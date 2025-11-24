user icon
Plooij waarschuwt Verstappen voor titelstrijd met McLaren

Plooij waarschuwt Verstappen voor titelstrijd met McLaren
  • Gepubliceerd op 24 nov 2025 16:46
  • comments 24
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen heeft afgelopen weekend in Las Vegas uitstekende zaken gedaan in de strijd om het wereldkampioenschap. Hij won de race, en profiteerde van de diskwalificatie van zijn McLaren-rivalen Lando Norris en Oscar Piastri. Volgens Jack Plooij gaat het echter een extreem moeilijke opgave worden voor Verstappen.

Verstappen is sinds zijn thuisrace op het circuit van Zandvoort bezig met een opvallende opmars in de Formule 1. Hij wist in alle races op het podium te finishen, en profiteerde van de problemen bij McLaren. Na zijn zeges in Monza, Bakoe en Austin leek hij echt weer in de race te zijn, maar in Mexico en Brazilië pakte Lando Norris de handschoen op, en moest Verstappen het doen met derde plaatsen.

In Las Vegas moest Verstappen profiteren, want anders zou hij definitief uit de strijd om de titel liggen. Hij kende een voortreffelijk weekend, en nam direct bij de start de leiding over van McLaren-coureur Norris. Verstappen gaf de koppositie vervolgens niet meer uit handen, en kwam met een ruime voorsprong op Norris als winnaar over de streep. Hij wist dat hij een wonder nodig had in de strijd om de titel, en dat wonder kwam er uren na de race. De vloerplank bij Norris en diens McLaren-teamgenoot Oscar Piastri was te ver afgesleten, waardoor ze werden gediskwalificeerd.

Hoe kijkt Plooij naar de zaak?

Verstappen staat nu op gelijke hoogte met Piastri, en heeft nog maar een achterstand van 24 punten op Norris. Voor de McLaren-coureurs was de diskwalificatie een mentale tik, zo legt Ziggo Sport-reporter Plooij uit in de ochtendshow op Radio 538: "Die Piastri had al een linkse hoek gekregen, dus met name Oscar Piastri heeft het zwaar. Lando heeft nog een goede race gereden, dus die kijkt alleen maar vooruit: 'Joh, als ik de komende twee races tweede word...'"

Plooij wijst naar het gat en het te scoren aantal punten, Norris heeft dus genoeg aan tweede plaatsen: "Dus als hij tweede wordt, dan verliest hij maar zeven puntjes per race, nou als je dat elke keer doet, dan is er niets aan de hand voor Lando Norris."

Hoe wordt Abu Dhabi een thriller?

In Qatar staat er aankomend weekend ook een sprintrace op het programma, maar dat zal volgens Plooij niet het verschil gaan maken: "Ja, maar daar krijgt de eerste acht punten, de tweede zeven, de derde zes punten... Eigenlijk moeten we nu samenvatten dat het nog steeds hetzelfde is, er moet nog steeds iets met die McLarens gebeuren, en Max moet nog steeds alles winnen. Dan wordt Abu Dhabi een thriller!"

Aajd Flupke

Posts: 30

Ik kan me niet voorstellen dat er ook maar iemand is, die zit te wachten op de mening van Jack Plooij

  • 19
  • 24 nov 2025 - 17:04
  • Aajd Flupke

    Posts: 30

    Ik kan me niet voorstellen dat er ook maar iemand is, die zit te wachten op de mening van Jack Plooij

    • + 19
    • 24 nov 2025 - 17:04
    • LucaF1

      Posts: 481

      hahahahaha

      • + 0
      • 24 nov 2025 - 17:57
    • Kubica

      Posts: 5.657

      Denk ook niet dat Max een waarschuwing of advies nodig heeft van Plooij. Hij weet zelf goed genoeg hoe hey ervoor staa.

      • + 0
      • 24 nov 2025 - 18:30
    • koppie toe

      Posts: 4.876

      Niet? Raar hoor
      Nu nog SennaS , Kevertje, Herbert, Hill, Coronel en mijn vriend Villeneuve. En wie ik nog vergeet

      • + 0
      • 24 nov 2025 - 18:31
    • nr 76

      Posts: 7.203

      Aah, de irritandarts! Die hadden we hier al een tijdje niet gemist.

      • + 0
      • 24 nov 2025 - 19:08
    • Smock

      Posts: 271

      Nee, ik zat inderdaad net te wachten op die van Aajd Flupke

      • + 0
      • 24 nov 2025 - 20:08
  • Patrace

    Posts: 6.349

    Klopt. Verstappen staat nog steeds op ruime achterstand. Alleen wat minder ruim dan het zonder de diskwalificatie was geweest.
    Voor Norris zal er wel meer druk op staan, want als hij bijvoorbeeld maar 5e wordt en Verstappen wint, wordt het nog wel spannend in de laatste race.

    • + 3
    • 24 nov 2025 - 17:14
    • snailer

      Posts: 30.767

      Ik snap echt de hype niet rond die spanning.
      Canada 0 score. Ben absoluut kwijt waarom
      Zandvoort 0 score door motorpech. Dacht dat hij 2de ging worden.
      Vegas dsq 0 score
      Bacu 7de

      Voor de rest alleen podiums gehaald door Norris. Daarbij komen er 2 circuits aan die bij McLaren passen.

      Norris moet de Rosberg pet opzetten. Doel moet zijn p3 in alle races, dus ook de sprint. Dan is hij gewoon kampioen.

