligt achter ons," stelt de Italiaan resoluut. Volgens Stella is de cultuur binnen het team inmiddels zo sterk dat ze zo'n enorme teleurstelling binnen 24 uur kunnen verwerken. "We hebben de situatie geanalyseerd, onze lessen getrokken en de knop omgezet. De focus ligt nu volledig op de taak die voor ons ligt in Qatar."

Het is een dappere houding, maar wel een noodzakelijke. Door het wegvallen van de punten is de comfortabele voorsprong op Ferrari in het constructeurskampioenschap namelijk flink verdampt.

Sprintrace biedt kans op eerherstel

Dat de "reset" zo snel moet, komt ook door de kalender. Qatar is een sprintweekend, wat betekent dat er maar één vrije training is voordat het echte werk begint. Er is letterlijk geen tijd om te blijven hangen in het verleden.

"Het Losail International Circuit is snel en vloeiend, wat onze auto goed zou moeten liggen," blikt Stella vooruit. Het team ziet Qatar als de uitgelezen kans om de nare nasmaak van Nevada weg te spoelen. "We gaan erheen met maar één doel: maximaal scoren en laten zien dat we ons niet uit het veld laten slaan."

Mentale test voor Norris

De ogen zullen dit weekend vooral gericht zijn op Lando Norris. De coureur zag zijn (toch al kleine) kans op de wereldtitel definitief in rook opgaan door de diskwalificatie. Het statement van Stella is dan ook niet alleen voor de pers bedoeld, maar vooral als signaal naar zijn eigen coureurs: kop op, borst vooruit, we hebben nog een titel (bij de constructeurs) te winnen.

Of de mentale dreun echt zo makkelijk verwerkt is als de teambaas doet voorkomen, zal zondag op het asfalt moeten blijken.