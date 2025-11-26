De FIA neemt het zekere voor het onzekere in Qatar en grijpt in aan de vooravond van het raceweekend. Deze last-minute wijzigingen lijken slecht nieuws voor McLaren, maar rollen de rode loper uit voor de vijfde wereldtitel van Max Verstappen.

Het Formule 1-circus strijkt neer in Qatar, maar de geest van het debacle van vorig jaar waart nog rond. Toen veranderde de race in een verplichte driestoppers-festival vanwege banden die kapot gingen op de agressieve kerbstones. De FIA wil een herhaling voorkomen en heeft direct ingegrepen. Een ingreep die, ironisch genoeg, de titelstrijd wel eens definitief kan beslissen in het voordeel van Max Verstappen.

Angst voor nieuw bandendrama

De FIA en bandenleverancier Pirelli hebben besloten om de zogeheten 'pyramid kerbs' op het Lusail International Circuit grondig aan te pakken en de track limits op specifieke plekken aan te scherpen of aan te passen. Het doel is simpel: voorkomen dat de banden (en vloeren) van de auto's aan flarden worden gereden door de scherpe randen.

Hoewel dit een veiligheidsmaatregel is, heeft het direct invloed op de prestaties van de auto's. En daar wringt de schoen voor de concurrentie.

Nachtmerrie voor McLaren?

Voor McLaren komt deze ingreep op een ongelukkig moment. Het team uit Woking likt nog de wonden na de dubbele diskwalificatie in Las Vegas, veroorzaakt door overmatige slijtage aan de bodemplaat. Nu ze in Qatar te maken krijgen met aangepaste kerbs en strenge controle op hoe auto's deze randen aanvallen, moet het team extreem voorzichtig zijn.

Ze kunnen het zich niet veroorloven om de auto zo laag en agressief af te stellen als ze zouden willen. Elk risico op schade aan de vloer of banden kan opnieuw leiden tot een diskwalificatie of uitvalbeurt. Dit dwingt McLaren waarschijnlijk tot een conservatieve en dus langzamere afstelling.

Rode loper voor Verstappen

Voor Max Verstappen en Red Bull Racing is dit scenario gunstig. De RB20 staat bekend als een auto die over het algemeen wat robuuster omgaat met dit soort omstandigheden dan de uiterst gevoelige McLaren. Bovendien is Verstappen een meester in het snel aanpassen aan veranderende omstandigheden.

Als McLaren gedwongen wordt om 'op veilig' te spelen door de FIA-maatregelen, terwijl Verstappen vrijuit kan pushen, is het puntenverschil snel gemaakt. De ingreep van de bond zou daarmee weleens het laatste duwtje kunnen zijn dat Verstappen nodig heeft om dit weekend zijn vierde wereldtitel veilig te stellen.