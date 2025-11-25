Bekijk het aangepaste tijdschema voor de Grand Prix van Qatar

Het Formule 1-seizoen nadert zijn ontknoping. Aankomend weekend staat op het circuit van Losail in Qatar het een na laatste raceweekend van het seizoen op het programma. Er wordt weer een sprintrace verreden, en het tijdschema ziet er dan ook heel anders uit dan in de voorgaande weekenden.

De Formule 1-wereld is nog maar nauwelijks bekomen van het spektakel in Las Vegas, maar de coureurs moeten aankomend weekend alweer aan de bak. In Qatar staat de tweede race van de laatste triple header van het seizoen op het programma. Op het circuit van Losail zullen de coureurs tegen allerlei unieke uitdagingen aanlopen, want bandenleverancier Pirelli heeft besloten dat er een maximaal aantal rondjes per setje banden mag worden gereden.

Voor de TV-kijker is het tijdschema in Qatar veel gunstiger dan in Las Vegas. Alle sessies worden verreden in de middag- en avonduren. Op de vrijdag staan de vrije training en de sprint kwalificatie op het programma, en de tweede sessie wordt verreden aan het begin van de avond. De sprintrace wordt om 15:00 Nederlandse tijd verreden, terwijl de kwalificatie om 19:00 wordt verreden. De Grand Prix staat op zondag om 17:00 op het programma, en dat betekent dat men met het bord op schoot naar de race kan kijken.

Starttijden Qatar (Nederlandse tijd):

Vrijdag 28 november:

Eerste vrije training: 14:30 - 15:30

Sprint Kwalificatie: 18:30 - 19:14

Zaterdag 29 november:

Sprint: 15:00 - 16:00

Kwalificatie: 19:00 - 20:00

Zondag 30 november:

Grand Prix van Qatar: 17:00

Waar is de Grand Prix van Qatar te zien in Nederland?

De Formule 1 is dit jaar in Nederland te zien bij de streamingdiensten Viaplay en F1 TV Pro. Bij beide diensten zijn er uitgebreide voor- en nabeschouwingen te zien, terwijl F1 TV ook de mogelijkheid biedt om met bijvoorbeeld Engels commentaar te kijken. De Duitse zender RTL heeft dit jaar een sublicentie in handen, maar zond in Las Vegas hun laatste Grand Prix van het seizoen uit.