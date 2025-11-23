Oscar Piastri postte begin dit weekend een mysterieuze post op zijn social media. Voorafgaand aan de derde vrije training in Las Vegas stond er kort wat op het account van de Australiër. Het bericht waar het om draait was een foto waar quotes van Bernie Ecclestone op staan, waar staat dat McLaren Lando Norris voordeel geeft.

Het bericht is inmiddels verwijderd en Oscar Piastri heeft zich erover uitgelaten. De coureur wist zelf niets van de post en werd gepost door een account dat Piastri ondersteunt. Hij vertelt dat hij wakker werd met het nieuws.

Piastri wist van niets

"Ik weet het niet. Ik werd vanmorgen wakker en zag het, dus ik weet het niet", vertelde Piastri aan PlanetF1. "Misschien heb ik het per ongeluk gedaan. Het was duidelijk niet opzettelijk, maar ik wist niet wat er gebeurd was." Piastri sluit niet uit dat hij het niet gedaan heeft, maar hij vertelt wel dat hij het dus absoluut niet expres deed.

Oscar Piastri was gediskwalificeerd na afloop van de Grand Prix van Las Vegas. Sinds de Grand Prix van Nederland heeft de Australiër geen overwinning meer behaald. Piastri won zeven keer dit seizoen, maar heeft de afgelopen zes races geen podium meer behaald.

Piastri zit in een vormdip

Oscar Piastri begon dit jaar aan zijn derde Formule 1-seizoen. De Australiër begon erg sterk, want hij had in de eerste zes races van dit seizoen al vier keer gewonnen. Hij bouwde hierdoor een enorme voorsprong op, maar sinds de Grand Prix van Nederland ging het mis. Hij eindigde in Italië nog als derde, maar daarna ging het bergafwaarts.

Tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan crashte de McLaren-coureur in de openingsronde en sindsdien wist hij alleen nog maar de vierde en vijfde eindpositie te halen. Ook in Las Vegas eindigde de coureur als vierde, maar hij werd na afloop gediskwalificeerd vanwege een te ver afgesleten plank. Hetzelfde gold voor zijn teamgenoot Lando Norris.