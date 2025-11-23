Max Verstappen was de absolute winnaar van de Grand Prix van Las Vegas. Naast het feit dat de Nederlander op fenomenale wijze de race in 'Sin City' wist te winnen, zag hij toe hoe Lando Norris en Oscar Piastri gediskwalificeerd werden na afloop. Kan Verstappen nog wereldkampioen worden?

Verstappen reed ongenaakbaar naar de overwinning in Las Vegas. De regerend wereldkampioen in de Formule 1 greep Norris bij de start en ook George Russell slaagde er niet in om een vuist te maken. Met een voorsprong van maar liefst twintig seconden voorsprong op Norris kwam Verstappen fier over de finish en won zijn zesde race van het seizoen.

Verstappen over titelkansen

Na afloop van de race - en voor de uitsluiting van Norris en Piastri - straalde Verstappen, maar besefte de Nederlander tegelijkertijd dat een vijfde wereldtitel lastig gaat worden. "Het hangt er vooral van af hoe onze auto het in Qatar en Abu Dhabi zal doen. Vooral Abu Dhabi is een heel goed McLaren-circuit, maar we zullen zien", zo stelde hij zelf bij Sky Sports.

"Het is een heel, heel groot gat. Het is ook niet iets dat gemakkelijk te overbruggen is. Daar hebben we een beetje geluk voor nodig, maar we kunnen nog steeds races winnen en we zullen het proberen."

Verstappen krijgt eindelijk geluk

Ongeveer 2,5 uur na afloop van de race in Las Vegas, viel Verstappen's dubbeltje eindelijk zijn kant op. Na een check achter de schermen door de FIA - en een langverwacht statement van het raceorgaan - kwam het grote nieuws naar buiten dat zowel Norris als Piastri gediskwalificeerd is. Volgens de richtlijnen van de FIA, zou de vloer van de McLaren niet hebben voldaan aan de regels.

Verstappen is hierdoor op gelijke hoogte gekomen met Piastri en stukken dichter bij Norris in de WK-stand. Met nog een sprint- en twee races in het verschiet, bedraagt de achterstand van de Red Bull Racing-coureur op de Brit nog slechts 24 punten.