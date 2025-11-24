user icon
  • Gepubliceerd op 24 nov 2025 11:22
  • comments 10
  • Door: Bob Plaizier

De Grand Prix van Las Vegas was afgelopen weekend één grote show. Op de baan gebeurde er zeer veel, terwijl de organisatie er ook alles aan deed om het evenement te voorzien van de nodige glitter en glamour. Het is algemeen bekend dat Max Verstappen hier geen grote fan van is, maar hij is inmiddels wel een beetje bijgedraaid.

Verstappen was afgelopen weekend de grote man in de straten van Las Vegas. Op het uitdagende en gladde stratencircuit hield hij zijn Red Bull onder controle, pakte hij bij de start de leiding van Lando Norris af, en reed hij onbedreigd naar de zege. Het was zijn tweede zege in Las Vegas, nadat hij eerder in 2023 ook de eerste editie van de Grand Prix had gewonnen.

In 2023 maakte Verstappen de Grand Prix van Las Vegas met de grond gelijk. Hij hekelde het spektakel, had geen goed woordje over voor de show en stelde dat het voor hem meer om de sportieve prestaties draait. Ook afgelopen weekend werd er weer stevig uitgepakt. Voorafgaand aan de race was er een optreden op de grid, supersterren Beyoncé en Jay-Z liepen door de paddock, de top drie werd rondgereden in een knalroze LEGO Cadillac en Mickey Mouse voerde een toneelstukje op bij de beroemde fonteinen op The Strip.

Hoe kijkt Verstappen naar de show?

Na afloop werd de top drie tijdens de FIA-persconferentie gevraagd naar de show. Verstappen is duidelijk: "Ja, aan het einde van de dag moet je je eigen mening hebben, toch? Sommige mensen zien graag meer show. Sommige mensen zien graag verschillende soorten circuits. Ik heb zelf ook zo mijn mening over wat ik leuk vind."

Verstappen toont begrip

Verstappen is goudeerlijk, en stelt dat hij zo zijn voorkeuren heeft: "Ik vind sommige weekenden ook leuker dan andere. Ik vind het nog steeds leuk om in Vegas te zijn, maar ik ben persoonlijk niet zo'n grote showman. Ik ben daar waarschijnlijk geen grote fan van. Maar ik begrijp het, het maakt onderdeel uit van de kalender. Als je in Vegas bent, dan hoort het zo te zijn. Dus ik begrijp het, en het is prima."

Rimmer

Posts: 13.042

Lijkt mij toch een eerlijke reactie?

Oneerlijk is dit:
I love Vegas, I love the USA, best crowd ever. It’s always a pleasure to be here with this wonderful enthusiastic crowd. Thank you guys, best crowd in the world, best race ever. Thanks for all the love, all these fans that came for me. Not... [Lees verder]

  • 16
  • 24 nov 2025 - 11:52
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Las Vegas 2025

Reacties (10)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.858

    "de top drie werd rondgereden in een knalroze LEGO Cadillac en Mickey Mouse voerde een toneelstukje op bij de beroemde fonteinen op The Strip."

    De F1 had gevraagd of Natte Nel junior wilde komen optreden middels 'n uitdagende performance, maar daar wilden de organisatie van Las Vegas niets van weten, dus dat optreden werd geschrapt.....dus kozen ze voor Mickey Mouse......jammer!

    • + 2
    • 24 nov 2025 - 11:32
    • misstappen

      Posts: 3.414

      om een of andere reden zie ik een optreden van Natte Nel ook niet zitten..

      • + 1
      • 24 nov 2025 - 12:06
    • skibeest

      Posts: 1.967

      Ouw had het over Natte Nel Junior. Van Junior heb ik nog niet veel gehoord dus mogelijk is het wat. Tot het tegendeel bewezen, altijd voordeel van de twijfel geven

      • + 0
      • 24 nov 2025 - 13:27
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.858

      Ja, senior is inmiddels al de 70 gepasseerd.
      Junior is nu 35, maar ze ziet eruit als iemand van 34...

      • + 1
      • 24 nov 2025 - 13:30
  • HarryLam

    Posts: 5.047

    Een avondrace in vegas geeft prachtige plaatjes op tv de show erom heen is typisch amerikaans en het was dus ook volledig uitverkocht, een groot succes voor de organisatie, de baan zelf was 3x niks.

    • + 3
    • 24 nov 2025 - 11:37
  • F1jos

    Posts: 4.845

    Als een vis in het water voelt de coureur met de meeste titels de Vegas show.

    • + 2
    • 24 nov 2025 - 11:39
  • tour71

    Posts: 1.582

    Wat is hier goudeerlijk aan? Hij zegt niets "Ik vind sommige weekenden ook leuker dan andere. Ik vind het nog steeds leuk om in Vegas te zijn, maar ik ben persoonlijk niet zo'n grote showman. Ik ben daar waarschijnlijk geen grote fan van. Maar ik begrijp het, het maakt onderdeel uit van de kalender. Als je in Vegas bent, dan hoort het zo te zijn. Dus ik begrijp het, en het is prima." ;

    • + 1
    • 24 nov 2025 - 11:39
  • gridiron

    Posts: 2.968

    En nu enkel nog een "deftige" duo vinden om de interviews af te nemen.

    • + 0
    • 24 nov 2025 - 12:11
  • Pietje Bell

    Posts: 31.994

    Max heeft zich snel aangepast aan onze tijd, want hij is 2 uur geleden alweer met
    Jack Martin in Monaco dicht bij zijn nieuwe woning gespot.

    www.instagram.com/p/DRbw8_8AgK0/

    Twee weken geleden reden ze beiden in een Porsche daar achter elkaar aan.

    • + 0
    • 24 nov 2025 - 13:03

