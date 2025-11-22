user icon
Hamilton diep in de put en doet opmerkelijke uitspraak
  • Gepubliceerd op 22 nov 2025 10:46
  • comments 23
  • Door: Bob Plaizier

Lewis Hamilton was de grote verliezer van de kwalificatie op het stratencircuit van Las Vegas. De Britse zevenvoudig wereldkampioen probeerde zich door de regen heen te vechten, maar hij had pech. Hij had zelfs zoveel pech dat hij niet verder kwam dan de twintigste (!) en langzaamste tijd. Hamilton wist even niet meer waar hij het moest zoeken.

Hamilton worstelt al het hele jaar met zijn vorm bij het team van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen had gehoopt dat hij kon gaan vechten om de zeges, maar al het hele seizoen blijkt dat een brug te ver te zijn. In Las Vegas leek alles echter eindelijk op zijn plek te vallen, en in de vrije trainingen oogde Ferrari snel.

Vlak voor de kwalificatie kwam het echter met bakken uit de hemel in Las Vegas. De baan was nat, en door de lage temperaturen was er ook weinig grip. De coureurs gleden overal van de baan af, wat zorgde voor veel gele vlaggen. Hamilton kon zich dan ook amper verbeteren, reed nog over een paaltje heen en kon zijn laatste ronde niet afmaken. Hierdoor bleef hij steken op de twintigste tijd, en kon hij een goed resultaat uit zijn hoofd zetten.

'Ik kon de bochten niet zien'

Hamilton baalde als een stekker, en kwam na afloop met een verklaring bij Motorsport.com: "Het was zo slecht als het maar zijn kan. Ik kon niets zien. Ik denk dat ik op een gegeven moment een paaltje heb geraakt. Ik kon de bochten gewoon niet zien. Het was zeker het gladst dat het voor ons is geweest. Ik kreeg de banden gewoon niet aan de praat."

Speelden de gele vlaggen een rol?

De gele vlaggen zaten Hamilton dwars, en dat doet hem pijn: "Hetzelfde verhaal, maar een ander weekend. Ik had een gele vlag in de laatste bocht en daarna, richting bocht 17, was er opnieuw een gele vlag en moest ik liften. Ik kwam over de streep en toen stond het licht op rood. Maar ik had hoe dan ook geen grip, dus ik denk niet dat het veel verschil had gemaakt."

Hamilton had eigenlijk op meer gehoopt: "De auto voelde geweldig aan in de derde training en ik dacht eerlijk gezegd dat het... Ik was echt enthousiast. Ik dacht dat we eindelijk eens een goede dag zouden hebben, maar het mocht niet zo zijn."

'Dit is mijn moeilijkste jaar'

Hamiltons eindconclusie is snoeihard: "Natuurlijk voelt dit vreselijk. Het voelt niet goed. Maar het enige wat ik kan doen, is het laten gaan. Ik ga proberen morgen terug te slaan. Ik heb alles gedaan wat ik maar kon wat betreft de voorbereiding. Vandaag voelde het geweldig in VT3. Ik heb alleen aan het einde van Q1 geen tijd kunnen neerzetten, maar ik had het gevoel dat we de snelsten waren. En dan kom je de kwalificatie uit als twintigste. Dit is zeker het moeilijkste jaar."

josdaboss

Posts: 1.181

Ik snap wel dat het zijn moeilijkste jaar ooit is. Hij krijgt nu een auto waarin de coureur het verschil maakt, daarom hoor je bijna niemand hem bij de beste coureurs ooit noemen.

  • 20
  • 22 nov 2025 - 11:21
F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari GP Las Vegas 2025

Reacties (23)

Login om te reageren
  • zoefroef

    Posts: 1.618

    Ja het gevoel hebben de snelste te zijn us natuurlijk een goed gevoel, maar ham kom.op.
    Waar zijn.jullie dit seizoen de snelste geweest? Ik geloof bijna nergens , zet een punt en syop, laat een jonger iemand, bearman, in de wagen en ga modeshows lopen.

    • + 6
    • 22 nov 2025 - 11:09
    • nr 76

      Posts: 7.164

      Dat ie de snelste was geeft natuurlijk wel vooruitzichten, volgens Britse fans is het namelijk heel makkelijk om van P20 naar P3 te rijden met de snelste wagen. Dit kon weleens zijn eerste podium van het seizoen worden!!

      • + 11
      • 22 nov 2025 - 11:27
    • Sil

      Posts: 215

      @76, zucht. Verstappen heeft gewoon de 2 snelste auto van het veld. Als je dan mazzel hebt met de saftey car qua timing. LeClerc finisht niet Piastri krijgt een dubieuze tijdstraf, dan is het inderdaad niet geheel verrassend dat hij op P3 eindigt. Niet alles wat Verstappen doet is godlike.

      • + 1
      • 22 nov 2025 - 12:07
    • Amstermar

      Posts: 64

      Lage IQ Sil... Hoeveel accounts heb je wel niet?

      • + 5
      • 22 nov 2025 - 12:12
    • Larry Perkins

      Posts: 61.611

      Verstappen reed niet vanaf p20 naar het podium, maar vanuit de pitlane, en 'snoepte' ook nog ff een lekke band mee...

