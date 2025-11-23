Max Verstappen heeft zijn laatste strohalm gepakt in strijd voor de wereldtitel. De Nederlander won op formidabele wijze de Grand Prix van Las Vegas en deelde Lando Norris een klein tikje uit in de titelstrijd. Na afloop oogde Verstappen tevreden.

Verstappen sloeg meteen toe bij de start in Las Vegas. Nadat Norris even rechtdoor schoof in de eerste bocht, profiteerde de Red Bull Racing-coureur optimaal en verschafte zich een weg naar de leiding. George Russell - die Norris ook had gepasseerd - probeerde het de Nederlander even lastig te maken, maar kon uiteindelijk geen vuist maken.

Verstappen dik tevreden na zege

De glimlach op het gezicht van Verstappen, sprak boekdelen. De Nederlander oogde dik tevreden nadat hij uit zijn auto was gestapt. "Ja, het was heel goed", aldus een stralende Nederlander. "Na de trainingen wisten we niet zo goed hoe de banden gingen reageren, en ook in de race zag je dat iedereen ritme zocht en hoe iedereen kon pushen. Helemaal in de eerste stint. Maar het ging goed. Normaal zijn wij niet heel goed hier, maar ik had alles onder controle en kon meer pushen. De auto was heel goed en hoe ik wilde, ik was comfortabel en haalde niet al te veel uit de band."

Op de vraag of Verstappen nog over de wereldtitel nadenkt, reageerde hij als volgt. Zelf wil hij er nog niet al te veel aan denken. "Dat is de beste manier om het aan te pakken, denk ik. "Dat is de beste aanpak, het gat is namelijk nog groot. We proberen te maximaliseren met wat we hebben, ook de komende races. Na Abu Dhabi zien we wel waar we staan. Maar ik ben trots op iedereen, als je kijkt waar we stonden. We proberen nog beter te worden, ook om volgend jaar weer sterk voor de dag te komen. We genieten er nu van en we zien wel waar we eindigen."

Verstappen loopt in op McLaren's

Voor Verstappen betekende de overwinning in Las Vegas een kleine opmars in het WK. De Nederlander staat nu 32 punten achter leider Norris en nog maar 12 punten op Oscar Piastri. Met nog een sprint- en twee races voor de boeg, is een vijfde wereldtitel niet realistisch, maar de droom is nog springlevend.