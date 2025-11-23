George Russell kwam als derde over de finish tijdens de Grand Prix van Las Vegas. De Mercedes-coureur greep zo zijn negende podiumplek van het seizoen, maar kon geen vuist maken tegen Max Verstappen en Lando Norris. De Brit oogde na afloop in 'Sin City' dan ook wel tevreden.

Russell profiteerde - net als Verstappen - optimaal van de mindere start van Norris. Doordat de McLaren-coureur rechtdoor schoof, moest hij Verstappen aan zich voorbij laten en ook nadat Russell naast hem kwam te staan, koos de nummer een van het WK eieren voor zijn geld. Later in de race kreeg Russell te maken met dezelfde stuurproblemen in de kwalificatie, waarna Norris hem alsnog inhaalde.

Russell kan leven met derde plek

Na afloop gaf Russell aan dat hij even een poging wilde wagen voor de overwinning, maar door ingestorte banden moest hij uiteindelijk toch toegeven. "Ja, ze waren ingezakt", gaf Russell toe bij het podiuminterview. "Toen Max de pits uitkwam, dacht ik dat ik een kans had met de koude banden en ik heb echt heel hard gepusht en vanaf dat moment heb ik de banden beschadigd. Ik zei via de radio dat ik niet zeker wist of deze band het tot het einde zou volhouden en het was echt heel moeilijk."

"Dus nogmaals, het was het geen geweldige race daarbuiten. Maar hier op het podium staan is ja, waarschijnlijk het maximale dat we hadden kunnen bereiken", concludeerde de Engelsman uiteindelijk.

Sterke race voor de Mercedessen

Russell kon geen herhaling van 2024 bewerkstelligen in Las Vegas. Toen beleefde Mercedes een droomrace met Russell als grote winnaar en in zijn kielzog toenmalig teamgenoot Lewis Hamilton op de tweede plaats. Dat kunstje kon niet herhaald worden, maar met Russell op de derde plaats en Andrea Kimi Antonelli - die vanaf P17 vertrok - op de vijfde plaats, kan Mercedes tevreden terugkijken.