user icon
icon

McLaren krabbelt op na historische dreun: Stella spreekt klare taal richting Qatar

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
McLaren krabbelt op na historische dreun: Stella spreekt klare taal richting Qatar

Het was misschien wel de zwaarste klap die een Formule 1-team dit seizoen te verwerken kreeg. Van een dubbel podium en een flinke stap richting de constructeurstitel, naar nul punten en een diskwalificatie. De kater in Las Vegas was enorm voor McLaren. Toch klinkt er enkele dagen later alweer strijdlust vanuit Woking.

Teambaas Andrea Stella maakt in aanloop naar de Grand Prix van Qatar één ding heel duidelijk: er is geen ruimte voor medelijden of twijfel. 

Meer over McLaren Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

23 nov
 Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

25 nov

'Geen tijd om te treuren' 

"Vegas ligt achter ons," stelt de Italiaan resoluut. Volgens Stella is de cultuur binnen het team inmiddels zo sterk dat ze zo'n enorme teleurstelling binnen 24 uur kunnen verwerken. "We hebben de situatie geanalyseerd, onze lessen getrokken en de knop omgezet. De focus ligt nu volledig op de taak die voor ons ligt in Qatar." 

Het is een dappere houding, maar wel een noodzakelijke. Door het wegvallen van de punten is de comfortabele voorsprong op Ferrari in het constructeurskampioenschap namelijk flink verdampt. 

Sprintrace biedt kans op eerherstel 

Dat de "reset" zo snel moet, komt ook door de kalender. Qatar is een sprintweekend, wat betekent dat er maar één vrije training is voordat het echte werk begint. Er is letterlijk geen tijd om te blijven hangen in het verleden. 

"Het Losail International Circuit is snel en vloeiend, wat onze auto goed zou moeten liggen," blikt Stella vooruit. Het team ziet Qatar als de uitgelezen kans om de nare nasmaak van Nevada weg te spoelen. "We gaan erheen met maar één doel: maximaal scoren en laten zien dat we ons niet uit het veld laten slaan." 

Mentale test voor Norris 

De ogen zullen dit weekend vooral gericht zijn op Lando Norris. De coureur zag zijn (toch al kleine) kans op de wereldtitel definitief in rook opgaan door de diskwalificatie. Het statement van Stella is dan ook niet alleen voor de pers bedoeld, maar vooral als signaal naar zijn eigen coureurs: kop op, borst vooruit, we hebben nog een titel (bij de constructeurs) te winnen. 

Of de mentale dreun echt zo makkelijk verwerkt is als de teambaas doet voorkomen, zal zondag op het asfalt moeten blijken.

walteij

Posts: 2.091

Enne, de constructeurstitel moeten ze nog winnen ja?Ik merk dat een weekje weggaan niet goed voor me is geweest.javascript:void(0);

  • 5
  • 27 nov 2025 - 12:20
F1 Nieuws Andrea Stella McLaren

Reacties (11)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 32.070

    Ben benieuwd of ze de wagen hier hoger af gaan/moeten stellen.
    Heb nog even info opgezocht over de baan die als een biljartlaken wordt omschreven:

    In theorie biedt het asfalt de basis voor een “gladde” race-ervaring,
    mits het schoon en droog is.

    Waarom het óók wél een“niet biljartlaken” is

    De omgeving is woestijn — dat betekent: zand en stof dat door wind op de baan kan waaien. Dat zand kan zich ophopen of verspreiden over het asfalt, waardoor grip vermindert en de baan dus gladder of onregelmatiger kan aanvoelen.

    Volgens berichten is het asfalt behoorlijk “agressief”/“ruw” geworden door slijtage van de jaren sinds aanleg. Dat maakt dat banden én grip extra uitgedaagd worden.

    Bij nacht-races — waar de baan van het circuit vaak gebruikt wordt — daalt de temperatuur flink. Daardoor kan het asfalt kouder worden en grip verliezen, met kans op “micro-slip” of “graining” op banden, zeker bij koude banden.

