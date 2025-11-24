De Grand Prix van Las Vegas was afgelopen weekend een groot spektakel. Er waren veel inhaalacties, en de zaak over de vloerslijtage van McLaren hield na afloop de gemoederen bezig. Het feit dat er in de eerste ronde marshalls over de baan liepen, sneeuwde daardoor onder. Het levert de FIA veel kritiek op.

De openingsronde van de Grand Prix van Las Vegas was zeer chaotisch. Gabriel Bortoleto reed hier tegen de Aston Martin van Lance Stroll aan, terwijl Pierre Gasly ook door iemand werd aangetikt. Liam Lawson reed zijn voorvleugel stuk op de auto van Oscar Piastri, en meerdere andere coureurs reden ook schade.

Er lag veel troep op de baan, en er werd met gele vlaggen gezwaaid in de eerste sector. Er werden marshalls met bezems de baan opgestuurd, maar toen de coureurs weer in de eerste bocht arriveerden, gaf de wedstrijdleiding geen code geel af. De andere marshalls op het rechte stuk zwaaiden wel met een gele vlag, maar de coureurs schrokken toen ze aankwamen op dit gedeelte van de baan.

Onacceptabel

Het zorgde voor woede en verbazing, en de FIA wordt onder vuur genomen. Voormalig wedstrijdleider Niels Wittich ging er direct op in bij de Duitse tak van Sky Sports: "Dit mag nooit gebeuren. Dit is absoluut onacceptabel. Natuurlijk heb je bij een start altijd een bepaalde procedure in bocht 1."

"Je hebt marshalls op stand-by staan om eventuele brokstukken op te ruimen, en die zet je in beweging zodra de laatste auto voorbij is. Dat is heel normaal. Maar het mag nooit zolang duren dat de coureurs alweer rond zijn. Op dat moment is een dubbele gele vlag niet voldoende meer. Dat is simpelweg fout en ik kan niet begrijpen hoe dit nu al voor de tweede keer dit jaar mis kon gaan."

Wat had de oplossing kunnen zijn?

Volgens de vorig jaar ontslagen Wittich had de wedstrijdleiding kunnen ingrijpen: "Een Full Course Yellow kan binnen één seconde worden geactiveerd. Dan moeten alle coureurs meteen afremmen. Dat was de simpelste en snelste manier geweest om de situatie veilig te maken. Vanuit mijn perspectief wil je dit nooit zien."