Het team van McLaren heeft Las Vegas verlaten met een flinke kater. Uren na de race werden zowel Lando Norris als Oscar Piastri gediskwalificeerd. De plank onder hun auto was te ver afgesleten, en dat is tegen de regels. Teambaas Andrea Stella is nu met een statement naar buiten gekomen.

McLaren kende een aardige Grand Prix in de straten van gokparadijs Las Vegas. Lando Norris probeerde bij de start een aanval van Max Verstappen af te slaan, maar dat ging mis. Hij viel terug naar de derde plaats, en wist zich uiteindelijk terug te vechten naar de tweede positie achter Verstappen.

Piastri kende op zijn beurt geen sterke race, en hij zat in de slotfase vast achter de Mercedes van Andrea Kimi Antonelli. Aangezien de Italiaan nog een tijdstraf open had staan, werd Piastri als vierde geklasseerd. Die plek is hij nu kwijt, waardoor Verstappen nu op gelijke hoogte staat.

Wat was er aan de hand?

McLaren-teambaas Stella had na afloop zijn perssessie afgeblazen, en heeft nu gereageerd in een statement: "Tijdens de race kregen beide auto's te maken met een onverwacht hoog niveau van porpoising, die we niet hadden gezien in de trainingen. Dit leidde tot excessief contact met de vloer."

"We onderzoeken de reden voor dit gedrag van de auto, wat ervoor zorgde dat er per ongeluk schade ontstond bij beide auto's. We hebben dit na de race ontdekt, en dat leidde tot meer beweging van de vloer."

McLaren zegt sorry

Stella wil graag benadrukken dat ze dit niet met opzet hebben gedaan: "Zoals de FIA al aangaf, was dit niet de bedoeling. Er was geen opzet in het spel om de regels te breken, en er waren ook verzachtende omstandigheden."

"We bieden ons excuses aan aan Oscar en Lando vanwege het feit dat ze punten zijn verloren. Dit gebeurt op een belangrijk moment in hun strijd voor het kampioenschap, nadat ze dit weekend sterk hebben gepresteerd. Als team willen we ook sorry zeggen tegen onze partners en fans, hun support betekent heel erg veel voor ons. Alhoewel dit enorm teleurstellend is, zullen we ons nu volledig gaan focussen op de laatste twee races van het seizoen."