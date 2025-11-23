Max Verstappen zou zomaar eens de grote spekkoper kunnen worden na de Grand Prix van Las Vegas. De Nederlander won de race in 'Sin City' en liep daardoor in op Lando Norris en Oscar Piastri. Verstappen kan dik inlopen, aangezien beide McLaren's onderzocht worden en mogelijk gediskwalificeerd kunnen worden.

Norris kwam als tweede over de finish achter Verstappen, waardoor de Brit nog altijd een comfortabele voorsprong genoot in de WK-stand. Momenteel is het gat nog 42 punten, maar daar kan binnenkort verandering in komen.

Auto van Norris onder vergrootglas

Aan het einde van de race in Las Vegas, verzocht McLaren Norris om de bandenspanning te verhogen - om zo meer brandstof te genereren - zijn de wenkbrauwen van de stewards gaan fronsen. Inmiddels heeft pitreporter Ted Kravitz tekst en uitleg gegeven over de situatie. "Ik moet je vertellen dat Lando's auto wordt onderzocht door de FIA", zo onthulde hij bij Sky Sports.

"Ik was net bezig met het interview aan het einde van de race met Andrea Stella, toen we moesten verhuizen omdat Lando's auto terug de garage in werd geduwd zodat de FIA ​​de normale controles kon uitvoeren", voegde hij daaraan toe. "Dit waren slechts de normale controles die de FIA ​​uitvoerde, maar omdat Lando aan het einde de opdracht kreeg om de bandenspanning te verhogen en uit te rollen om brandstof te krijgen, bekijken ze nu speciaal of ze het brandstofmonster mogen meenemen."

Ook Piastri in de problemen in Las Vegas

De teamgenoot van Norris - Piastri - hangt ook een diskwalificatie boven het hoofd. De Australiër zou namelijk de regels met betrekking tot slijtage van de skidblocks, overtreden kunnen hebben. FIA-topman Jo Bauer heeft een verklaring gegeven. "De slijtage van de auto's met nummers 81 en 4 worden gecontroleerd. De gemeten dikte was bij beide auto's minder dan 9 mm, wat de minimale dikte is die vereist is volgens artikel 3.5.9 e van de TR. Ik leg deze kwestie voor aan de stewards ter overweging."

Verstappen kan dus een enorme slag slaan in strijd om zijn vijfde F1-titel. Mocht de FIA beide McLaren's diskwalificeren, dan nadert de Nederlander op nog maar 24 punten van Norris.