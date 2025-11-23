user icon
icon

McLaren in zak en as in Las Vegas: "Verstappen heeft ons op alle fronten afgetroefd"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
McLaren in zak en as in Las Vegas: "Verstappen heeft ons op alle fronten afgetroefd"
  • Gepubliceerd op 23 nov 2025 08:48
  • comments 6
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen was niet bij te houden tijdens de Grand Prix van Las Vegas. De Red Bull Racing-coureur was ongenaakbaar en pakte zijn zesde overwinning dit Formule 1-seizoen. Na afloop gaf McLaren-teambaas Andrea Stella toe dat zij geen vuist konden maken tegen Verstappen. 

Norris vertrok van pole position, maar moest zijn meerdere erkennen in Verstappen. De Nederlander kon van daaruit zijn voorsprong vergroten en 25 punten pakken in Las Vegas. Na afloop van de race kon Stella niets anders dan zijn pet afnemen voor Verstappen. 

Meer over McLaren McLaren wil FIA-onderzoek naar motorwissel Verstappen

McLaren wil FIA-onderzoek naar motorwissel Verstappen

10 nov
 Paniek bij Norris: FIA voert controles uit, diskwalificatie lonkt

Paniek bij Norris: FIA voert controles uit, diskwalificatie lonkt

23 nov

Stella realistisch na afloop 

"Eerlijk gezegd was Max onder vrijwel alle omstandigheden sneller dan wij, dus op een gegeven moment dachten we dat de tweede plaats goed genoeg was met het oog op het kampioenschap", zei Stella eerlijk bij Sky Sports. "Ik weet niet zeker of we met het tempo dat Verstappen vandaag liet zien, de leiding hadden kunnen behouden." 

Maakt Stella zich zorgen? 

Door de ijzersterke overwinning van Verstappen, is het gat tussen hem en Norris gekrompen naar 42 punten. Daartussen zit Oscar Piastri, die 30 punten achterstaat op zijn teamgenoot. Stella verwacht dat het nog spannend kan worden tussen de drie F1-coureurs die strijden om de wereldtitel. "Wiskunde is wat telt. Oscar moet de laatste twee races ingaan met de wil om te winnen en vanaf daar verder kijken." 

"Het is nog steeds een heel spannende en interessante seizoensfinale. Max, Lando, Oscar en iedereen gaat de volgende race in met het idee dat ze moeten winnen en dan zien we wel wat er gebeurt", concludeerde hij uiteindelijk. 

Norris in de problemen? 

Het kampioenschap in de Formule 1 kan nog een heel bijzonder staartje krijgen. Momenteel wordt de auto van Norris onderzocht door de FIA, wat hem een diskwalificatie kan opleveren. Mocht de Brit uit het wedstrijdresultaat gehaald worden, dan nadert Piastri nog op slechts negen punten. Verstappen staat dan nog maar op achttien punten achterstand. 

AUDI_F1

Posts: 3.416

09:35 ze zijn nog niet gediskwalificeert. Dat betekend dat er discussie is en dan heb ik het gevoel dat de diskwalificatie niet doorgaat. Het duurd te lang.

  • 7
  • 23 nov 2025 - 09:37
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lando Norris Andrea Stella McLaren GP Las Vegas 2025

Reacties (6)

Login om te reageren
  • shakedown

    Posts: 1.508

    Pfff McLaren hoeft alleen maar derde en vierde plekken te scoren. Laat die overwinning voor wat het is. Haal nu eerst rustig je kampioenschap op. Race winsten zijn volledig ondergeschikt. Gewoon geen risico nemen en de races uitrijden.

    • + 0
    • 23 nov 2025 - 08:51
    • F1jos

      Posts: 4.837

      Ze gaan geen races meer winnen met een legale skids.

      • + 4
      • 23 nov 2025 - 09:26
    • F1jos

      Posts: 4.837

      De viervoudig wereldkampioen rijdt bijvoorbeeld met een versere motor en heeft bovendien niets te verliezen. En als Verstappen niets te verliezen heeft, is hij het gevaarlijkst.

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 12:27
  • StevenQ

    Posts: 9.847

    En dat was nog VOOR dat ze gediskwalificeerd werden

    • + 6
    • 23 nov 2025 - 09:19
    • AUDI_F1

      Posts: 3.414

      09:35 ze zijn nog niet gediskwalificeert. Dat betekend dat er discussie is en dan heb ik het gevoel dat de diskwalificatie niet doorgaat. Het duurd te lang.

      • + 7
      • 23 nov 2025 - 09:37
  • Clay Regazzoni

    Posts: 1.232

    Hoop erg graag dat ze worden gediscwalifieerd ! Want 2 auto's hetzelfde probleem riekt naar oplichting !

    • + 4
    • 23 nov 2025 - 10:28

US Grand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar