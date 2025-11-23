user icon
icon

Norris en Piastri in de problemen: Hierom worden de McLaren's mogelijk gediskwalificeerd

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Norris en Piastri in de problemen: Hierom worden de McLaren's mogelijk gediskwalificeerd
  • Gepubliceerd op 23 nov 2025 08:52
  • comments 39
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen zou zomaar eens de grote spekkoper kunnen worden na de Grand Prix van Las Vegas. De Nederlander won de race in 'Sin City' en liep daardoor in op Lando Norris en Oscar Piastri. Verstappen kan dik inlopen, aangezien beide McLaren's onderzocht worden en mogelijk gediskwalificeerd kunnen worden.

Norris kwam als tweede over de finish achter Verstappen, waardoor de Brit nog altijd een comfortabele voorsprong genoot in de WK-stand. Momenteel is het gat nog 42 punten, maar daar kan binnenkort verandering in komen.  

Meer over McLaren McLaren wil FIA-onderzoek naar motorwissel Verstappen

McLaren wil FIA-onderzoek naar motorwissel Verstappen

10 nov
 Paniek bij Norris: FIA voert controles uit, diskwalificatie lonkt

Paniek bij Norris: FIA voert controles uit, diskwalificatie lonkt

23 nov

Auto van Norris onder vergrootglas 

Aan het einde van de race in Las Vegas, verzocht McLaren Norris om de bandenspanning te verhogen - om zo meer brandstof te genereren - zijn de wenkbrauwen van de stewards gaan fronsen. Inmiddels heeft pitreporter Ted Kravitz tekst en uitleg gegeven over de situatie. "Ik moet je vertellen dat Lando's auto wordt onderzocht door de FIA", zo onthulde hij bij Sky Sports

"Ik was net bezig met het interview aan het einde van de race met Andrea Stella, toen we moesten verhuizen omdat Lando's auto terug de garage in werd geduwd zodat de FIA ​​de normale controles kon uitvoeren", voegde hij daaraan toe. "Dit waren slechts de normale controles die de FIA ​​uitvoerde, maar omdat Lando aan het einde de opdracht kreeg om de bandenspanning te verhogen en uit te rollen om brandstof te krijgen, bekijken ze nu speciaal of ze het brandstofmonster mogen meenemen." 

Ook Piastri in de problemen in Las Vegas 

De teamgenoot van Norris - Piastri - hangt ook een diskwalificatie boven het hoofd. De Australiër zou namelijk de regels met betrekking tot slijtage van de skidblocks, overtreden kunnen hebben. FIA-topman Jo Bauer heeft een verklaring gegeven. "De slijtage van de auto's met nummers 81 en 4 worden gecontroleerd. De gemeten dikte was bij beide auto's minder dan 9 mm, wat de minimale dikte is die vereist is volgens artikel 3.5.9 e van de TR. Ik leg deze kwestie voor aan de stewards ter overweging." 

Verstappen kan dus een enorme slag slaan in strijd om zijn vijfde F1-titel. Mocht de FIA beide McLaren's diskwalificeren, dan nadert de Nederlander op nog maar 24 punten van Norris. 

 

 

Rimmer

Posts: 13.031

Maakt in dit geval niet uit.
Je kan Hill, Herbert, Connolly en Warwick samen met het heel sky team als stewards aanstellen maar ook zij kunnen niks aan die regel veranderen.
Te ver afgesleten is diskwalificatie. 100%.

  • 16
  • 23 nov 2025 - 09:02
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lando Norris McLaren GP Las Vegas 2025

Reacties (39)

Login om te reageren
  • Onsje worst

    Posts: 130

    Oeps

    • + 0
    • 23 nov 2025 - 08:54
  • Rimmer

    Posts: 13.031

    Beide auto’s met een plank die teveel is afgesleten betekent gewoon diskwalificatie. Daar valt niks aan te tornen, die regels zijn glashelder.

    • + 13
    • 23 nov 2025 - 08:55
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.027

      Het is ook glashelder dat Norris het juiste paspoort heeft.

      • + 5
      • 23 nov 2025 - 08:58
    • Rimmer

      Posts: 13.031

      Maakt in dit geval niet uit.
      Je kan Hill, Herbert, Connolly en Warwick samen met het heel sky team als stewards aanstellen maar ook zij kunnen niks aan die regel veranderen.
      Te ver afgesleten is diskwalificatie. 100%.

      • + 16
      • 23 nov 2025 - 09:02
    • StevenQ

      Posts: 9.845

      Ze hebben nooit anders gedaan dan diskwalificatie in dat soort gevallen, dat is altijd zo geweest

      • + 7
      • 23 nov 2025 - 09:05
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.027

      Ze zullen wel met een l*l verhaal komen dat ze anders het kampioenschap te veel beïnvloeden bla bla

      • + 5
      • 23 nov 2025 - 09:06
    • HermanInDeZon

      Posts: 351

      Stop toch eens met dat paspoort gez**k @NyckVrieskast -- jullie beginnen echt te zielig voor woorden te worden. "Fans" zoals jij veroorzaken de helft van alle Verstappen haat

      Als plank te ver is afgesleten (of een andere duidelijke technische overtreding) gaan ze geen uitzondering maken. Hebben ze werkelijk nog nooit gedaan

      • + 14
      • 23 nov 2025 - 09:17
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.027

      Herman dat komt door de belachelijke beslissingen wat de fia in het verleden heeft gemaakt. Ik heb dus 0,0 vertrouwen in de fia. Dus dan krijg je zon reacties. Houden jullie dan ook op over ad2021??

