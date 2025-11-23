Oscar Piastri kende geen makkelijke Grand Prix van Las Vegas. De Australische McLaren-coureur zat vast in het middenveld, en kon zich niet mengen in de strijd om het podium. Hij moest genoegen nemen met de vierde plaats, en lijkt niet langer te geloven in de titel.

Piastri verloor ook in de race door de straten van Las Vegas veel terrein ten opzichte van zijn titelrivalen Max Verstappen en Lando Norris. Beide coureurs vochten om de zege, terwijl Piastri leek te worstelen in het middenveld. De Australiër kende een zware race, en zat in de slotfase vast achter Andrea Kimi Antonelli.

De Italiaanse Mercedes-coureur had een tijdstraf ontvangen voor het te vroeg van zijn startplaats komen bij de start, maar dat betekende niet dat hij zomaar de strijd zou opgeven. Hij hield Piastri in de slotfase dusdanig op, dat ook Ferrari-coureur Charles Leclerc zich in het gevecht kon mengen. Piastri wist zijn positie te verdedigen, en schoof door de straf van Antonelli dus op naar de vierde plaats. Dat was echter niet het resultaat waar hij op had gehoopt, want racewinnaar Verstappen nadert hem nu in het wereldkampioenschap.

Hoe groot is de kans op de titel?

Piastri was na afloop van de race zwaar teleurgesteld. Hij meldde zich met een gezicht als een oorwurm bij Sky Sports, waar hij werd gevraagd naar zijn titelkansen: "Ik heb nu natuurlijk wel meer nodig om de achterstand goed te maken. Ik moet in de komende twee weken zo goed mogelijk mijn best doen om goed voorbereid te zijn en om de best mogelijke weekenden te hebben."

Piastri kan nog in de problemen komen

Piastri is bezig met een lastige fase van het seizoen. Hij mist de nodige snelheid, en heeft sinds de Grand Prix van Nederland op Zandvoort geen race meer gewonnen. Hij is dan ook eerlijk: "Het zou fijn zijn om een goed resultaat te pakken om het jaar mooi af te sluiten. De stand van zaken in het wereldkampioenschap is wat het is, we gaan zien wat ik nog kan doen."

Ondertussen hangt Piastri een forse straf boven het hoofd. De Australiër staat - net als teamgenoot Norris - under investigation bij de stewards, aangezien McLaren een aantal technische reglementen overschreden kan hebben. Mogelijk worden beide coureurs gediskwalificeerd.