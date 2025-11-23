user icon
icon

Piastri open over bijzondere social media-post

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Piastri open over bijzondere social media-post
  • Gepubliceerd op 23 nov 2025 18:09
  • comments 13
  • Door: Jesse Jansen

Oscar Piastri postte begin dit weekend een mysterieuze post op zijn social media. Voorafgaand aan de derde vrije training in Las Vegas stond er kort wat op het account van de Australiër. Het bericht waar het om draait was een foto waar quotes van Bernie Ecclestone op staan, waar staat dat McLaren Lando Norris voordeel geeft. 

Meer over Oscar Piastri FIA blundert met strafpunten voor Piastri

FIA blundert met strafpunten voor Piastri

10 nov
 Klap voor McLaren: Norris en Piastri gediskwalificeerd

Klap voor McLaren: Norris en Piastri gediskwalificeerd

23 nov

Het bericht is inmiddels verwijderd en Oscar Piastri heeft zich erover uitgelaten. De coureur wist zelf niets van de post en werd gepost door een account dat Piastri ondersteunt. Hij vertelt dat hij wakker werd met het nieuws.

Piastri wist van niets

"Ik weet het niet. Ik werd vanmorgen wakker en zag het, dus ik weet het niet", vertelde Piastri aan PlanetF1. "Misschien heb ik het per ongeluk gedaan. Het was duidelijk niet opzettelijk, maar ik wist niet wat er gebeurd was." Piastri sluit niet uit dat hij het niet gedaan heeft, maar hij vertelt wel dat hij het dus absoluut niet expres deed.

Oscar Piastri was gediskwalificeerd na afloop van de Grand Prix van Las Vegas. Sinds de Grand Prix van Nederland heeft de Australiër geen overwinning meer behaald. Piastri won zeven keer dit seizoen, maar heeft de afgelopen zes races geen podium meer behaald. 

Piastri zit in een vormdip

Oscar Piastri begon dit jaar aan zijn derde Formule 1-seizoen. De Australiër begon erg sterk, want hij had in de eerste zes races van dit seizoen al vier keer gewonnen. Hij bouwde hierdoor een enorme voorsprong op, maar sinds de Grand Prix van Nederland ging het mis. Hij eindigde in Italië nog als derde, maar daarna ging het bergafwaarts. 

Tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan crashte de McLaren-coureur in de openingsronde en sindsdien wist hij alleen nog maar de vierde en vijfde eindpositie te halen. Ook in Las Vegas eindigde de coureur als vierde, maar hij werd na afloop gediskwalificeerd vanwege een te ver afgesleten plank. Hetzelfde gold voor zijn teamgenoot Lando Norris.

Rimmer

Posts: 13.036

Wtf is wrong met die auto correct?
En dit accepteren we zomaar?
Fake news! This post is manipulated man!
Somebody took my geepee 2day account!

  • 7
  • 23 nov 2025 - 18:41
F1 Nieuws Oscar Piastri McLaren GP Las Vegas 2025

Reacties (13)

Login om te reageren
  • Erwinnaar

    Posts: 5.235

    Het jong wordt gewoon giganstisch genaaid door McLaren, daar lusten de honden geen brood van. Wordt maar snel teamgenoot van Verstappen.

    • + 5
    • 23 nov 2025 - 18:12
    • This Guy 33

      Posts: 316

      @Erwinnaar onder het motto " dan is het duidelijk dat ik keihard genaaid wordt " ?

      • + 2
      • 23 nov 2025 - 18:21
    • Erwinnaar

      Posts: 5.235

      Nee, want Piastri heeft zeker talent en snelheid genoeg om iig in de buurt te rijden van Verstappen. Bovendien, rustige gast en weinig kapsones.

      • + 6
      • 23 nov 2025 - 18:31
    • Rogier hier

      Posts: 6.741

      Wel bijzondere reactie van Piastri. Ik weet niet of ik het heb gedaan? WTF!? Was hij dronken ofzo? Een heel raar verhaal. Maar het lijkt wel duidelijk dat het flink rommelt bij McLaren of in ieder geval in het kamp Piastri vs. Kanp McLaren

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 19:54
  • Amstermar

    Posts: 73

    Geen enkel podium plek sinds Monza? Ok dat je 1 of 2 races wat minder presteert door de druk maar zo lang?

    • + 1
    • 23 nov 2025 - 18:20
  • Larry Perkins

    Posts: 61.635

    Off-topic:

    En wat gaat de vermaledijde FIA hiermee doen?

    Lando Norris Accidentally Swears During Post-Race Interview and Max Verstappen Loses It 😂 #VegasGP
    (1,40 minuten)

    https://youtu.be/c-XDAFyWdOU

    • + 4
    • 23 nov 2025 - 18:28
    • Snelrondje

      Posts: 8.895

      Startverbod voor 2 races

      • + 3
      • 23 nov 2025 - 18:35
    • Larry Perkins

      Posts: 61.635

      In Qatar de nacht voor de vermaledijde sprintrace en de nacht voor de echte race samen optrekken met kids die kinderarbeid verrichten lijkt mij ook wel voldoende...

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 18:45
    • Larry Perkins

      Posts: 61.635

      Serieus, als Max het had gezegd was de pleuris uitgebroken, nu een Brit (Lando) het doet hoor je er niks over...

      Dat iedereen nog druk is met de diskwalificaties zou geen rol mogen spelen.

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 20:06
  • Rimmer

    Posts: 13.036

    "Misschien heb ik het per ongeluk gedaan. Het was duidelijk niet opzettelijk, maar ik wist niet wat er gebeurd was."

    Helemaal niemand die hier op aanslaat?
    Iedereen denkt dat hij social media post zomaar per ongeluk geplaatst worden op iemands account en daarna zomaar weggehaald?
    Die gewoon plaatst een bom door te stellen dat zijn team een rijder bevoordeeld en iedereen denkt “oh ok”?
    Ok.

    • + 4
    • 23 nov 2025 - 18:39
    • Rimmer

      Posts: 13.036

      Wtf is wrong met die auto correct?
      En dit accepteren we zomaar?
      Fake news! This post is manipulated man!
      Somebody took my geepee 2day account!

      • + 7
      • 23 nov 2025 - 18:41
    • Pipje

      Posts: 645

      Zit idd meer achter, klopt geen jotta van

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 18:48
  • Hagueian

    Posts: 8.205

    Er zullen intern wel dingen zijn gebeurt die we nog niet weten. Dingen die hem in ieder geval de indruk hebben gegeven dat Mclaren Norris de titel meer gunt. Maar links of rechtsom heeft echt wereldkampioenschaps materiaal daar schijt aan. Dit is wel meer dan een vormdip. Die duurt niet zo lang. Er zit duidelijk iets verkeerd daar.

    • + 1
    • 23 nov 2025 - 21:03

US Grand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AU Oscar Piastri 81
  • Team McLaren
  • Punten 755
  • Podiums 24
  • Grand Prix 68
  • Land AU
  • Geb. datum 6 apr 2001 (24)
  • Geb. plaats Melbourne, Australia, AU
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar