Plotselinge FIA-ingreep in Qatar kan beslissende zet in titelstrijd zijn: ‘Voordeel Verstappen’

De FIA neemt het zekere voor het onzekere in Qatar en grijpt in aan de vooravond van het raceweekend. Deze last-minute wijzigingen lijken slecht nieuws voor McLaren, maar rollen de rode loper uit voor de vijfde wereldtitel van Max Verstappen

Het Formule 1-circus strijkt neer in Qatar, maar de geest van het debacle van vorig jaar waart nog rond. Toen veranderde de race in een verplichte driestoppers-festival vanwege banden die kapot gingen op de agressieve kerbstones. De FIA wil een herhaling voorkomen en heeft direct ingegrepen. Een ingreep die, ironisch genoeg, de titelstrijd wel eens definitief kan beslissen in het voordeel van Max Verstappen. 

Angst voor nieuw bandendrama 

De FIA en bandenleverancier Pirelli hebben besloten om de zogeheten 'pyramid kerbs' op het Lusail International Circuit grondig aan te pakken en de track limits op specifieke plekken aan te scherpen of aan te passen. Het doel is simpel: voorkomen dat de banden (en vloeren) van de auto's aan flarden worden gereden door de scherpe randen. 

Hoewel dit een veiligheidsmaatregel is, heeft het direct invloed op de prestaties van de auto's. En daar wringt de schoen voor de concurrentie.

Nachtmerrie voor McLaren? 

Voor McLaren komt deze ingreep op een ongelukkig moment. Het team uit Woking likt nog de wonden na de dubbele diskwalificatie in Las Vegas, veroorzaakt door overmatige slijtage aan de bodemplaat. Nu ze in Qatar te maken krijgen met aangepaste kerbs en strenge controle op hoe auto's deze randen aanvallen, moet het team extreem voorzichtig zijn. 

Ze kunnen het zich niet veroorloven om de auto zo laag en agressief af te stellen als ze zouden willen. Elk risico op schade aan de vloer of banden kan opnieuw leiden tot een diskwalificatie of uitvalbeurt. Dit dwingt McLaren waarschijnlijk tot een conservatieve en dus langzamere afstelling. 

Rode loper voor Verstappen 

Voor Max Verstappen en Red Bull Racing is dit scenario gunstig. De RB20 staat bekend als een auto die over het algemeen wat robuuster omgaat met dit soort omstandigheden dan de uiterst gevoelige McLaren. Bovendien is Verstappen een meester in het snel aanpassen aan veranderende omstandigheden. 

Als McLaren gedwongen wordt om 'op veilig' te spelen door de FIA-maatregelen, terwijl Verstappen vrijuit kan pushen, is het puntenverschil snel gemaakt. De ingreep van de bond zou daarmee weleens het laatste duwtje kunnen zijn dat Verstappen nodig heeft om dit weekend zijn vierde wereldtitel veilig te stellen.

NicoS

Posts: 19.699

Deze schrijvert is ook nog steeds niet over het AD2021 trauma heen…..;)

  • 17
  • 26 nov 2025 - 12:01
Reacties (17)

  • Kingarthur

    Posts: 151

    "dat Verstappen nodig heeft om dit weekend zijn vierde wereldtitel veilig te stellen"

    Neem aan dat je hier vijfde mee bedoelt :)

    • + 7
    • 26 nov 2025 - 11:50
    • Patrace

      Posts: 6.357

      Zelfs dat is onzin, want Verstappen kan dit weekend helemaal nog geen titel pakken. Alleen Norris kan dat.

      • + 12
      • 26 nov 2025 - 11:53
    • Need5Speed

      Posts: 3.308

      Ze doen vorig jaar nog eens over, met de RB20 uit 2024.
      Alles wordt gerecycled hier.

      • + 6
      • 26 nov 2025 - 12:03
    • koppie toe

      Posts: 4.891

      Ook hier willen ze 2021 niet meerekenen om discussies uit te sluiten over de eerlijkheid ervan. ;)

      • + 3
      • 26 nov 2025 - 12:08
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 603

      Dit is echt een lachwekkend stuk vol suggestieve meninkjes geuit als zijnde feiten, dus geschreven op de click!