    Bij recente races (voor auto’s) blijken de “kerbs” (de randstroken, bochtuitgangen, bocht-ingangen) agressief genoeg dat ze gewerkt hebben tegen de “vloeiendheid”: auto’s ondervinden problemen bij banden, vloerplaat­schade of grip verlies bij uitlopen, vooral wanneer ze iets buiten de perfecte lijn gaan.
    RaceFans

    • + 0
    • 27 nov 2025 - 11:59
  • F1jos

    Posts: 4.857

    Moed in praten van een sjoemelende teambaas mbt het over de grens gaan van de regels.

    • + 3
    • 27 nov 2025 - 12:01
  • walteij

    Posts: 2.090

    een dubbel podium?
    Max, Norris, Russell was het toch oorspronkelijk? Of tellen ze hier de tweede plek van Norris dubbel?

    • + 2
    • 27 nov 2025 - 12:18
    • walteij

      Posts: 2.090

      Ik lees ook in dit artikel dat Norris de (kleine) kans op de titel al helemaal verloren heeft nu.....manmanman.

      • + 2
      • 27 nov 2025 - 12:25
  • walteij

    Posts: 2.090

    Enne, de constructeurstitel moeten ze nog winnen ja?Ik merk dat een weekje weggaan niet goed voor me is geweest.javascript:void(0);

    • + 5
    • 27 nov 2025 - 12:20
    • Brake Tester

      Posts: 252

      Hoezo? Mercedes loops maar 327 punten achter. Nog 2 GP's om dat gat te dichten. Dat doen ze zo ff

      • + 1
      • 27 nov 2025 - 12:24
    • walteij

      Posts: 2.090

      @Brake tester Vlak Ferrari niet uit! De comfortabele voorsprong die ze hadden op de scharlakenrode wagens uit Maranello is namelijk flink verdampt.

      • + 2
      • 27 nov 2025 - 12:27
    • DenniSNL1980

      Posts: 399

      Dit hele artikel is wel een nieuw dieptepunt ja. Ontbreekt eigenlijk alleen nog aan dat Max Verstappen nog kans maakt op zijn vierde wereldtitel zoals de afgelopen tijd al vaker is geschreven.

      • + 0
      • 27 nov 2025 - 13:41
  • Agostini

    Posts: 132

    McLaren nog geen constructeurskampioen???
    Toch al kleine kans voor Norris???
    Stukken copy-paste uit een oud artikel van rond juni??? Of wordt er met AI gewerkt? ai-ai-ai-ai-ai-ai

    • + 0
    • 27 nov 2025 - 12:48
  • Bartje.k

    Posts: 93

    De artikelen zijn in ieder geval minder voorspelbaar dan de reacties onder ieder artikel.

    • + 0
    • 27 nov 2025 - 12:55
  • Pietje Bell

    Posts: 32.070

    "De ogen zullen dit weekend vooral gericht zijn op Lando Norris. De coureur zag zijn
    (toch al kleine) kans op de wereldtitel definitief in rook opgaan door de diskwalificatie."

    HUH ???

    "Het statement van Stella is dan ook niet alleen voor de pers bedoeld, maar vooral
    als signaal naar zijn eigen coureurs: kop op, borst vooruit, we hebben nog een titel
    (bij de constructeurs) te winnen. "

    HUH ???

    • + 0
    • 27 nov 2025 - 13:09

QA Grand Prix van Qatar

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    14:30 - 15:30

    Sprint / Sprint startgrid

    15:00 - 16:00

    Race / Startgrid

    17:00 - 19:00

  • Sprint shootout

    18:30 - 19:14

    Kwalificatie

    19:00 - 20:00

    Snelste ronde

    17:00 - 19:00

QAGrand Prix van Qatar

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    14:30 - 15:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    17:00 - 19:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    18:30 - 19:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    19:00 - 20:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    17:00 - 19:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Andrea Stella -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Italië
  • Geb. datum 22 feb 1971 (54)
  • Geb. plaats Orvieto, Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar