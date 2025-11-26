Max Verstappen gaat dit weekend in Qatar op jacht naar een nieuw topresultaat. De Red Bull-coureur schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Las Vegas op zijn naam, en staat nu vlak achter WK-leider Lando Norris in het wereldkampioenschap. Verstappen weet dat de titel nog steeds tot de mogelijkheden behoort, en hij stelt dat ze een perfect weekend nodig hebben.

Verstappen kende nog geen week geleden een geweldige race door de straten van Las Vegas. Bij de start probeerde Norris hem af te bluffen, maar dat pakte niet goed uit voor de Brit. Hij ging te wijd in de eerste bocht, waardoor Verstappen de leiding greep en deze niet meer uit handen gaf. Hij liep door zijn zege in op Norris en Oscar Piastri in het wereldkampioenschap, maar het gat was nog steeds zeer groot.

Uren na de race werd het wereldkampioenschap op zijn kop gezet, toen bekend werd dat de bodemplank van de McLarens van Norris en Piastri te ver was afgesleten. Beide coureurs werden gediskwalificeerd, en Verstappen deed daardoor goede zaken in de strijd om de wereldtitel. Bij het ingaan van het raceweekend in Qatar staat hij op gelijke hoogte met Piastri, terwijl Norris nog maar een voorsprong van 24 KW-punten heeft.

Hoe kijkt Verstappen naar het weekend?

Verstappen weet dat hij moet scoren om kans te maken op de wereldtitel. In zijn preview voor Qatar is hij duidelijk: "De stand in het kampioenschap is na Las Vegas dichter bij elkaar gekomen. Nu we naar Qatar gaan, zullen we het weekend nog steeds op dezelfde manier benaderen als altijd: race voor race."

"We gaan elk weekend in met de focus op het maximaliseren van zoveel mogelijk punten en de best mogelijke prestaties uit de auto halen, en dat is precies wat we ook deze race zullen gaan doen."

Red Bull heeft een perfect weekend nodig

In Qatar kan het alle kanten opgaan. In theorie kan Verstappen na de race het kampioenschap aanvoeren, maar Norris kan ook de wereldtitel veiligstellen. Verstappen weet dat dit een belangrijk weekend wordt: "Het is een sprintweekend, dus er zijn hier nog meer punten te winnen en we kunnen ons alleen een perfect weekend veroorloven."

"Losail is een veeleisend circuit, en de hitte betekent dat bandenmanagement cruciaal is en we ervoor moeten zorgen dat we alles goed uitvoeren met de verplichte tweestopper. We willen het positieve momentum voortzetten en het team pusht tot het uiterste om de beste prestaties neer te zetten."