      "Voor Max Verstappen en Red Bull Racing is dit scenario gunstig."
      Wat is "robuuster omgaan met dit soort omstandigheden" überhaupt?!

      • + 6
      • 26 nov 2025 - 12:13
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.874

    "De ingreep van de bond zou daarmee weleens het laatste duwtje kunnen zijn dat Verstappen nodig heeft om dit weekend zijn vierde wereldtitel veilig te stellen."

    Alles, maar dan ook alles wordt in het voordeel van Max uitgevoerd.
    Alles, maar dan ook alles wordt uit de kast gehaald om Max zijn 4de wk te gunnen.....zijn 4de op rij.

    • + 7
    • 26 nov 2025 - 11:50
    • NicoS

      Posts: 19.699

      Deze schrijvert is ook nog steeds niet over het AD2021 trauma heen…..;)

      • + 17
      • 26 nov 2025 - 12:01
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 603

      Ach gossie, de ouwe dwaas wordt met de dag verdrietiger...

      Norris heeft gewoon voldoende voorsprong voor zijn titel hoor, don't worry. Geen idee of Norris sowieso jouw man is, maar alles is beter dan een (nieuwe) titel voor een man "afkomstig uit een houten huisje", niet waar?

      • + 5
      • 26 nov 2025 - 12:20
    • ViggenneggiV

      Posts: 3.103

      Ik heb gehoord dat ze als laatste duwtje voor de vijfde titel Latifi en Masi laten invliegen in AD

      • + 1
      • 26 nov 2025 - 12:34
    • Freek-Willem

      Posts: 6.474

      Maak je niet druk @glasvezel. Ik geloof niet dat @ouw er wakker van ligt. Ik ben meer bang dat zijn vriendin er onder moet lijden. Maar dat is als het goed gaat maar net zo als het fout gaat.

      • + 2
      • 26 nov 2025 - 12:35
  • Lulham

    Posts: 577

    Dit weekend veiligstellen wordt wel heel lastig, dan moet Verstappen meer dan 25 punten voorkomen op Norris en dat kan niet want hij kan maximaal 7 punten voorkomen.

    • + 0
    • 26 nov 2025 - 11:51
    • Patrace

      Posts: 6.357

      Plus dat hij al 4 titels heeft…

      • + 2
      • 26 nov 2025 - 11:54
    • GetInThereLewis

      Posts: 1.006

      Patrace
      Max heeft wel meer dan 4 titels als je “that guy” en “dickhead” er aan toevoegd.

      Oja tegenwoordig kan de titel “papa” er ook bij.

      • + 0
      • 26 nov 2025 - 15:29
  • BoerTeun

    Posts: 1.480

    Kijk dat is kat in het bakkie, we hoeven niet eens meer te kijken!
    Ik ga gelijk even een "Hieperdepiep 4e (of was het toch 5e?) WK" tattoo laten zetten ;)

    • + 0
    • 26 nov 2025 - 12:00
  • Maximo

    Posts: 9.593

    Het is maar afwachten of dit wel in het voordeel van de RB is

    • + 0
    • 26 nov 2025 - 13:01
  • Di Stefano

    Posts: 349

    Dit hadden ze aan het begin van het seizoen al moeten beslissen, maar ja, in de Formule 1 is alles geoorloofd als het gaat om wijzigen van de regels tijdens het seizoen

    • + 0
    • 26 nov 2025 - 16:33
  • Housmans

    Posts: 264

    Aghh, wat lief.
    Als er kritiek op de schrijvert is kan er wel snel worden gemodereerd.... 🤔

    • + 0
    • 26 nov 2025 - 17:04

QA Grand Prix van Qatar

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    14:30 - 15:30

    Sprint / Sprint startgrid

    15:00 - 16:00

    Race / Startgrid

    17:00 - 19:00

  • Sprint shootout

    18:30 - 19:14

    Kwalificatie

    19:00 - 20:00

    Snelste ronde

    17:00 - 19:00

QAGrand Prix van Qatar

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    14:30 - 15:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    17:00 - 19:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    18:30 - 19:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    19:00 - 20:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    17:00 - 19:00

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

