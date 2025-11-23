Max Verstappen was niet bij te houden tijdens de Grand Prix van Las Vegas. De Red Bull Racing-coureur was ongenaakbaar en pakte zijn zesde overwinning dit Formule 1-seizoen. Na afloop gaf McLaren-teambaas Andrea Stella toe dat zij geen vuist konden maken tegen Verstappen.

Norris vertrok van pole position, maar moest zijn meerdere erkennen in Verstappen. De Nederlander kon van daaruit zijn voorsprong vergroten en 25 punten pakken in Las Vegas. Na afloop van de race kon Stella niets anders dan zijn pet afnemen voor Verstappen.

Stella realistisch na afloop

"Eerlijk gezegd was Max onder vrijwel alle omstandigheden sneller dan wij, dus op een gegeven moment dachten we dat de tweede plaats goed genoeg was met het oog op het kampioenschap", zei Stella eerlijk bij Sky Sports. "Ik weet niet zeker of we met het tempo dat Verstappen vandaag liet zien, de leiding hadden kunnen behouden."

Maakt Stella zich zorgen?

Door de ijzersterke overwinning van Verstappen, is het gat tussen hem en Norris gekrompen naar 42 punten. Daartussen zit Oscar Piastri, die 30 punten achterstaat op zijn teamgenoot. Stella verwacht dat het nog spannend kan worden tussen de drie F1-coureurs die strijden om de wereldtitel. "Wiskunde is wat telt. Oscar moet de laatste twee races ingaan met de wil om te winnen en vanaf daar verder kijken."

"Het is nog steeds een heel spannende en interessante seizoensfinale. Max, Lando, Oscar en iedereen gaat de volgende race in met het idee dat ze moeten winnen en dan zien we wel wat er gebeurt", concludeerde hij uiteindelijk.

Norris in de problemen?

Het kampioenschap in de Formule 1 kan nog een heel bijzonder staartje krijgen. Momenteel wordt de auto van Norris onderzocht door de FIA, wat hem een diskwalificatie kan opleveren. Mocht de Brit uit het wedstrijdresultaat gehaald worden, dan nadert Piastri nog op slechts negen punten. Verstappen staat dan nog maar op achttien punten achterstand.