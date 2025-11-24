Max Verstappen heeft een opvallend sterk weekend in Las Vegas achter de rug. Op het stratencircuit was hij alles en iedereen de baas, en wist hij voor de tweede keer deze Grand Prix te winnen. Verstappen was tevreden, en deed na afloop extra geheimzinnig over zijn mogelijke, nieuwe startnummer voor volgend jaar.

Verstappen rijdt nu nog rond met het startnummer 1 op zijn Red Bull-bolide. Dit nummer is exclusief weggelegd voor de wereldkampioen, en als Verstappen de titel verspeelt, dan moet hij in principe weer terug naar zijn oude vertrouwde nummer 33. De F1 Commission besloot tijdens een speciale vergadering echter dat de coureurs de kans mogen krijgen om tijdens hun actieve Formule 1-loopbaan van nummer te wisselen.

Voorafgaand aan de race door de straten van het gokparadijs in de staat Nevada ging het dan ook veelvuldig over de startnummers. Verstappen hintte op een verandering, en stelde dat hij nummer 3 wel ziet zitten. Hij moet hiervoor wel toestemming vragen aan Daniel Ricciardo, die formeel gezien nog de eigenaar is van het nummer. Grappend liet Verstappen zich later in het weekend ontvallen dat hij startnummer 69 ook wel ziet zitten.

Wat gaat Verstappen doen?

Verstappen verkeerde na zijn sterke zege in opperbeste stemming. Aan het einde van de persconferentie van de FIA werd hij gevraagd of hij al een keuze heeft gemaakt over een startnummer, hij antwoordde met een lach: "Ik overweeg op dit moment heel veel verschillende opties!"

Toen de aanwezige reporter van NBC doorvroeg, en Verstappen de vraag stelde of er al een knoop was doorgehakt, reageerde Verstappen kort: "Nee. Ik zal je laten weten wanneer ik mijn keuze heb gemaakt!"

Toch nog met startnummer 1?

Het startnummer 1 kan overigens ook volgend jaar nog in handen zijn van Verstappen. De viervoudig wereldkampioen staat momenteel nog derde in het wereldkampioenschap, maar profiteerde in Las Vegas van de dubbele diskwalificatie van de McLarens. Lando Norris en Oscar Piastri werden uit de uitslag geschrapt, omdat de plank aan de onderzijde van hun auto te ver was afgesleten. Verstappen staat daardoor nog maar 24 punten achter op WK-leider Norris. Er staan nog twee races op de kalender, dus er kan nog van alles gebeuren.