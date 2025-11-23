user icon
McLaren deelt statement na diskwalificatie Norris en Piastri

McLaren deelt statement na diskwalificatie Norris en Piastri
  Gepubliceerd op 23 nov 2025 12:26
  comments 12
  Door: Bob Plaizier

Het team van McLaren heeft Las Vegas verlaten met een flinke kater. Uren na de race werden zowel Lando Norris als Oscar Piastri gediskwalificeerd. De plank onder hun auto was te ver afgesleten, en dat is tegen de regels. Teambaas Andrea Stella is nu met een statement naar buiten gekomen.

McLaren kende een aardige Grand Prix in de straten van gokparadijs Las Vegas. Lando Norris probeerde bij de start een aanval van Max Verstappen af te slaan, maar dat ging mis. Hij viel terug naar de derde plaats, en wist zich uiteindelijk terug te vechten naar de tweede positie achter Verstappen.

Piastri kende op zijn beurt geen sterke race, en hij zat in de slotfase vast achter de Mercedes van Andrea Kimi Antonelli. Aangezien de Italiaan nog een tijdstraf open had staan, werd Piastri als vierde geklasseerd. Die plek is hij nu kwijt, waardoor Verstappen nu op gelijke hoogte staat.

Wat was er aan de hand?

McLaren-teambaas Stella had na afloop zijn perssessie afgeblazen, en heeft nu gereageerd in een statement: "Tijdens de race kregen beide auto's te maken met een onverwacht hoog niveau van porpoising, die we niet hadden gezien in de trainingen. Dit leidde tot excessief contact met de vloer."

"We onderzoeken de reden voor dit gedrag van de auto, wat ervoor zorgde dat er per ongeluk schade ontstond bij beide auto's. We hebben dit na de race ontdekt, en dat leidde tot meer beweging van de vloer."

McLaren zegt sorry

Stella wil graag benadrukken dat ze dit niet met opzet hebben gedaan: "Zoals de FIA al aangaf, was dit niet de bedoeling. Er was geen opzet in het spel om de regels te breken, en er waren ook verzachtende omstandigheden."

"We bieden ons excuses aan aan Oscar en Lando vanwege het feit dat ze punten zijn verloren. Dit gebeurt op een belangrijk moment in hun strijd voor het kampioenschap, nadat ze dit weekend sterk hebben gepresteerd. Als team willen we ook sorry zeggen tegen onze partners en fans, hun support betekent heel erg veel voor ons. Alhoewel dit enorm teleurstellend is, zullen we ons nu volledig gaan focussen op de laatste twee races van het seizoen."

Snorremans

Posts: 129

En dan te bedenken dat Max zijn PU penalty al gepakt heeft en dat McLaren deze mogelijk nog moet pakken.

Noreis is dit jaar mentaal wel iets sterker geworden maar zoiets gaat toch tussen de oortjes zitten bij de McLaren boys.

  • 7
  • 23 nov 2025 - 12:35
Reacties (12)

  • Schumi-NR1

    Posts: 1.500

    Wat een flauw excuus waar ze mee afkomen. Waarom risico’s pakken met rijhoogte ?

    • + 3
    • 23 nov 2025 - 12:34
    • zoefroef

      Posts: 1.626

      Waarom? Denken er mee weg te komen, op de onboard van met name oscar was te zien hoe hij stuiterend in de wagen zat, bij merc was dat in hrt verleden een bewust te laag afgestelde wagen, ik ben wel benieuwd naar de verzachtende omstandigheden, geen strafpunten??

      • + 3
      • 23 nov 2025 - 12:38
    • 919

      Posts: 3.833

      Geen long runs en geen gelijkwaardige omstandigheden in de trainingen ten opzichte van raceday zijn geen verzachtende omstandigheden, maar hooguit een oorzaak.

      McLaren praat BS.

      • + 3
      • 23 nov 2025 - 12:42
    • F1jos

      Posts: 4.839

      Uit angst voor de allergrootste pestkop., die altijd de schuld kreeg.

      • + 3
      • 23 nov 2025 - 12:44
  • Snorremans

    Posts: 129

    En dan te bedenken dat Max zijn PU penalty al gepakt heeft en dat McLaren deze mogelijk nog moet pakken.

    Noreis is dit jaar mentaal wel iets sterker geworden maar zoiets gaat toch tussen de oortjes zitten bij de McLaren boys.

    • + 7
    • 23 nov 2025 - 12:35
    • zoefroef

      Posts: 1.626

      Dit zat al tussen de oortjes , vandaar die totaal mislukte actie in de 1ste bocht. Norris is nog niet klaar voor een wk.

      • + 5
      • 23 nov 2025 - 12:40
  • Spannenburg

    Posts: 131

    Wie gelooft die plotselinge porpoising nou? Gewoon bewust te laag afgesteld. Bij gebrek aan updates de auto toch sneller willen maken!?

    • + 2
    • 23 nov 2025 - 12:40
  • SennaS

    Posts: 10.893

    Lijkt mij ook. En waarom zou mcl zo’n groot risico nemen met zoveel voorsprong en het wcc op zak.

    • + 0
    • 23 nov 2025 - 12:42
    • Rvb1979

      Posts: 1.247

      Met de informatie die we nu hebben is er één logische conclusie. Ze namen niet te veel risico maar wisten niet hoeveel de vloer zou slijten zonder de illegale skidblokken. Maar dat had jij allang bedacht alleen is het verkeerde team om dit complot in de wereld te helpen.

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 13:08
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 567

    Uitspraken van een natte tosti!

    Mijn gevoel zegt dat het McLaren was die gewaarschuwd werd na São Paulo!

    Eerder, tijdens het sprintweekend in São Paulo (Interlagos), ontdekte Jo Bauer, hoofd van de FIA-technische afdeling, dat bij twee à drie auto’s een vreemd apparaatje was gebruikt om de titanium skid blocks te verwarmen. Door verwarming zetten die blokken uit en nemen ze meer belasting op, waardoor de vloer minder slijt en teams met een lagere rijhoogte kunnen rijden.

    De FIA noemde toen geen namen maar beval direct verwijdering van zulke apparaatjes.

    • + 6
    • 23 nov 2025 - 12:52
  • jd2000

    Posts: 7.433

    Verzachtende omstandigheden....onzin. Dan zou de rest daar ook last van hebben gehad.

    • + 1
    • 23 nov 2025 - 12:54
  • Pietje Bell

    Posts: 31.982

    Lando over het brandstof sparen. Pinokkio is er niets bij.

    www.instagram.com/p/DRZZ2R7E-Nj/

    • + 0
    • 23 nov 2025 - 13:14

