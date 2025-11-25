user icon
icon

'F1-race in Madrid in gevaar: Imola mogelijke vervanger'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
'F1-race in Madrid in gevaar: Imola mogelijke vervanger'
  • Gepubliceerd op 25 nov 2025 13:22
  • comments 4
  • Door: Bob Plaizier

De Spaanse Grand Prix wordt vanaf volgend jaar verreden op een nieuw circuit in de hoofdstad Madrid. De bouwwerkzaamheden voor de nieuwe Madring zijn in volle gang, maar er is twijfel ontstaan over het doorgaan van het evenement. Volgens nieuwe geruchten zou het circuit van Imola op pole position staan om het plekje op de F1-kalender over te nemen.

De Grand Prix van Spanje verhuist volgend jaar van Barcelona naar Madrid. In de Spaanse hoofdstad zijn ze bezig met de aanleg van de Madring, en de plannen zijn groots. Het circuit wordt gebouwd in de buurt van het vliegveld Barajas, en zal deels op openbare wegen worden verreden. De lay-out heeft meerdere tunneltjes, en er wordt hard gewerkt aan een speciale kombocht.

Meer over FIA Paniek bij Norris: FIA voert controles uit, diskwalificatie lonkt

Paniek bij Norris: FIA voert controles uit, diskwalificatie lonkt

23 nov
 Mekies blikt terug naar eerste FIA-taak: "Ik moest Max remmen"

Mekies blikt terug naar eerste FIA-taak: "Ik moest Max remmen"

12 nov

De race staat op de planning voor 13 september volgend jaar, maar er is twijfel ontstaan over of de baan dan wel gereed is. Het Italiaanse medium RMC Motori bracht een bezoekje aan het circuit in aanbouw, en concludeerde dat de vertragingen bij het project flink zijn opgelopen. Volgens het medium is de vertraging zo groot, dat de Formule 1-organisatie werkt aan een soort noodplan.

Problemen in Madrid

Volgens RMC Motori is de Madring op dit moment een grote bouwput waar graafmachines en bulldozers vooral stilstaan, zonder uitzicht op vooruitgang. De plek waar het pitcomplex moet worden gebouwd is op dit moment niets meer dan een moerassig landschap. Het Italiaanse medium stelt dat F1-eigenaar Liberty Media zich zorgen begint te maken, en dat ze al bezig zijn met het zoeken naar een mogelijk alternatief. Een race op het circuit van Imola zou bovenaan het lijstje staan.

Waarom kiest men voor Imola?

Het contract van Imola met de Formule 1 liep dit jaar af, maar nu lijkt een comeback dus toch weer tot de mogelijkheden te horen. Dat men voor Imola zou willen kiezen, is opvallend. Eén week voor de geplande race op de Madring staat namelijk de Grand Prix van Italië op het circuit van Monza op de kalender. Volgens RMC Motori zou het plan van twee Italiaanse races achter elkaar echter wel de interesse van organisatoren en fans hebben gewekt.

Regenrace

Posts: 2.148

Wordt het niet eens tijd voor een circuit met een looping?

  • 1
  • 25 nov 2025 - 14:00
F1 Nieuws Madring

Reacties (4)

Login om te reageren
  • nr 76

    Posts: 7.207

    Is maar een stukje op de fiets, van Monza naar Imola. En met een paar verkeersregelaars kunnen ze de wagens ook makkelijk over de weg rijden, met een cars and coffee in Maranello. Ik zeg: doen!!

    • + 0
    • 25 nov 2025 - 13:56
    • Need5Speed

      Posts: 3.307

      Tuurlijk, lekker fietsen. 320 km, wind in je haar, heerlijk.

      • + 0
      • 25 nov 2025 - 14:15
    • Snork

      Posts: 22.102

      En door de pitoreske Po-vlakte…duh…

      • + 0
      • 25 nov 2025 - 14:39
  • Regenrace

    Posts: 2.148

    Wordt het niet eens tijd voor een circuit met een looping?

    • + 1
    • 25 nov 2025 - 14:00

QA Grand Prix van Qatar

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    14:30 - 15:30

    Sprint / Sprint startgrid

    15:00 - 16:00

    Race / Startgrid

    17:00 - 19:00

  • Sprint shootout

    18:30 - 19:14

    Kwalificatie

    19:00 - 20:00

    Snelste ronde

    17:00 - 19:00

QAGrand Prix van Qatar

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    14:30 - 15:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    17:00 - 19:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    18:30 - 19:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    19:00 - 20:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    17:00 - 19:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender
show sidebar