      • + 9
      • 23 nov 2025 - 09:27
    • Cicero

      Posts: 1.586

      Netflix maakt het script voor drive to survive ook steeds gekker dit jaar. Ach, alles voor de kijkcijfers

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 10:17
    • amigob

      Posts: 457

      Op F1(.)com staat er bij de standing dat ze al gediscalifiseert zijn

      Lando Norris 390
      Oscar Piastri 366
      Max Verstappen 366

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 10:50
    • harry stotter

      Posts: 1.071

      Drive to survive, kijkt hier nog iemand dat?

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 11:16
    • Cicero

      Posts: 1.586

      Ik niet harry, maar Amerikanen zijn er toch gek op?

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 11:37
    • Need5Speed

      Posts: 3.306

      De stewards geven wel aan dat er verzachtende omstandigheden zijn, zo is er door de chaos in de free practice sessies en de regen weinig gelegenheid geweest om de rijhoogte in droge omstandigheden goed te af te stellen en is die slijtage hoger dan anders door de hobbelige baan. De gaan ervan uit dat het geen opzet was van het team van McLaren

      Maar andere teams hebben de wagens hoger afgesteld en dus een nadeel ten opzichte van McLaren gehad in de kwalificatie en de race. Dat er iets tegen gedaan wordt is dus redelijk, en met technische infringements is het altijd diskwalificatie.

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 11:53
  • Rimmer

    Posts: 13.031

    Lewis Hamilton dus van P20 naar P8 joehoe!!!
    Allerbeste geit ooit!!!

    Oh nee… wacht…

    Antonelli van P17 naar het podium!!
    Allerbeste geit vervanger ooit!!!

    • + 15
    • 23 nov 2025 - 09:09
    • nr 76

      Posts: 7.178

      P19 he...😁

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 09:44
    • skibeest

      Posts: 1.962

      Lewis is keuetelproducent af. Eén van zijn titels gaat naar Massa

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 10:02
  • Mr Marly

    Posts: 7.883

    Blunderen de coureurs niet dan wel het team, begrijp dat veel mensen hier hopen op een diskwalificatie zodat de titel kansen voor Max nog levend blijven, ik hoop uiteraard dat het in ieder geval voor Norris goed afloopt. Maar regels zijn regels en is diskwalificatie de enige uitkomst bij overtreding, hoe zuur ook.

    • + 6
    • 23 nov 2025 - 09:10
  • d@nny

    Posts: 3.528

    WTF fook is dit nou weer van deze skreivert???

    "Dit waren slechts de normale controles die de FIA ​​uitvoerde, maar omdat Lando aan het einde de opdracht kreeg om de bandenspanning te verhogen en uit te rollen om brandstof te krijgen, bekijken ze nu speciaal of ze het brandstofmonster mogen meenemen."

    Leest deze ook al niks na?? jerOEN.

    • + 10
    • 23 nov 2025 - 09:14
    • Knookie.nl

      Posts: 1.140

      Je moet de tekst nog eens lezen.

      Blijkbaar kan je brandstof maken (genereren) als je je bandenspanning verhoogd.

      En je kunt ook bandspanning verhogen en uitrollen. Je krijgt dan gratis benzine.

      Ik ga dat meteen met mijn eigen auto doen. Gratis benzine!

      Jaja, de sgraivertjes hier zijn echt mieters

      • + 9
      • 23 nov 2025 - 09:26
  • Rick Nitros

    Posts: 496

    CONFIRMED

    • + 1
    • 23 nov 2025 - 09:22
  • JV fan

    Posts: 2.927

    Bij de geruchten van de Ferrari dubbele dsq in china duurde het 45 minuten toen het naar buiten kwam

    • + 2
    • 23 nov 2025 - 09:30
    • nr 76

      Posts: 7.178

      Geen idee waarom dit zo lang duurt. Vreemd.

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 10:22
    • ThisGuy

      Posts: 1.673

      In verband met mogelijke beïnvloeding van het kampioenschap?

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 11:00
  • Pietje Bell

    Posts: 31.977

    Arjan Schouten
    @arjanschouten
    ·
    15 m
    Paddock stroomt leger en leger en nog altijd geen verdict van de FIA…

    • + 0
    • 23 nov 2025 - 09:59
  • Pietje Bell

    Posts: 31.977

    Ar.jan Sch.outen
    @arja.nsc.houten
    ·
    15 m
    Paddock stroomt leger en leger en nog altijd geen verdict van de FIA…

    • + 0
    • 23 nov 2025 - 10:00
  • Pietje Bell

    Posts: 31.977

    https://pbs.twimg(.)com/media/G6bOQcwX0AAJEcO?format=jpg&name=small

    Ar.jan Sc.houten
    @arj..ansch.outen
    ·
    54 m
    Oscar Piastri verlaat de paddock, zal al wel weten hoe laat het is. Nog niets officieels..

