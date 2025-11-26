user icon
Titelstrijd barst los: Verstappen eist perfect weekend van Red Bull

Titelstrijd barst los: Verstappen eist perfect weekend van Red Bull

Max Verstappen gaat dit weekend in Qatar op jacht naar een nieuw topresultaat. De Red Bull-coureur schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Las Vegas op zijn naam, en staat nu vlak achter WK-leider Lando Norris in het wereldkampioenschap. Verstappen weet dat de titel nog steeds tot de mogelijkheden behoort, en hij stelt dat ze een perfect weekend nodig hebben.

Verstappen kende nog geen week geleden een geweldige race door de straten van Las Vegas. Bij de start probeerde Norris hem af te bluffen, maar dat pakte niet goed uit voor de Brit. Hij ging te wijd in de eerste bocht, waardoor Verstappen de leiding greep en deze niet meer uit handen gaf. Hij liep door zijn zege in op Norris en Oscar Piastri in het wereldkampioenschap, maar het gat was nog steeds zeer groot.

Uren na de race werd het wereldkampioenschap op zijn kop gezet, toen bekend werd dat de bodemplank van de McLarens van Norris en Piastri te ver was afgesleten. Beide coureurs werden gediskwalificeerd, en Verstappen deed daardoor goede zaken in de strijd om de wereldtitel. Bij het ingaan van het raceweekend in Qatar staat hij op gelijke hoogte met Piastri, terwijl Norris nog maar een voorsprong van 24 KW-punten heeft.

Hoe kijkt Verstappen naar het weekend?

Verstappen weet dat hij moet scoren om kans te maken op de wereldtitel. In zijn preview voor Qatar is hij duidelijk: "De stand in het kampioenschap is na Las Vegas dichter bij elkaar gekomen. Nu we naar Qatar gaan, zullen we het weekend nog steeds op dezelfde manier benaderen als altijd: race voor race."

"We gaan elk weekend in met de focus op het maximaliseren van zoveel mogelijk punten en de best mogelijke prestaties uit de auto halen, en dat is precies wat we ook deze race zullen gaan doen."

Red Bull heeft een perfect weekend nodig

In Qatar kan het alle kanten opgaan. In theorie kan Verstappen na de race het kampioenschap aanvoeren, maar Norris kan ook de wereldtitel veiligstellen. Verstappen weet dat dit een belangrijk weekend wordt: "Het is een sprintweekend, dus er zijn hier nog meer punten te winnen en we kunnen ons alleen een perfect weekend veroorloven."

"Losail is een veeleisend circuit, en de hitte betekent dat bandenmanagement cruciaal is en we ervoor moeten zorgen dat we alles goed uitvoeren met de verplichte tweestopper. We willen het positieve momentum voortzetten en het team pusht tot het uiterste om de beste prestaties neer te zetten."

Snork

Posts: 22.122

Max “eist” dus helemaal niks. Dat is wat de schrijver erbij verzint.
Max stelt dat ze een perfect weekend nodig hebben. Is iets anders dan “eisen”.

  • 7
  • 26 nov 2025 - 20:51
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Qatar 2025

Reacties (11)

Login om te reageren
  • Hagueian

    Posts: 8.220

    Vorig jaar was hij hier erg sterk. Laten we hopen dat dat weer het geval is en dat we in ieder geval in Abu Dhabi een mooie finale krijgen. Ik denk aan een petitie om Latifi voor een weekend op de plek van Lawson te zetten.

    • + 6
    • 26 nov 2025 - 20:06
    • Larry Perkins

      Posts: 61.695

      Kan natuurlijk ook dat Max er een keer geen zin in heeft @Hagueian, en vind dat we hem die ruimte ook moeten geven, de keuze is aan Max...

      • + 0
      • 26 nov 2025 - 20:32
    • koppie toe

      Posts: 4.896

      De boog kan niet altijd gespannen staan inderdaad @Larry.

      En als Latifi een kans krijgt dan vind ik dat Masi ook zijn overall weer een keer aan mag.

      • + 0
      • 26 nov 2025 - 20:50
    • schwantz34

      Posts: 41.442

      Zowel Masi als Latifi terug voor Abu Dhabi? Oejoeijoei, die arme Toto, Lewis, en @SennaS doen geen oog meer dicht man!

      • + 3
      • 26 nov 2025 - 21:25
    • koppie toe

      Posts: 4.896

      Willen we racen of niet @Schwantz?
      Dat gepamper ook van tegenwoordig.

      • + 0
      • 26 nov 2025 - 21:28
  • Snork

    Posts: 22.122

    Max “eist” dus helemaal niks. Dat is wat de schrijver erbij verzint.
    Max stelt dat ze een perfect weekend nodig hebben. Is iets anders dan “eisen”.

    • + 7
    • 26 nov 2025 - 20:51
    • Sauber

      Posts: 462

      Nu we naar Qatar gaan, zullen we het weekend nog steeds op dezelfde manier benaderen als altijd: race voor race."

      Wel een sensationele kop hoor

      • + 0
      • 26 nov 2025 - 21:27
  • John6

    Posts: 11.316

    Zo warm wordt het daar helemaal niet, dus dat gedoe over hitte kan wel de prullenbak in, hitte dat is 30 - 40 graden.

    Op de dag Max 27 graden in de avond 18 graden, dat noem ik geen hitte.

    • + 0
    • 26 nov 2025 - 23:28
  • ViggenneggiV

    Posts: 3.105

    Viva las Qatar!

    • + 0
    • 27 nov 2025 - 01:15
  • John6

    Posts: 11.316

    Dit komt uit de telegraaf van Erik van Haren, moet de bron er nooit bij vermeld worden, of mag je dat zo plaatsen, geen idee hoe dat werkt.

    • + 0
    • 27 nov 2025 - 01:22

