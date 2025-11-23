user icon
icon

Russell verslagen door Verstappen: "Ik dacht een kans te hebben tegen Max"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Russell verslagen door Verstappen: "Ik dacht een kans te hebben tegen Max"
  • Gepubliceerd op 23 nov 2025 07:07
  • comments 2
  • Door: Jeroen Immink

George Russell kwam als derde over de finish tijdens de Grand Prix van Las Vegas. De Mercedes-coureur greep zo zijn negende podiumplek van het seizoen, maar kon geen vuist maken tegen Max Verstappen en Lando Norris. De Brit oogde na afloop in 'Sin City' dan ook wel tevreden. 

Russell profiteerde - net als Verstappen - optimaal van de mindere start van Norris. Doordat de McLaren-coureur rechtdoor schoof, moest hij Verstappen aan zich voorbij laten en ook nadat Russell naast hem kwam te staan, koos de nummer een van het WK eieren voor zijn geld. Later in de race kreeg Russell te maken met dezelfde stuurproblemen in de kwalificatie, waarna Norris hem alsnog inhaalde. 

Meer over Max Verstappen Russell geeft uitsluitsel over spraakmakende transfer Verstappen

Russell geeft uitsluitsel over spraakmakende transfer Verstappen

11 nov
 Red Bull onder druk: "Dan stopt Verstappen ermee"

Red Bull onder druk: "Dan stopt Verstappen ermee"

13 nov

Russell kan leven met derde plek 

Na afloop gaf Russell aan dat hij even een poging wilde wagen voor de overwinning, maar door ingestorte banden moest hij uiteindelijk toch toegeven. "Ja, ze waren ingezakt", gaf Russell toe bij het podiuminterview. "Toen Max de pits uitkwam, dacht ik dat ik een kans had met de koude banden en ik heb echt heel hard gepusht en vanaf dat moment heb ik de banden beschadigd. Ik zei via de radio dat ik niet zeker wist of deze band het tot het einde zou volhouden en het was echt heel moeilijk." 

"Dus nogmaals, het was het geen geweldige race daarbuiten. Maar hier op het podium staan is ja, waarschijnlijk het maximale dat we hadden kunnen bereiken", concludeerde de Engelsman uiteindelijk. 

Sterke race voor de Mercedessen 

Russell kon geen herhaling van 2024 bewerkstelligen in Las Vegas. Toen beleefde Mercedes een droomrace met Russell als grote winnaar en in zijn kielzog toenmalig teamgenoot Lewis Hamilton op de tweede plaats. Dat kunstje kon niet herhaald worden, maar met Russell op de derde plaats en Andrea Kimi Antonelli - die vanaf P17 vertrok - op de vijfde plaats, kan Mercedes tevreden terugkijken. 

 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Las Vegas 2025

Reacties (2)

Login om te reageren
  • jd2000

    Posts: 7.423

    Toch wel lachwekkend Russell. Op de boordradio even aankondigen dat hij ging verdedigen tegen Piastri. Bij de eerste poging was hij al gezien. Maar ja dit soort praatjes kennen we wel van Russell.

    • + 0
    • 23 nov 2025 - 07:13

US Grand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.365
  • Podiums 124
  • Grand Prix 230
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar