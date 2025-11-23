user icon
Piastri lijkt niet meer te geloven in de wereldtitel

  • Gepubliceerd op 23 nov 2025 10:09
  • comments 9
  • Door: Bob Plaizier

Oscar Piastri kende geen makkelijke Grand Prix van Las Vegas. De Australische McLaren-coureur zat vast in het middenveld, en kon zich niet mengen in de strijd om het podium. Hij moest genoegen nemen met de vierde plaats, en lijkt niet langer te geloven in de titel.

Piastri verloor ook in de race door de straten van Las Vegas veel terrein ten opzichte van zijn titelrivalen Max Verstappen en Lando Norris. Beide coureurs vochten om de zege, terwijl Piastri leek te worstelen in het middenveld. De Australiër kende een zware race, en zat in de slotfase vast achter Andrea Kimi Antonelli.

De Italiaanse Mercedes-coureur had een tijdstraf ontvangen voor het te vroeg van zijn startplaats komen bij de start, maar dat betekende niet dat hij zomaar de strijd zou opgeven. Hij hield Piastri in de slotfase dusdanig op, dat ook Ferrari-coureur Charles Leclerc zich in het gevecht kon mengen. Piastri wist zijn positie te verdedigen, en schoof door de straf van Antonelli dus op naar de vierde plaats. Dat was echter niet het resultaat waar hij op had gehoopt, want racewinnaar Verstappen nadert hem nu in het wereldkampioenschap.

Hoe groot is de kans op de titel?

Piastri was na afloop van de race zwaar teleurgesteld. Hij meldde zich met een gezicht als een oorwurm bij Sky Sports, waar hij werd gevraagd naar zijn titelkansen: "Ik heb nu natuurlijk wel meer nodig om de achterstand goed te maken. Ik moet in de komende twee weken zo goed mogelijk mijn best doen om goed voorbereid te zijn en om de best mogelijke weekenden te hebben."

Piastri kan nog in de problemen komen

Piastri is bezig met een lastige fase van het seizoen. Hij mist de nodige snelheid, en heeft sinds de Grand Prix van Nederland op Zandvoort geen race meer gewonnen. Hij is dan ook eerlijk: "Het zou fijn zijn om een goed resultaat te pakken om het jaar mooi af te sluiten. De stand van zaken in het wereldkampioenschap is wat het is, we gaan zien wat ik nog kan doen."

Ondertussen hangt Piastri een forse straf boven het hoofd. De Australiër staat - net als teamgenoot Norris - under investigation bij de stewards, aangezien McLaren een aantal technische reglementen overschreden kan hebben. Mogelijk worden beide coureurs gediskwalificeerd.

HermanInDeZon

Posts: 351

Statistisch maakt hij "even veel" kans. In praktijk eigenlijk amper

Norris en hij rijden in dezelfde wagen. Dus als hij snel is, is die van Norris ook snel en andersom. Verstappen kan het geluk (of net de pech) hebben dat Red Bull sneller is dan McLaren

Voor Piastri geldt dat hij hetzelfde mat... [Lees verder]

  • 4
  • 23 nov 2025 - 10:26
F1 Nieuws Oscar Piastri McLaren GP Las Vegas 2025

Reacties (9)

Login om te reageren
  • tour71

    Posts: 1.578

    raar, hij maakt (met een beetje geluk) even veel kans als verstappen. Hoe kan je er dan niet in geloven? De volgende tracks liggen de mclaren weer beter.

    • + 0
    • 23 nov 2025 - 10:13
    • Amstermar

      Posts: 69

      Verstappen die keer op keer in Abu Dhabi wint en dan zeg je dit?

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 10:22
    • HermanInDeZon

      Posts: 351

      Statistisch maakt hij "even veel" kans. In praktijk eigenlijk amper

      Norris en hij rijden in dezelfde wagen. Dus als hij snel is, is die van Norris ook snel en andersom. Verstappen kan het geluk (of net de pech) hebben dat Red Bull sneller is dan McLaren

      Voor Piastri geldt dat hij hetzelfde materiaal heeft als Norris en dus sneller moet zijn dan hem, en dat is gewoon de afgelopen maanden eigenlijk niet meer het geval geweest

      • + 4
      • 23 nov 2025 - 10:26
    • AUDI_F1

      Posts: 3.415

      Als het rekenkundig nog kan dat moet je er altijd in geloven. Dat is dan ook hoe Verstappen zijn 1e wereldtitel binnen heeft gehaald. Er gewoon in blijven geloven.

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 10:31
    • Tony

      Posts: 1.549

      Dat was een mooie overwinning van Verstappen vorig jaar he!

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 11:09
  • Smock

    Posts: 270

    In de jaren dat de RBR het meest dominant was. Vorig jaar wist Verstappen niet te winnen.

    • + 3
    • 23 nov 2025 - 10:25
  • FredEx

    Posts: 1.032

    Oscar en Lando DSQ........

    • + 1
    • 23 nov 2025 - 10:47
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.343

    Dan mag hij nog blij zijn dat beide wagens gediskwalificeerd zijn.

    • + 0
    • 23 nov 2025 - 11:57
  • Snorremans

    Posts: 129

    Poppetje één gebroken...nu de andere nog!!

    • + 0
    • 23 nov 2025 - 12:37

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

