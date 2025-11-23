user icon
Verstappen spekkoper na diskwalificatie Norris: "We zullen het proberen"
  • Gepubliceerd op 23 nov 2025 12:09
  • comments 10
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen was de absolute winnaar van de Grand Prix van Las Vegas. Naast het feit dat de Nederlander op fenomenale wijze de race in 'Sin City' wist te winnen, zag hij toe hoe Lando Norris en Oscar Piastri gediskwalificeerd werden na afloop. Kan Verstappen nog wereldkampioen worden?

Verstappen reed ongenaakbaar naar de overwinning in Las Vegas. De regerend wereldkampioen in de Formule 1 greep Norris bij de start en ook George Russell slaagde er niet in om een vuist te maken. Met een voorsprong van maar liefst twintig seconden voorsprong op Norris kwam Verstappen fier over de finish en won zijn zesde race van het seizoen. 

Verstappen over titelkansen 

Na afloop van de race - en voor de uitsluiting van Norris en Piastri - straalde Verstappen, maar besefte de Nederlander tegelijkertijd dat een vijfde wereldtitel lastig gaat worden. "Het hangt er vooral van af hoe onze auto het in Qatar en Abu Dhabi zal doen. Vooral Abu Dhabi is een heel goed McLaren-circuit, maar we zullen zien", zo stelde hij zelf bij Sky Sports.

"Het is een heel, heel groot gat. Het is ook niet iets dat gemakkelijk te overbruggen is. Daar hebben we een beetje geluk voor nodig, maar we kunnen nog steeds races winnen en we zullen het proberen." 

Verstappen krijgt eindelijk geluk 

Ongeveer 2,5 uur na afloop van de race in Las Vegas, viel Verstappen's dubbeltje eindelijk zijn kant op. Na een check achter de schermen door de FIA - en een langverwacht statement van het raceorgaan - kwam het grote nieuws naar buiten dat zowel Norris als Piastri gediskwalificeerd is. Volgens de richtlijnen van de FIA, zou de vloer van de McLaren niet hebben voldaan aan de regels. 

Verstappen is hierdoor op gelijke hoogte gekomen met Piastri en stukken dichter bij Norris in de WK-stand. Met nog een sprint- en twee races in het verschiet, bedraagt de achterstand van de Red Bull Racing-coureur op de Brit nog slechts 24 punten. 

 

Regenrace

Posts: 2.141

Tjonge jonge! Allen die start al!
Gisteren, na kwalificatie feliciteert het startveld zichzelf nog met hun hoge niveau (omdat ze die vrijwel zonder kleerscheuren zijn doorgekomen), een dag later is het weer klunzigheid alom.

Zelden zoveel in 1 moment zien gebeuren, te beginnen met Norris. Een p... [Lees verder]

  • 5
  • 23 nov 2025 - 12:26
Reacties (10)

  • reespees

    Posts: 83

    Alleen met een Norris DNF wordt het nog spannend anders niet.

    • + 0
    • 23 nov 2025 - 12:08
    • Cicero

      Posts: 1.587

      En of ze nu iets aan hun auto moeten aanpassen, of niet. Met de natuurlijke snelheid van dit seizoen winnen ze in abu fluitend. Maar als ze nu de auto hoger moeten afstellen, kan dit net ervoor zorgen dat max met ze ken strijden. Maar nog moet norris een heel slecht resultaat halen of uitvallen. Zie ik echt niet gebeuren.

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 12:13
    • Warlord

      Posts: 2.482

      Flink performance verlies door een hogere vloer vanaf nu (zoals Ferrari) zou ervoor zorgen Mercedes McLaren voorbij gaat en Max aan de horizon verdwijnt.

      • + 2
      • 23 nov 2025 - 12:20
    • 919

      Posts: 3.830

      De kampioenschap druk komt weer om de hoek kijken bij Norris, en daarmee de kans op slordigheids foutjes die we van hem kennen.

      In ieder geval nog steeds elke volgende wedstrijd één om naar uit te kijken, iets wat halverwege het seizoen ik niet voor mogelijk hield.
      Formule 1 fans zijn de winnaars.

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 12:20
    • AUDI_F1

      Posts: 3.415

      Norris moet in elk geval P2 of P3 ( is in totaal 22 punten verlies) blijven rijden en Verstappen moet winnen. Dan is het spannend, maar red ie het net.

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 12:29
    • Flexwing

      Posts: 201

      Als max alles wint + print race en dan kijken waar norris finisht kan het nog steeds

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 12:42
  • jd2000

    Posts: 7.431

    Nu gaan we pas meemaken hoe stressbestendig Norris en Piastri zijn.

    • + 3
    • 23 nov 2025 - 12:08
    • reespees

      Posts: 83

      Piastri helemaal niet, dat heeft 'ie al laten zien.

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 12:11
    • mishendr

      Posts: 195

      Piastri liet deze race ook weer een paar keer zien dat op het moment suprème hij steken laat vallen. Die is niet echt meer een factor. Lando een keertje derde en vierde, en Max wint de sprint race, en het is #5… lastig, maar niet ondenkbaar = dus spannend. Op naar de laatste races!

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 12:19
  • Regenrace

    Posts: 2.141

    Tjonge jonge! Allen die start al!
    Gisteren, na kwalificatie feliciteert het startveld zichzelf nog met hun hoge niveau (omdat ze die vrijwel zonder kleerscheuren zijn doorgekomen), een dag later is het weer klunzigheid alom.

    Zelden zoveel in 1 moment zien gebeuren, te beginnen met Norris. Een paar races had ie zich volwassen gedragen maar met Verstappen naast zich brak 'm het angstzweet uit.
    Wat ging er door zijn hoofd ? "Hij mag niet voorbij! Hij mag niet voorbij! Verrek een bocht! Wat doet die bocht hier op dit circuit?"
    Da's toch wel anders dan hoe Max - alias 'Ze maken mij de pist niet lauw' de zaak aan pakte, simpelweg 'keeping his eye on the ball'.
    Daarachter verremt kwade genius Russell zich, wat ogenschijnlijk weinig consequenties heeft. Je kunt stellen dat dat een sneeuwbaleffect tot gevolg had, maar dat vind ik te kort door de bocht. Het zijn grotendeels op zichzelf staande incidenten:
    Achter Russell weet Lawson niks beters weet te doen dan zijn voorligger imiteren, maar dan een gaatje plomper, waardoor ie Piasti aantikt.
    Dan hebben we oude man Alonso die te laat instuurt en Leclerc van de baan drukt.
    Dan hebben we Bortoleto die een dive bomb op Stroll uitvoert, terwijl op hetzelfde moment achterin het veld Albon blokkeert en bijna Colapinto raakt, en Gasly, die tegen Hulk leunt, samen Bortoleto een halve synchroon pirouet opvoert.

    • + 5
    • 23 nov 2025 - 12:26

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

