Red Bull spot met pijnlijke diskwalificatie van McLaren

Red Bull spot met pijnlijke diskwalificatie van McLaren

De kampioensstrijd in de Formule 1 ligt weer helemaal open. Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Las Vegas op zijn naam, en profiteerde na afloop van de diskwalificatie van McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri. Op sociale media wordt er door Red Bull gespot met deze pijnlijke diskwalificatie van McLaren.

Verstappen reed afgelopen weekend in Las Vegas een sterke race. Bij de start profiteerde hij van een foutje van Norris, waarna hij zijn koppositie niet meer uit handen gaf. Norris wist zich nog op te werken naar de tweede plaats, terwijl zijn McLaren-teamgenoot Piastri als vierde werd geklasseerd. Verstappen liep hierdoor in in het wereldkampioenschap, maar had een wonder nodig om nog echt kans te maken op de titel.

Dat wonder kwam uren na de race. De wagens van Norris en Piastri waren niet door de technische keuring van de FIA gekomen. De bodemplanken waren te ver afgesleten, en dat is tegen de regels. De McLarens werden gediskwalificeerd, waardoor Verstappens titelkansen groeide. Hij staat nu op gelijke hoogte met Piastri, terwijl Norris nog slechts een voorsprong heeft van 24 WK-punten.

Wat is er aan de hand?

De dubbele diskwalificatie zorgt ervoor dat alles nu nog steeds mogelijk is. Op sociale media werd de spot gedreven met de diskwalificatie van McLaren, en ook één van de accounts van Red Bull doet daar aan mee. Het gaat om het Instagramaccount van het simraceteam van Red Bull. Het gaat hier om het team dat Red Bull vertegenwoordigt in het officiële eSports-kampioenschap van de Formule 1.

Een vriendelijk advies

Het team deelde een video van de F1-game waarop te zien is hoe de speler de rijhoogte van de auto aanpast. De video begint met de veelzeggende tekst: "Hoe je niet gediskwalificeerd wordt..." Bij de post die meer dan honderdduizend likes heeft ontvangen schrijft het team de veelzeggende tekst: "Gewoon, een vriendelijke herinnering."

Het is een plaagstootje dat op veel reacties kan rekenen, ook van de Nederlandse simracer Jarno Opmeer. Verstappen zal aankomend weekend goed moeten presteren in Qatar, want als Norris het weekend afsluit met een voorsprong van 25 of meer punten, dan is hij wereldkampioen.

Wat ook een probleem is van tegenwoordig, dat mensen veel te lange tenen hebben, en niets meer kunnen verdragen wanneer ze zichzelf aangevallen voelen…..
Mensen maken zich druk om helemaal niets vandaag de dag.

F1 Nieuws Max Verstappen McLaren Red Bull Racing GP Las Vegas 2025

