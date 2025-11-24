user icon
Verstappen doet mysterieus over nieuw startnummer
  • Gepubliceerd op 24 nov 2025 07:36
  • comments 15
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen heeft een opvallend sterk weekend in Las Vegas achter de rug. Op het stratencircuit was hij alles en iedereen de baas, en wist hij voor de tweede keer deze Grand Prix te winnen. Verstappen was tevreden, en deed na afloop extra geheimzinnig over zijn mogelijke, nieuwe startnummer voor volgend jaar.

Verstappen rijdt nu nog rond met het startnummer 1 op zijn Red Bull-bolide. Dit nummer is exclusief weggelegd voor de wereldkampioen, en als Verstappen de titel verspeelt, dan moet hij in principe weer terug naar zijn oude vertrouwde nummer 33. De F1 Commission besloot tijdens een speciale vergadering echter dat de coureurs de kans mogen krijgen om tijdens hun actieve Formule 1-loopbaan van nummer te wisselen.

Voorafgaand aan de race door de straten van het gokparadijs in de staat Nevada ging het dan ook veelvuldig over de startnummers. Verstappen hintte op een verandering, en stelde dat hij nummer 3 wel ziet zitten. Hij moet hiervoor wel toestemming vragen aan Daniel Ricciardo, die formeel gezien nog de eigenaar is van het nummer. Grappend liet Verstappen zich later in het weekend ontvallen dat hij startnummer 69 ook wel ziet zitten.

Wat gaat Verstappen doen?

Verstappen verkeerde na zijn sterke zege in opperbeste stemming. Aan het einde van de persconferentie van de FIA werd hij gevraagd of hij al een keuze heeft gemaakt over een startnummer, hij antwoordde met een lach: "Ik overweeg op dit moment heel veel verschillende opties!"

Toen de aanwezige reporter van NBC doorvroeg, en Verstappen de vraag stelde of er al een knoop was doorgehakt, reageerde Verstappen kort: "Nee. Ik zal je laten weten wanneer ik mijn keuze heb gemaakt!"

Toch nog met startnummer 1?

Het startnummer 1 kan overigens ook volgend jaar nog in handen zijn van Verstappen. De viervoudig wereldkampioen staat momenteel nog derde in het wereldkampioenschap, maar profiteerde in Las Vegas van de dubbele diskwalificatie van de McLarens. Lando Norris en Oscar Piastri werden uit de uitslag geschrapt, omdat de plank aan de onderzijde van hun auto te ver was afgesleten. Verstappen staat daardoor nog maar 24 punten achter op WK-leider Norris. Er staan nog twee races op de kalender, dus er kan nog van alles gebeuren.

schwantz34

Posts: 41.405

#44 is exclusief en op maat gemaakt voor rooie loper lopers, daar mot helemaal Max nycks van weten!

  • 2
  • 24 nov 2025 - 10:07
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Las Vegas 2025

Reacties (15)

  • William-E

    Posts: 490

    Volgend jaar gewoon nummer 1...

    • + 1
    • 24 nov 2025 - 08:23
  • Rocks

    Posts: 1.060

    Stand is startnummer 😎

    • + 1
    • 24 nov 2025 - 08:24
  • Beri

    Posts: 6.749

    Mysterieus! Laten we Benoit Blanc er bij halen!

    • + 1
    • 24 nov 2025 - 09:16
    • Regenrace

      Posts: 2.144

      Die zal roepen: "It's a donut, with a hole in it". Ofwel een 0.

      • + 0
      • 24 nov 2025 - 10:15
  • Babs

    Posts: 106

    Kelly ziet 69 ook wel zitten (net als ik).

    • + 1
    • 24 nov 2025 - 09:28
  • ViggenneggiV

    Posts: 3.097

    Na 2026 44

    • + 0
    • 24 nov 2025 - 09:34
    • schwantz34

      Posts: 41.405

      #44 is exclusief en op maat gemaakt voor rooie loper lopers, daar mot helemaal Max nycks van weten!

      • + 2
      • 24 nov 2025 - 10:07
  • SEN1

    Posts: 2.684

    Zou het gewoon bij 33 houden.

    • + 1
    • 24 nov 2025 - 10:58
    • snailer

      Posts: 30.755

      Commercieel slimmer om 3 te pakken.

      Nieuwe petjes, e.d.

      Ecter is 3 nog bezet door Ricciardo. Die zou toestemming moeten geven aan Verstappen en de fia.

      • + 0
      • 24 nov 2025 - 13:54
  • Larry Perkins

    Posts: 61.637

    3

    • + 0
    • 24 nov 2025 - 11:29
    • Polleke2

      Posts: 1.817

      Als hij daar de kans voor krijgt zeker,is toch eigenlijk zijn eigen nummer.
      Nr 33 is eigenlijk 2 x 3 voor hem.

      • + 0
      • 24 nov 2025 - 12:05
    • Larry Perkins

      Posts: 61.637

      Ja, dat is inderdaad zijn favoriete nummer, hij nam 33 omdat Ricciardo nummer 3 had en die is alweer een tijdje foetsie.
      Tijdens de persco deed Max er een beetje geheimzinnig over, maar een paar dagen eerder bleek al dat nummer 3 zijn voorkeur had.

      Terzijde, wat merchandising betreft is het ook slimmer om het 'nieuwe' nummer 3 te nemen. Attributen met nummer 33 erop hebben fans nog wel liggen...

      • + 0
      • 24 nov 2025 - 13:31
  • Knalpijp

    Posts: 2.225

    Zou het bij 33 houden, misschien haalt hij wel 33 records.

    • + 0
    • 24 nov 2025 - 11:53

US Grand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
