Red Bull verkoopt speciale auto's van Verstappen
  • Gepubliceerd op 25 nov 2025 10:46
  • comments 10
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Red Bull Racing gaat een aantal bijzondere auto's van de hand doen. De Oostenrijkse renstal biedt namelijk tien show cars van de RB20 aan, het gaat hier om de wagen waarmee Max Verstappen in 2024 voor de vierde keer wereldkampioen werd.

Verstappen beleefde vorig jaar een seizoen met ups en downs in de Formule 1. Hij schreef negen Grands Prix op zijn naam, maar kreeg rond de zomer te maken met een flinke terugval van Red Bull. Hij hield het hoofd koel, en wist de crisis te overleven. De RB20 is dus een historische wagen, en verzamelaars van speciale objecten uit de F1-geschiedenis kunnen nu hun slag slaan.

Wat zijn show cars?

Red Bull heeft namelijk bekendgemaakt dat ze een tiental show cars van de RB20 te koop gaan aanbieden via F1 Authentics. Het gaat hier dus niet om de echte auto's, maar om wagens met een rollend chassis zonder aandrijflijn. Experts van Memento Exclusives hebben ervoor gezorgd dat het hier gaat om nagenoeg perfecte replica's van de titelwinnende RB20. Hoeveel de auto's moeten gaan opbrengen, is niet duidelijk. De prijs bij F1 Authentics is op aanvraag.

Speciale liveries

De show cars van Red Bull kunnen worden aangeschaft in drie verschillende kleurstellingen. Geïnteresseerden kunnen kiezen uit de normale kleurstelling van 2024, de livery waarmee Red Bull reed in de Britse Grand Prix op het circuit van Silverstone en de livery waarmee Verstappen de livery in Las Vegas veiligstelde.

Wat mogen de kopers doen met de show car van Red Bull?

De mensen die de show cars van Red Bull op de kop tikken, mogen zich daarna ook een Red Bull Licensee noemen. Dat betekent dus ook dat er een soort tegenprestatie wordt verkocht voor het kopen van deze wagens. De nieuwe eigenaren van de show cars mogen met de bolides de wet niet overtreden, ze mogen het merk Red Bull niet in diskrediet brengen en ze mogen de auto niet gebruiken om politieke, religieuze of discriminerende uitspraken te doen. 

Ouw-sjagerijn

Posts: 18.868

Dus als ik zo'n auto koop moet ik politiek correct doen en zeggen dat Max niet de allerlelijkste coureur is.

Nou, het is voor mij alweer over....dat ze maar stikken met hun rotzooi.

  • 4
  • 25 nov 2025 - 10:53
Reacties (10)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.868

    Dus als ik zo'n auto koop moet ik politiek correct doen en zeggen dat Max niet de allerlelijkste coureur is.

    Nou, het is voor mij alweer over....dat ze maar stikken met hun rotzooi.

    • + 4
    • 25 nov 2025 - 10:53
    • van lotje,g

      Posts: 1.129

      De zelfpijpende komiek heeft ook weer last van zijn trauma :)

      • + 4
      • 25 nov 2025 - 11:12
    • Sander

      Posts: 1.578

      Buiten het feit dat je het (waarschijnlijk) niet kan betalen 🤣

      • + 1
      • 25 nov 2025 - 11:15
    • Knalpijp

      Posts: 2.228

      Haha lotje@ mooi verwoord 😄

      • + 1
      • 25 nov 2025 - 11:31
    • Regenrace

      Posts: 2.147

      Volgens mij heeft Red Bull het niet helemaal begrepen.
      Ik wil best zo'n auto met originele kleurstellingen in mijn etalage zetten, maar dat betekent dat ik al doende reclame voor hen maak. Wat levert dat op?

      • + 0
      • 25 nov 2025 - 11:59
  • patrob

    Posts: 1.620

    Dit vind ik toch serieus nog wel het overwegen waard. Maar hangt wel een beetje van het prijskaartje af natuurlijk.

    • + 0
    • 25 nov 2025 - 11:47
  • gridiron

    Posts: 2.973

    Die willen nog snel even aan kassa passeren tegen de dag dat hij zijn vertrek aankondigt.

    • + 0
    • 25 nov 2025 - 12:04
  • schwantz34

    Posts: 41.413

    Doe mij maar die livery die Max met bloed zweet en tranen wist veilig te stellen in Vegas!

    • + 0
    • 25 nov 2025 - 12:05
  • VES

    Posts: 1.672

    Ik betwijfel of je dit wel een F1 auto kan noemen als er geen aandrijflijn in zit.
    Het is eerder een 1:1 schaalmodel wat hier wordt aangeboden.

    • + 0
    • 25 nov 2025 - 12:12
    • KiekisNL

      Posts: 2.174

      Ja klopt een "showcar" maar een beetje monteur sleutelt er zo een motor is 🤣🤟

      • + 0
      • 25 nov 2025 - 12:27

