De Grand Prix van Las Vegas was afgelopen weekend één grote show. Op de baan gebeurde er zeer veel, terwijl de organisatie er ook alles aan deed om het evenement te voorzien van de nodige glitter en glamour. Het is algemeen bekend dat Max Verstappen hier geen grote fan van is, maar hij is inmiddels wel een beetje bijgedraaid.

Verstappen was afgelopen weekend de grote man in de straten van Las Vegas. Op het uitdagende en gladde stratencircuit hield hij zijn Red Bull onder controle, pakte hij bij de start de leiding van Lando Norris af, en reed hij onbedreigd naar de zege. Het was zijn tweede zege in Las Vegas, nadat hij eerder in 2023 ook de eerste editie van de Grand Prix had gewonnen.

In 2023 maakte Verstappen de Grand Prix van Las Vegas met de grond gelijk. Hij hekelde het spektakel, had geen goed woordje over voor de show en stelde dat het voor hem meer om de sportieve prestaties draait. Ook afgelopen weekend werd er weer stevig uitgepakt. Voorafgaand aan de race was er een optreden op de grid, supersterren Beyoncé en Jay-Z liepen door de paddock, de top drie werd rondgereden in een knalroze LEGO Cadillac en Mickey Mouse voerde een toneelstukje op bij de beroemde fonteinen op The Strip.

Hoe kijkt Verstappen naar de show?

Na afloop werd de top drie tijdens de FIA-persconferentie gevraagd naar de show. Verstappen is duidelijk: "Ja, aan het einde van de dag moet je je eigen mening hebben, toch? Sommige mensen zien graag meer show. Sommige mensen zien graag verschillende soorten circuits. Ik heb zelf ook zo mijn mening over wat ik leuk vind."

Verstappen toont begrip

Verstappen is goudeerlijk, en stelt dat hij zo zijn voorkeuren heeft: "Ik vind sommige weekenden ook leuker dan andere. Ik vind het nog steeds leuk om in Vegas te zijn, maar ik ben persoonlijk niet zo'n grote showman. Ik ben daar waarschijnlijk geen grote fan van. Maar ik begrijp het, het maakt onderdeel uit van de kalender. Als je in Vegas bent, dan hoort het zo te zijn. Dus ik begrijp het, en het is prima."