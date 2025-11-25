user icon
Antonelli zette in op plan B : "Ik voelde me op mijn gemak"

Antonelli zette in op plan B : "Ik voelde me op mijn gemak"
  Gepubliceerd op 25 nov 2025 18:09
  comments 3
  Door: Jesse Jansen

Kimi Antonelli eindigde in Las Vegas op een speciale manier op het podium. De jonge Italiaan finishte als vijfde, maar zag zowel Oscar Piastri als Lando Norris voor zijn neus wegvallen. De rookie laat weten dat hij zijn tactiek heeft veranderd en dat dat geholpen heeft.

Antonelli heeft in Las Vegas zijn derde podiumplaats uit zijn carrière gehaald en de tweede achter elkaar. De tactiek van Mercedes speelde een grote rol voor de Italiaan en zo is hij van P17 naar P3 gegaan. 

Antonelli praatte tegen de banden

Antonelli heeft zich bewezen tijdens de Grand Prix van Las Vegas. Hij vertelde tegenover de internationale media: "Ik praatte tegen de banden tijdens de laatste 20 ronden, elke ronde op het rechte stuk. Ik vroeg ze gewoon om 'alsjeblieft vol te houden tot het einde'."

"Ik maakte me een beetje zorgen over de graining tijdens de race, maar uiteindelijk, toen ik eenmaal in de vrije lucht reed, vooral in de laatste ronde, en dankzij wat advies van het team over het rijden, begon de graining een beetje minder te worden", vertelt de jonge Italiaan. Hij finishte eigenlijk drie seconde achter Piastri, maar de McLaren-coureur raakte gediskwalificeerd.

"We konden volhouden en de ronden werden zelfs steeds sneller. Het was alleen jammer dat we zo ver achteraan begonnen, maar dat hoort bij het leerproces. Nu gaan we verder en richten we ons op de volgende twee races."

Plan B heeft gewerkt

"Ik kwam tot op 20 ronden van het einde en het team liet via de radio weten dat ik op plan B zat, dus ik wist dat ik tot het einde door moest gaan. Ik voelde me redelijk comfortabel in de laatste 10 ronden met Oscar achter me, maar de graining begon minder te worden en het tempo werd steeds sterker", vertelde Antonelli. Piastri wist Antonelli in de laatste ronde in te halen, maar de Italiaan finishte uiteindelijk alsnog voor Piastri door de diskwalificatie. 

"Dus ik voelde me op mijn gemak. Met nog drie ronden te gaan dacht ik bij mezelf: 'Misschien haal ik wel P6 met de straf', en ik kon een voorsprong opbouwen die groot genoeg was voor P5. Het was erg lastig, ik denk dat de suggestie is dat ik een beetje rolde, maar ik voelde dat niet echt in de auto, dus ik moet gewoon de onboardbeelden bekijken om te begrijpen wat het probleem was."

Momenteel staat Antonelli zevende in het wereldkampioenschap met 137 punten. Antonelli staat vijftien punten achter nummer zes Lewis Hamilton. De rookie volgde de zevenvoudig wereldkampioen op bij Mercedes en kan in zijn rookieseizoen boven de veteraan eindigen.

Larry Perkins

Posts: 61.672

Knap hoor, en dan te bedenken dat de Mercedes compleet om Russell gebouwd is...

  • 2
  • 25 nov 2025 - 18:25
Reacties (3)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 61.672

    Knap hoor, en dan te bedenken dat de Mercedes compleet om Russell gebouwd is...

    • + 2
    • 25 nov 2025 - 18:25
    • F1jos

      Posts: 4.850

      Ook Max heeft Antonelli meerdere keren gecomplimenteerd, onder andere na Antonelli's eerste podiumplaats in Canada en na de race in Brazilië, waar hij zijn waardering uitsprak voor de prestaties van de jongere coureur.

      Antonelli heeft Max zelf ook meerdere keren bedankt en noemde hem een voorbeeld voor zichzelf.

      • + 0
      • 25 nov 2025 - 19:23
  • oale

    Posts: 793

    Leuke gozer met het nodige talent. Die gaat erg dicht in de buurt van Russell komen in 2026 of er ruim voorbij (wat mij een glimlach op het gezicht brengt)

    • + 1
    • 25 nov 2025 - 18:42

