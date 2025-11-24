user icon
icon

FIA onder vuur na gevaarlijke situatie in Las Vegas

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
FIA onder vuur na gevaarlijke situatie in Las Vegas
  • Gepubliceerd op 24 nov 2025 08:11
  • comments 4
  • Door: Bob Plaizier

De Grand Prix van Las Vegas was afgelopen weekend een groot spektakel. Er waren veel inhaalacties, en de zaak over de vloerslijtage van McLaren hield na afloop de gemoederen bezig. Het feit dat er in de eerste ronde marshalls over de baan liepen, sneeuwde daardoor onder. Het levert de FIA veel kritiek op.

De openingsronde van de Grand Prix van Las Vegas was zeer chaotisch. Gabriel Bortoleto reed hier tegen de Aston Martin van Lance Stroll aan, terwijl Pierre Gasly ook door iemand werd aangetikt. Liam Lawson reed zijn voorvleugel stuk op de auto van Oscar Piastri, en meerdere andere coureurs reden ook schade.

Meer over FIA Paniek bij Norris: FIA voert controles uit, diskwalificatie lonkt

Paniek bij Norris: FIA voert controles uit, diskwalificatie lonkt

23 nov
 McLaren wil FIA-onderzoek naar motorwissel Verstappen

McLaren wil FIA-onderzoek naar motorwissel Verstappen

10 nov

Er lag veel troep op de baan, en er werd met gele vlaggen gezwaaid in de eerste sector. Er werden marshalls met bezems de baan opgestuurd, maar toen de coureurs weer in de eerste bocht arriveerden, gaf de wedstrijdleiding geen code geel af. De andere marshalls op het rechte stuk zwaaiden wel met een gele vlag, maar de coureurs schrokken toen ze aankwamen op dit gedeelte van de baan.

Onacceptabel

Het zorgde voor woede en verbazing, en de FIA wordt onder vuur genomen. Voormalig wedstrijdleider Niels Wittich ging er direct op in bij de Duitse tak van Sky Sports: "Dit mag nooit gebeuren. Dit is absoluut onacceptabel. Natuurlijk heb je bij een start altijd een bepaalde procedure in bocht 1."

"Je hebt marshalls op stand-by staan om eventuele brokstukken op te ruimen, en die zet je in beweging zodra de laatste auto voorbij is. Dat is heel normaal. Maar het mag nooit zolang duren dat de coureurs alweer rond zijn. Op dat moment is een dubbele gele vlag niet voldoende meer. Dat is simpelweg fout en ik kan niet begrijpen hoe dit nu al voor de tweede keer dit jaar mis kon gaan."

Wat had de oplossing kunnen zijn?

Volgens de vorig jaar ontslagen Wittich had de wedstrijdleiding kunnen ingrijpen: "Een Full Course Yellow kan binnen één seconde worden geactiveerd. Dan moeten alle coureurs meteen afremmen. Dat was de simpelste en snelste manier geweest om de situatie veilig te maken. Vanuit mijn perspectief wil je dit nooit zien."

MatsVerstsappen

Posts: 200

Ik vond het bizar om te zien. Vaak vind ik alle protocollen overdreven veilig, tegen het frustrerende aan. Nu zie ik ineens tien man bij de uitloop van bocht 1 lopen waar coureurs met 300+ aan komen rijden. Misschien zijn er teveel regels waardoor de basis uit zicht raakt?

  • 3
  • 24 nov 2025 - 09:56
F1 Nieuws GP Las Vegas 2025

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Rocks

    Posts: 1.060

    Oplossing; no more viva 😎

    • + 0
    • 24 nov 2025 - 08:25
  • MatsVerstsappen

    Posts: 200

    Ik vond het bizar om te zien. Vaak vind ik alle protocollen overdreven veilig, tegen het frustrerende aan. Nu zie ik ineens tien man bij de uitloop van bocht 1 lopen waar coureurs met 300+ aan komen rijden. Misschien zijn er teveel regels waardoor de basis uit zicht raakt?

    • + 3
    • 24 nov 2025 - 09:56
    • Astfgl

      Posts: 955

      Dit is mijn inziens gewoon nalatigheid van de wedstrijdleiding. Botsingen in de eerste bocht gebeuren zo vaak. Als wedstrijdleider moet je gewoon in je kop hebben zitten dat als er brokstukken liggen en je stuurt de marshalls de baan op, dan zet je de VSC in. Hooguit laat je de eerste ronde even uitspelen, maar zodra de coureurs de laatste bocht benaderen gaat de VSC aan. Zo moeilijk hoeft dat niet te zijn.

      • + 0
      • 24 nov 2025 - 11:56
  • Freek-Willem

    Posts: 6.462

    Ik denk dat de gokbedrijven hadden ingezet op incidenten, vsc's, sc's, gele vlaggen, dubbele gele vlaggen en rode vlaggen. En om niet te veel hoeven uit te betalen ontstond dit.

    Maar het kan ook zijn dat de race director zelf geld heeft ingezet op marchalls op de baan zonder maatregelen. Die gaf namelijk een hoge winst ratio (aldus een Johnny Cash)

    • + 0
    • 24 nov 2025 - 13:21

US Grand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender
show sidebar