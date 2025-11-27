user icon
Mercedes achterhaalt oorzaak van opmerkelijk probleem Antonelli

Mercedes achterhaalt oorzaak van opmerkelijk probleem Antonelli

Andrea Kimi Antonelli reed afgelopen weekend in Las Vegas een knappe inhaalrace. Hij kreeg echter wel een tijdstraf voor een valse start, al ontstond daar veel discussie over. Bij zijn team Mercedes hebben ze de zaak onderzocht, en denken ze te weten wat de oorzaak was van deze jumpstart.

Antonelli moest de race door een slechte kwalificatie vanuit het achterveld starten. Op zijn onboardbeelden was te zien dat hij vlak voor de start van de race een paar centimeter vooruit rolde, en dat is tegen de regels. De stewards bekeken het moment, en oordeelden dat het een valse start was. Antonelli kreeg een tijdstraf, waardoor hij de vierde plek verloor aan Oscar Piastri. Na afloop werden Piastri en zijn McLaren-teamgenoot echter gediskwalificeerd, waardoor Antonelli opschoof naar de derde plaats.

Antonelli's tijdstraf verdween hierdoor naar de achtergrond, maar bij Mercedes bleven ze met vragen zitten. De Italiaan leek namelijk niet de koppeling te hebben losgelaten, wat meestal de oorzaak is van een valse start. Na een grondig onderzoek denken ze te weten wat er mis is gegaan. 

Wat ging er mis?

In de debrief-video van Mercedes op YouTube legt Trackside Engineering Director Andrew Shovlin het uit: "We denken dat het moment waarop de auto begon te rollen, het moment was dat hij zijn voet van de rem haalde. Wanneer coureurs zich klaarmaken voor de start van een race, halen ze hun voet van het rempedaal, en dat is meestal een seconde voordat de lichten uitgaan."

Waarom begon de auto te rollen?

Maar waarom begon de auto van Antonelli dan te rollen? "Of het nu door de vibratie van de auto kwam of doordat er nog wat spanning in de aandrijflijn zat, het was in ieder geval niet Kimi of de koppeling die de auto liet rollen. De systemen van de FIA zijn echter heel gevoelig. Ze kunnen die heel kleine bewegingen oppikken, en toen we de video zorgvuldig hebben teruggekeken, konden we die heel subtiele beweging inderdaad zien."

Het zorgde voor teleurstelling bij Shovlin: "Het was jammer dat hij daarvoor een straf kreeg. Hij deed alles volgens de afgesproken instructies, maar we moeten nu gaan uitzoeken hoe we kunnen voorkomen dat dit niet nog eens gebeurt."