      • + 6
      • 22 nov 2025 - 12:18
    • Regenrace

      Posts: 2.140

      Bij elk interview met Hamilton staat er tegenwoordig een olifant in de kamer.

      • + 1
      • 22 nov 2025 - 12:19
    • Sil

      Posts: 215

      @Amstermar, prima opbouwende kritiek. Perfect voorbeeld van de verloedering van die ooit zo mooie forum! Ga zo door dat bloed dit forum langzaam dood. Trots op je.

      • + 0
      • 22 nov 2025 - 12:41
    • ViggenneggiV

      Posts: 3.092

      Ja Tsunoda (en eerder Lawson) bewijst wel dat de RBR de tweede auto van het veld is.....

      • + 1
      • 22 nov 2025 - 13:36
  • StevenQ

    Posts: 9.836

    Lewis moet er lekker mee stoppen, lijkt me beter

    • + 10
    • 22 nov 2025 - 11:12
  • nr 76

    Posts: 7.164

    En hij had nog wel zijn speciale geluks glitterhelm opgezet dit weekend

    • + 4
    • 22 nov 2025 - 11:20
  • josdaboss

    Posts: 1.181

    Ik snap wel dat het zijn moeilijkste jaar ooit is. Hij krijgt nu een auto waarin de coureur het verschil maakt, daarom hoor je bijna niemand hem bij de beste coureurs ooit noemen.

    • + 20
    • 22 nov 2025 - 11:21
  • gridiron

    Posts: 2.960

    Dergelijke opmerkingen maakt hij al bijna het volledig seizoen dus zo opmerkelijk is het nu ook weer niet.

    • + 4
    • 22 nov 2025 - 11:43
    • schwantz34

      Posts: 41.392

      Ham lepelt elk weekend een helebull smoesjes op waarom het weer niet lukte, maar praatjes vullen geen zwarte gaatjes anders was die daarin wel wereldkampioen geworden!

      • + 1
      • 22 nov 2025 - 11:55
    • snailer

      Posts: 30.713

      Hij doet dit al in verschillende vormen vanaf 2022.

      • + 2
      • 22 nov 2025 - 11:59
  • Tony

    Posts: 1.547

    Het is mooi geweest Lewis. Graag na dit seizoen stoppen en Alonso, Doohan, Gasly, Tsunoda en Colapinto meenemen.

    • + 1
    • 22 nov 2025 - 11:53
    • nr 76

      Posts: 7.164

      Stroll mag blijven?

      • + 0
      • 22 nov 2025 - 11:55
    • Rimmer

      Posts: 13.022

      Alonso, Gasly en Cola hebben gewoon een contract en hoewel alle drie zeer wisselvallige weekenden kennen doen ze het eigenlijk gewoon beter dan Lewis. Dus als Lewis door mag dan mogen zij zeker nog een jaartje blijven.

      • + 3
      • 22 nov 2025 - 11:58
    • Tony

      Posts: 1.547

      Ook het contract van Lewis loopt nog één seizoen door. Contracten in de F1 zeggen niet zoveel. Dit moet hij zelf toch ook niet meer willen? Make him an offer hè can’t refuse en door.

      • + 1
      • 22 nov 2025 - 12:05
  • Rimmer

    Posts: 13.022

    Hij kan beter een voorbeeld aan Alonso nemen. Die rijdt pas in een rukwagen en is ook nog eens ouder.
    Lewis is gewoon klaar maar hij kan geen afscheid nemen want zodra hij stopt is hij niks meer.
    Ja een oud kampioen en oud F1 rijder maar de interesse voor hem stort als zijn eigen soufflés in elkaar zodra hij stopt.
    Er leeft een verhaaltje in zijn hoofd waarin een 60 jaar oude rijder nog altijd het gevecht aan kan gaan met de jonkies. Hij heeft dat idee zelfs laten verfilmen maar daarmee is het nog niet echt. Lewis hoopt tegen beter weten in dat hij nog steeds in een film speelt, hij leeft dan ook in een sprookje waarin niemand zoveel pk heeft als hij. Een sprookje waarin hij op 90% inzet met een minuut voorsprong kan winnen. Dat sprookje is voorbij maar dat lijkt Lewis niet te kunnen accepteren. Gelukkig is Charles daar om hem er elk weekend even fijntjes op te wijzen.

    • + 7
    • 22 nov 2025 - 11:56
  • F1jos

    Posts: 4.822

    Hij staat voor paal en reed hem alsnog overheen.

    • + 1
    • 22 nov 2025 - 11:58
  • jd2000

    Posts: 7.416

    No guts no glory. Bij Hamilton geen taxi geen glorie.

    • + 0
    • 22 nov 2025 - 12:23
    • Sil

      Posts: 215

      Net zoals bij de rest van het veld dus? Wat weer een mooi voorbeeld van de staat van dit forum! Zo trots op mijn medelanders!

      • + 0
      • 22 nov 2025 - 13:09
    • ViggenneggiV

      Posts: 3.092

      Verstappen had in 2021 glorie terwijl Mercedes de taxi had

      WDC worden, maar geen WCC (zoals ook in 2024) geeft aan dat de beste rijders niet per se een taxi nodig hebben

      • + 1
      • 22 nov 2025 - 13:40

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