    • + 0
    • 23 nov 2025 - 10:08
  • Pietje Bell

    Posts: 31.977

    FIA document dat de skid blocks te ver zijn afgesleten. Waar is het wachten op?!

    https://pbs.twimg(.)com/media/G6bMPmmWAAAHPC_?format=jpg&name=900x900

    • + 0
    • 23 nov 2025 - 10:11
  • Pietje Bell

    Posts: 31.977

    Arj..an Sc..houten
    @arj..anscho..uten
    ·
    7 m
    Stella terug bij hospitality McLaren

    https://pbs.twimg(.)com/media/G6baLmcXkAA4PKk?format=jpg&name=medium

    • + 0
    • 23 nov 2025 - 10:14
  • snailer

    Posts: 30.728

    Laat dat aub niet gebeuren. Gewoon racen op de baan en dan de eindstand opmaken graag.

    Al die duffe regels tegenwoordig.

    • + 0
    • 23 nov 2025 - 10:22
    • Warlord

      Posts: 2.475

      De meeste perfomance komt van de rijhoogte dus ik ga hier totaal niet in mee.

      • + 3
      • 23 nov 2025 - 10:26
    • Smock

      Posts: 270

      Zou ik normaal gesproken ook zeggen, maar er is geen weg meer terug en heb zelf ook liever dat ze de DSQ nu doorzetten. Anders is het nog meer voer voor de complottheorie gekkies en de mafFIA types.

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 10:29
    • nr 76

      Posts: 7.178

      Bij twijfelachtige gevallen ben ik ook wel van niet zeuren, maar racen.
      Maar vaste waardes als plankslijtage, temperaturen, brandstof en bandenspanning zijn gewoon vaste waardes die voor iedereen gelden.
      Slam dunk wat mij betreft.

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 10:40
  • AUDI_F1

    Posts: 3.413

    Hebben de f1 auto's een bandendruk pomp in de auto (zoals in de Dakar rally) waarmee ze met de bandenspanning te kunnen spelen om als de band te warm wordt, de druk te verlagen, en bij een safetycar of einde wedstrijd weer een hogere bandenspanning erop te zetten?

    • + 1
    • 23 nov 2025 - 10:23
    • Remco_F1

      Posts: 3.241

      Nee, F1-coureurs kunnen tijdens de race zelf de bandenspanning niet aanpassen.

      Wat wél mogelijk is:

      Teams kunnen de bandenspanning vóór de race instellen, maar deze moet voldoen aan minimumwaarden die door Pirelli en de FIA worden opgelegd.

      Tijdens de race kunnen coureurs niets veranderen aan de bandendruk. Er is geen systeem aan boord dat dit toestaat, en het zou volgens de regels ook niet zijn toegestaan.

      Bandenspanning verandert alleen vanzelf door temperatuurverschillen: warmere banden → hogere druk, koelere banden → lagere druk.

      Waarom mag het niet?

      De FIA-regels verbieden actieve systemen die de bandenspanning kunnen manipuleren.

      Het zou een te grote prestatievoordeel geven en is technisch complex en potentieel onveilig.

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 10:46
  • Pietje Bell

    Posts: 31.977

    Adam Cooper
    @adamcooperF1
    '@McLarenF1
    confirms to waiting journalists that thete will be no Andrea Stella media session tonight but there will be a statement after the FIA verdict is official. A clear indication that it is likely to be a double disqualification for NOR and PIA.
    @McLarenF1
    bevestigt tegenover journalisten dat er vanavond geen persconferentie van Andrea Stella zal zijn, maar dat er een verklaring zal komen nadat de uitspraak van de FIA ​​officieel is. Een duidelijke indicatie dat het waarschijnlijk een dubbele diskwalificatie wordt voor NOR en PIA.

    • + 0
    • 23 nov 2025 - 10:24
    • Pietje Bell

      Posts: 31.977

      Dat zegt genoeg lijkt me.

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 10:25
    • Pietje Bell

      Posts: 31.977

      Arj..an Schou..ten
      @arj..anscho..uten
      ·
      22 m
      McLaren meldt al dat ze alleen met een statement komen en de media niet meer te woord staan. Nou dan weten we wel hoe laat het is…

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 10:35
  • Mrduplex

    Posts: 1.661

    Dus halve seizoen met illegale skidblocks rijden,en alleen deze race diskwalificatie??

    • + 1
    • 23 nov 2025 - 10:56
    • harry stotter

      Posts: 1.071

      Diskwalificatie gaat over de dikte van de plank, dus ze zullen deze race wel met andere skidblocks (die niet uitzetten) gereden hebben.

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 11:21

US Grand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.397
  • Podiums 43
  • Grand Prix 150
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar