Het team van Red Bull Racing gaat een aantal bijzondere auto's van de hand doen. De Oostenrijkse renstal biedt namelijk tien show cars van de RB20 aan, het gaat hier om de wagen waarmee Max Verstappen in 2024 voor de vierde keer wereldkampioen werd.

Verstappen beleefde vorig jaar een seizoen met ups en downs in de Formule 1. Hij schreef negen Grands Prix op zijn naam, maar kreeg rond de zomer te maken met een flinke terugval van Red Bull. Hij hield het hoofd koel, en wist de crisis te overleven. De RB20 is dus een historische wagen, en verzamelaars van speciale objecten uit de F1-geschiedenis kunnen nu hun slag slaan.

Wat zijn show cars?

Red Bull heeft namelijk bekendgemaakt dat ze een tiental show cars van de RB20 te koop gaan aanbieden via F1 Authentics. Het gaat hier dus niet om de echte auto's, maar om wagens met een rollend chassis zonder aandrijflijn. Experts van Memento Exclusives hebben ervoor gezorgd dat het hier gaat om nagenoeg perfecte replica's van de titelwinnende RB20. Hoeveel de auto's moeten gaan opbrengen, is niet duidelijk. De prijs bij F1 Authentics is op aanvraag.

Speciale liveries

De show cars van Red Bull kunnen worden aangeschaft in drie verschillende kleurstellingen. Geïnteresseerden kunnen kiezen uit de normale kleurstelling van 2024, de livery waarmee Red Bull reed in de Britse Grand Prix op het circuit van Silverstone en de livery waarmee Verstappen de livery in Las Vegas veiligstelde.

Wat mogen de kopers doen met de show car van Red Bull?

De mensen die de show cars van Red Bull op de kop tikken, mogen zich daarna ook een Red Bull Licensee noemen. Dat betekent dus ook dat er een soort tegenprestatie wordt verkocht voor het kopen van deze wagens. De nieuwe eigenaren van de show cars mogen met de bolides de wet niet overtreden, ze mogen het merk Red Bull niet in diskrediet brengen en ze mogen de auto niet gebruiken om politieke, religieuze of discriminerende uitspraken te doen.