De diskwalificatie van de McLaren's na de Grand Prix van Las Vegas, kwamen ook voor de Verstappen's als een verrassing. Hierdoor kan Max Verstappen weer dromen van een vijfde wereldtitel in de Formule 1. Zijn vader - Jos Verstappen - ziet in ieder geval weer kansen voor de Red Bull Racing.

Lando Norris en Oscar Piastri werden door de FIA allebei uit het wedstrijdresultaat gehaald. De aanleiding daarvoor was het overtreden van de reglementen met betrekking tot de skid blocks. Max Verstappen - die met vlag en wimpel won in Las Vegas - maakt hierdoor nog altijd kans op de titel.

'Ze zijn alleen maar bezig met Max'

Tijdens de race kreeg Norris op zijn boordradio te horen: 'Go and get Max'. Bij de Verstappen's werd deze opmerking met een hard gelach ontvangen. "Bij Max zorgt dit alleen maar voor extra positieve energie", aldus Jos tegenover Formule1.nl.

"Als je al hoort en leest wat de opmerking tijdens de race van McLaren over de boordradio met Max doet, dan kun je nagaan dat dit hem nog eens extra motiveert. En bij McLaren zullen ze alleen maar nerveuzer worden. Ze kunnen zich nu helemaal niets meer veroorloven", voegde de voormalig F1-coureur daaraan toe.

Jos kritisch op Norris en Brown

Bij de start kneep Norris Verstappen af, maar verloor alsnog zijn positie omdat hij in de eerste bocht rechtdoor schoot. Volgens Jos kwam dat ook alleen maar omdat Max in het hoofd zit van de Brit. "Dat was te agressief. Het scheelde heel weinig of beide auto’s hadden elkaar geraakt en dan hadden ze allebei uit de race gelegen. Het probleem is dat Lando alleen maar bezig is met Max, Max, Max, maar ondertussen vergeet hij gewoon te remmen voor de eerste bocht. Max remde zeker vijf meter eerder. Dus ook dit kun je wel een fout noemen."

McLaren-CEO Zak Brown bekritiseerde in het verleden de rijstijl van Verstappen, wat bij Jos in het verkeerde keelgat schoot. Volgens de Limburger zal de Amerikaan eerst naar zijn eigen coureurs moeten kijken. "En Zak Brown heeft het vaak genoeg over de rijstijl van Max gehad, dat hij hem te agressief vindt bij de start. Maar dan zal hij vast nu ook zijn eigen coureur even aanspreken."

Fout met gevolgen voor McLaren

De plank onder de auto van McLaren werd door de FIA te dun bevonden. Hij was minder dik dan de 9 toegestane millimeters, waardoor Norris en Piastri uiteindelijk Las Vegas met nul punten verlieten. "Dit is een grote fout van McLaren, een enorme blunder ja. Want waarom zou je echt zo op de limiet gaan zitten? Misschien was het echt een fout, maar misschien werkt de auto anders ook gewoon minder goed en moeten ze dit wel doen", aldus Jos.

Verstappen maakt weer volop kans op de wereldtitel. De Nederlander staat gelijk met Piastri en staat nog slechts 24 punten achter op Norris. Met nog een sprint- en twee races voor de boeg, belooft het slotstuk in 2025 een spektakel te worden.