      Er is helemaal geen spanning.

      Of Norris moet gruwelijk in de fout gaan. Dan wordt het anders.

      Kan van Norris veel zeggen. Zijn race snelheid is erg hoog en hij zal eigenlijk altijd podium rijden.

      • + 4
      • 24 nov 2025 - 17:29
    • HarryLam

      Posts: 5.052

      Plooj doet alsof het een zekerheidje is dat Lando 2x 2e kan worden, ten eerste is Piastri er ook nog en ten tweede is er niets zo onzeker als in het racen, wat Plooj als zelfbenoemd expert toch zou moeten weten.

      • + 0
      • 24 nov 2025 - 17:47
    • schwantz34

      Posts: 41.408

      @Snailer Nou, ik kan een helebull scenario's bedenken die het kampioenschap zomaar ineens helemaal kunnen doen kantelen naar één van de 3 coureur toe. F1 is geen dammen of schaken hé, ik vind het daarom zeker wel f.cking spannend. Want zolang ze allemaal binnen 24 punten van elkaar staan leert de geschiedenis dat er tot de allerlaatste ronde van een seizoen nog van alles gebeuren!

      • + 1
      • 24 nov 2025 - 17:58
    • Larry Perkins

      Posts: 61.651

      Picture this...

      Er gebeurt een wonder. Max moet winnen in Abu Dhabi maar hij ligt tweede achter Yuki. De Japannert denkt "dikke l*l dlie biel, ik laat je el lekkel niet langs" en wint in zijn allerlaatste Formule 1-race...

      • + 1
      • 24 nov 2025 - 18:27
    • snailer

      Posts: 30.767

      Wat voor spul heb jij tot je genomen, Larry?

      Heb je een recept?

      Dat recept is uiteraard voor de overbuurman.

      • + 0
      • 24 nov 2025 - 18:50
    • Larry Perkins

      Posts: 61.651

      Ik had ook heel saai kunnen schrijven dat er nog van alles mogelijk is @Snailer, nu zei ik eigenlijk hetzelfde maar dat zal niet iedereen door hebben...

      • + 0
      • 24 nov 2025 - 18:55
    • nr 76

      Posts: 7.203

      @Larry: ik had het als eerste door!

      Snailer: Het geval van Rosberg was natuurlijk niet helemaal hetzelfde, omdat er het hele.seizoen 2 Mercedessen voorop reden, dan een hele tijd niks, en dan de rest. Als Rosberg 4 tienden toegaf op Hamilton, stond ie gegarandeerd op P2.
      Als je nu 4 tienden op P1, lig je uit Q2 met een beetje pech.

      • + 0
      • 24 nov 2025 - 19:12
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.863

    P.....en klaar was ik met lezen..

    • + 3
    • 24 nov 2025 - 17:42
    • schwantz34

      Posts: 41.408

      remature ejaculatie?

      • + 4
      • 24 nov 2025 - 18:01
    • Kubica

      Posts: 5.657

      Premature explooijsie

      • + 2
      • 24 nov 2025 - 18:31
    • Larry Perkins

      Posts: 61.651

      Lekke fietsband?

      • + 0
      • 24 nov 2025 - 18:44
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.863

      Ejaculatie?....op mijn leeftijd?

      Ik mag blij zijn dat ik het 'n beetje voel kriebelen....

      • + 0
      • 24 nov 2025 - 18:59
  • MaxRaw

    Posts: 951

    Probleem scenario voor Max is ...
    Wat als een van de McLaren's Max er af rost de volgende race, dan is het over en uit.
    Dat soort spelletjes is al vaker gespeeld, vraag aan Massa wat een positie opgeven heeft uitbetaald.
    Ik zie die meneer Bruin daar echt wel toe in staat, Piastri rost Max er af, Norris WK en Piastri een berg geld en beloftes voor de toekomst.

    • + 0
    • 24 nov 2025 - 17:55
    • HarryLam

      Posts: 5.052

      Of Yuki rost Lando eraf, moet hij wel wachten tot hij gedubbeld wordt, eerder komt hij niet in de buurt.

      • + 1
      • 24 nov 2025 - 18:08
    • Ribo89

      Posts: 209

      @HarryLam, Lawson heeft afgelopen race al geoefend en zijn messen voor Qatar geslepen :)

      • + 0
      • 24 nov 2025 - 18:11
    • Tony

      Posts: 1.550

      Ik zie die meneer Bruin daar echt wel toe in staat

      Ik schrok even van deze gedachte, maar toen bedacht ik mij dat je ook regelmatig hebt geschreven dat Jos V. de rust hem zelve is, heel erg tactisch, heel erg snel en heel erg rechtvaardig.
      Dus ik maak me gelijk al wat minder zorgen.

      Laten we in ieder geval hopen dat het de laatste twee GP weekenden er netjes en eerlijk aan toegaat.

      • + 0
      • 24 nov 2025 - 19:31
  • Snelrondje

    Posts: 8.900

    De kans van Max op het WDC is nog steeds erg klein. 10%? 15% misschien? Maar we gaan sowieso een mooie eindstrijd zien. En het liefst een die pas de laatste GP beslist wordt. Als hij em wint, is dat meer dan verdiend. Als een van de McLarens hem pakt heeft het team dat ook verdiend. Dan is de combi auto/team/coureur de beste geweest.

    • + 0
    • 24 nov 2025 - 18:24

