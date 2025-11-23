user icon
Jos Verstappen ziet kansen voor Max en fileert McLaren: "Brown moet Norris aanspreken"

Jos Verstappen ziet kansen voor Max en fileert McLaren: "Brown moet Norris aanspreken"
  • Gepubliceerd op 23 nov 2025 13:37
  • comments 8
  • Door: Jeroen Immink

De diskwalificatie van de McLaren's na de Grand Prix van Las Vegas, kwamen ook voor de Verstappen's als een verrassing. Hierdoor kan Max Verstappen weer dromen van een vijfde wereldtitel in de Formule 1. Zijn vader - Jos Verstappen - ziet in ieder geval weer kansen voor de Red Bull Racing

Lando Norris en Oscar Piastri werden door de FIA allebei uit het wedstrijdresultaat gehaald. De aanleiding daarvoor was het overtreden van de reglementen met betrekking tot de skid blocks. Max Verstappen - die met vlag en wimpel won in Las Vegas - maakt hierdoor nog altijd kans op de titel. 

'Ze zijn alleen maar bezig met Max' 

Tijdens de race kreeg Norris op zijn boordradio te horen: 'Go and get Max'. Bij de Verstappen's werd deze opmerking met een hard gelach ontvangen. "Bij Max zorgt dit alleen maar voor extra positieve energie", aldus Jos tegenover Formule1.nl.

"Als je al hoort en leest wat de opmerking tijdens de race van McLaren over de boordradio met Max doet, dan kun je nagaan dat dit hem nog eens extra motiveert. En bij McLaren zullen ze alleen maar nerveuzer worden. Ze kunnen zich nu helemaal niets meer veroorloven", voegde de voormalig F1-coureur daaraan toe. 

Jos kritisch op Norris en Brown

Bij de start kneep Norris Verstappen af, maar verloor alsnog zijn positie omdat hij in de eerste bocht rechtdoor schoot. Volgens Jos kwam dat ook alleen maar omdat Max in het hoofd zit van de Brit. "Dat was te agressief. Het scheelde heel weinig of beide auto’s hadden elkaar geraakt en dan hadden ze allebei uit de race gelegen. Het probleem is dat Lando alleen maar bezig is met Max, Max, Max, maar ondertussen vergeet hij gewoon te remmen voor de eerste bocht. Max remde zeker vijf meter eerder. Dus ook dit kun je wel een fout noemen." 

McLaren-CEO Zak Brown bekritiseerde in het verleden de rijstijl van Verstappen, wat bij Jos in het verkeerde keelgat schoot. Volgens de Limburger zal de Amerikaan eerst naar zijn eigen coureurs moeten kijken. "En Zak Brown heeft het vaak genoeg over de rijstijl van Max gehad, dat hij hem te agressief vindt bij de start. Maar dan zal hij vast nu ook zijn eigen coureur even aanspreken." 

Fout met gevolgen voor McLaren 

De plank onder de auto van McLaren werd door de FIA te dun bevonden. Hij was minder dik dan de 9 toegestane millimeters, waardoor Norris en Piastri uiteindelijk Las Vegas met nul punten verlieten. "Dit is een grote fout van McLaren, een enorme blunder ja. Want waarom zou je echt zo op de limiet gaan zitten? Misschien was het echt een fout, maar misschien werkt de auto anders ook gewoon minder goed en moeten ze dit wel doen", aldus Jos. 

Verstappen maakt weer volop kans op de wereldtitel. De Nederlander staat gelijk met Piastri en staat nog slechts 24 punten achter op Norris. Met nog een sprint- en twee races voor de boeg, belooft het slotstuk in 2025 een spektakel te worden.

 

 

Arran

Posts: 1.555

Mee, eens, maar als het anders om was geweest, en Max zo had ingestuurd, had deze sait nu vol gestaan van quotes van een ene meneer Brown van hoe gevaarlijk en een volslagen idioot gedrag Max had vertoond en dat eens aangepakt moest worden.

En dat is denk ik waar Jos op doelde..

  • 23
  • 23 nov 2025 - 13:52
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lando Norris Jos Verstappen Oscar Piastri McLaren Red Bull Racing GP Las Vegas 2025

Reacties (8)

Login om te reageren
  • RH

    Posts: 727

    Het was agressief ja, maar niet te, anders had hij wel een straf gekregen.
    Wel knap om gewoon je hoofd cool te houden, terwijl iemand zo op je in stuurt.

    • + 1
    • 23 nov 2025 - 13:48
    • Arran

      Posts: 1.555

      Mee, eens, maar als het anders om was geweest, en Max zo had ingestuurd, had deze sait nu vol gestaan van quotes van een ene meneer Brown van hoe gevaarlijk en een volslagen idioot gedrag Max had vertoond en dat eens aangepakt moest worden.

      En dat is denk ik waar Jos op doelde..

      • + 23
      • 23 nov 2025 - 13:52
  • Grand Prix 4

    Posts: 280

    Ach, andersom is hij ook vaak genoeg te agressief geweest. Dat hoort er ook een beetje bij.

    • + 3
    • 23 nov 2025 - 13:57
    • Phantom01

      Posts: 919

      Inderdaad, hypocriet reactie van Jos.

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 14:02
    • Snelrondje

      Posts: 8.891

      De ene is regelmatig gecontroleerd agressief. Lando was ongecontroleerd agressief.

      • + 6
      • 23 nov 2025 - 14:03
    • Grand Prix 4

      Posts: 280

      Maar er vond geen crash plaats en iedereen kon door.

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 14:36
    • bvonk2

      Posts: 152

      Natuurlijk hypocriet en dat weet Jos ook wel maar hoort allemaal bij het spelletje. Als het lukt om in het hoofd te zitten van Norris dan is dat al winst voor Red Bull.

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 14:36
  • F1jos

    Posts: 4.842

    Wie is nu agressief bij de start, als je het wil nadoen, doe het dan goed en niet als een blinde insturen met alle gevolgen van dien.

    • + 4
    • 23 nov 2025 - 14:05

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

