De Spaanse Grand Prix wordt vanaf volgend jaar verreden op een nieuw circuit in de hoofdstad Madrid. De bouwwerkzaamheden voor de nieuwe Madring zijn in volle gang, maar er is twijfel ontstaan over het doorgaan van het evenement. Volgens nieuwe geruchten zou het circuit van Imola op pole position staan om het plekje op de F1-kalender over te nemen.

De Grand Prix van Spanje verhuist volgend jaar van Barcelona naar Madrid. In de Spaanse hoofdstad zijn ze bezig met de aanleg van de Madring, en de plannen zijn groots. Het circuit wordt gebouwd in de buurt van het vliegveld Barajas, en zal deels op openbare wegen worden verreden. De lay-out heeft meerdere tunneltjes, en er wordt hard gewerkt aan een speciale kombocht.

De race staat op de planning voor 13 september volgend jaar, maar er is twijfel ontstaan over of de baan dan wel gereed is. Het Italiaanse medium RMC Motori bracht een bezoekje aan het circuit in aanbouw, en concludeerde dat de vertragingen bij het project flink zijn opgelopen. Volgens het medium is de vertraging zo groot, dat de Formule 1-organisatie werkt aan een soort noodplan.

Problemen in Madrid

Volgens RMC Motori is de Madring op dit moment een grote bouwput waar graafmachines en bulldozers vooral stilstaan, zonder uitzicht op vooruitgang. De plek waar het pitcomplex moet worden gebouwd is op dit moment niets meer dan een moerassig landschap. Het Italiaanse medium stelt dat F1-eigenaar Liberty Media zich zorgen begint te maken, en dat ze al bezig zijn met het zoeken naar een mogelijk alternatief. Een race op het circuit van Imola zou bovenaan het lijstje staan.

Waarom kiest men voor Imola?

Het contract van Imola met de Formule 1 liep dit jaar af, maar nu lijkt een comeback dus toch weer tot de mogelijkheden te horen. Dat men voor Imola zou willen kiezen, is opvallend. Eén week voor de geplande race op de Madring staat namelijk de Grand Prix van Italië op het circuit van Monza op de kalender. Volgens RMC Motori zou het plan van twee Italiaanse races achter elkaar echter wel de interesse van organisatoren en fans hebben gewekt.