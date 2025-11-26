user icon
Verstappen maakt kans op grote Nederlandse sportprijs

Met nog twee Grand Prix-weekenden te gaan maakt Max Verstappen nog steeds kans op de wereldtitel in de Formule 1. In Qatar heeft Verstappen aankomend weekend een goede prestatie nodig, en moet hij weer de degens kruisen met McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri. Verstappens prestaties zorgen er wel voor dat hij nu op de shortlist staat voor de Nederlandse Sportman van het Jaar.

Verstappen leek dit jaar niet in aanmerking te komen voor de wereldtitel in de Formule 1. In de eerste seizoenshelft groeide zijn achterstand op de McLarens, en worstelde hij met zijn Red Bull-bolide. Er gingen zelfs geruchten rond over een mogelijk vertrek bij de Oostenrijkse renstal, maar dat kwam er niet van.

Na de zomerstop richtte Verstappen zich op, en scoorde hij in Zandvoort direct een tweede plaats. Verstappen stond sindsdien in elke Grand Prix op het podium, en wist te winnen in Monza, Bakoe, Austin en Las Vegas. Na zijn zege in Vegas werden afgelopen weekend de McLarens van Norris en Piastri gediskwalificeerd, waardoor Verstappens titelkansen zijn gegroeid. Hij staat nu op gelijke hoogte met Piastri, terwijl hij slechts 24 WK-punten achterstand heeft op Norris.

Wie staan er op de shortlist?

Verstappens seizoen zorgt ervoor dat hij door NOC*NSF op de shortlist is geplaatst voor de titel Sportman van het Jaar. De Red Bull-coureur is samen met acht andere Nederlandse atleten op de shortlist bepaald, waarna er later dit jaar zal worden besloten welke drie atleten genomineerd worden. Naast Verstappen staan ook wielrenners Thymen Arensman en Mathieu van der Poel, schaatsers Jenning de Boo en Joep Wennemars, dammer Jan Groenendijk, baanwielrenner Harrie Lavreysen, handboogschutter Mike Schloesser en zeiler Willem Wierseme genomineerd.

Heeft Verstappen deze prijs al eerder gewonnen?

Verstappen is al drie keer uitgeroepen tot Sportman van het Jaar in zijn vaderland, in 2016, 2021 en 2022. Daarnaast won Verstappen in 2014 ook de Young Talent Award van het NOC*NSF. Verstappen heeft er echter nooit een geheim van gemaakt dat hij geen fan is van sportverkiezingen waarbij verschillende atleten met elkaar worden vergeleken.

