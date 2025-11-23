Max Verstappen wist met overmacht de Grand Prix van Las Vegas te winnen. De regerend wereldkampioen ging bij de start fier aan de leiding en wist foutloos te winnen met een enorme voorsprong op Lando Norris en George Russell. Na afloop oogde Verstappen dan ook dik tevreden.

De race in Las Vegas leek 'kat in het bakkie' voor Verstappen. De Red Bull Racing-coureur verschalkte Norris bij de start en wist daarna zijn voorsprong eenvoudig uit te smeren. Voor de camera's van Viaplay kon Verstappen zijn glimlach dan ook nauwelijks onderdrukken.

Verstappen zag zege niet aankomen

Op de vraag of hij een goede avond heeft gehad, reageerde Verstappen vol trots: "Ja, dat kan je wel zeggen ja. Daar ben ik wel blij mee en ook niet verwacht eigenlijk", aldus de Nederlander. "Ik heb natuurlijk wel een paar dingen veranderd, maar dat dat dan zoveel uitmaakt, dat had ik ook niet verwacht."

"We hebben het gewoon super gemanaged. Ik moest iets harder op de banden pushen dan ik wilde in het begin omdat natuurlijk George (Russell) kwam aanzetten. Maar daarna hebben we gewoon heel constant geen gekke dingen gedaan terwijl de andere auto's achter mij soms heel agressief begonnen te pushen en ja we hebben het gewoon constant gehouden en daardoor bleven de banden ook gewoon goed heel", voegde Verstappen nog daaraan toe.

Verstappen moest even tellen bij de start

Norris gooide bij de start op agressieve wijze de deur dicht voor Verstappen. Later schoof hij rechtdoor, waardoor de viervoudig wereldkampioen hem alsnog kon passeren. "Ik denk op die harde band hadden we natuurlijk wel goede snelheid, maar door voorbij komen is natuurlijk nog een ander ding. Hij gooide natuurlijk agressief de deur dicht. Dus dan moest ik even tot tien tellen en toen remde hij natuurlijk ook veel te laat. Dus dat kwam dan goed uit", zei Verstappen daarover.

Naderhand kon Verstappen zijn voorsprong eenvoudig vergroten. De Nederlander won uiteindelijk de race in Las Vegas met een voorsprong van maar liefst twintig seconden op Norris.

Titelstrijd nog altijd open

Ondanks het grote gat tussen Norris en Verstappen - 42 punten - is een vijfde wereldtitel nog altijd niet uitgesloten. Met nog een sprint- en twee races voor de boeg, kan Verstappen nog stiekem dromen van het wereldkampioenschap. De 28-jarige heeft laten weten dat hij en Red Bull in ieder geval het maximale daaruit willen halen.

"Weet je, we proberen gewoon te maximaliseren elk weekend en ik weet dat het gewoon een heel groot gat is. Maar we kunnen nog altijd natuurlijk gewoon proberen wedstrijden te winnen. Dat is ook leuk."