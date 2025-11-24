Max Verstappen heeft afgelopen weekend in Las Vegas uitstekende zaken gedaan in de strijd om het wereldkampioenschap. Hij won de race, en profiteerde van de diskwalificatie van zijn McLaren-rivalen Lando Norris en Oscar Piastri. Volgens Jack Plooij gaat het echter een extreem moeilijke opgave worden voor Verstappen.

Verstappen is sinds zijn thuisrace op het circuit van Zandvoort bezig met een opvallende opmars in de Formule 1. Hij wist in alle races op het podium te finishen, en profiteerde van de problemen bij McLaren. Na zijn zeges in Monza, Bakoe en Austin leek hij echt weer in de race te zijn, maar in Mexico en Brazilië pakte Lando Norris de handschoen op, en moest Verstappen het doen met derde plaatsen.

In Las Vegas moest Verstappen profiteren, want anders zou hij definitief uit de strijd om de titel liggen. Hij kende een voortreffelijk weekend, en nam direct bij de start de leiding over van McLaren-coureur Norris. Verstappen gaf de koppositie vervolgens niet meer uit handen, en kwam met een ruime voorsprong op Norris als winnaar over de streep. Hij wist dat hij een wonder nodig had in de strijd om de titel, en dat wonder kwam er uren na de race. De vloerplank bij Norris en diens McLaren-teamgenoot Oscar Piastri was te ver afgesleten, waardoor ze werden gediskwalificeerd.

Hoe kijkt Plooij naar de zaak?

Verstappen staat nu op gelijke hoogte met Piastri, en heeft nog maar een achterstand van 24 punten op Norris. Voor de McLaren-coureurs was de diskwalificatie een mentale tik, zo legt Ziggo Sport-reporter Plooij uit in de ochtendshow op Radio 538: "Die Piastri had al een linkse hoek gekregen, dus met name Oscar Piastri heeft het zwaar. Lando heeft nog een goede race gereden, dus die kijkt alleen maar vooruit: 'Joh, als ik de komende twee races tweede word...'"

Plooij wijst naar het gat en het te scoren aantal punten, Norris heeft dus genoeg aan tweede plaatsen: "Dus als hij tweede wordt, dan verliest hij maar zeven puntjes per race, nou als je dat elke keer doet, dan is er niets aan de hand voor Lando Norris."

Hoe wordt Abu Dhabi een thriller?

In Qatar staat er aankomend weekend ook een sprintrace op het programma, maar dat zal volgens Plooij niet het verschil gaan maken: "Ja, maar daar krijgt de eerste acht punten, de tweede zeven, de derde zes punten... Eigenlijk moeten we nu samenvatten dat het nog steeds hetzelfde is, er moet nog steeds iets met die McLarens gebeuren, en Max moet nog steeds alles winnen. Dan wordt Abu Dhabi een thriller!"