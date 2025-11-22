Lewis Hamilton was de grote verliezer van de kwalificatie op het stratencircuit van Las Vegas. De Britse zevenvoudig wereldkampioen probeerde zich door de regen heen te vechten, maar hij had pech. Hij had zelfs zoveel pech dat hij niet verder kwam dan de twintigste (!) en langzaamste tijd. Hamilton wist even niet meer waar hij het moest zoeken.

Hamilton worstelt al het hele jaar met zijn vorm bij het team van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen had gehoopt dat hij kon gaan vechten om de zeges, maar al het hele seizoen blijkt dat een brug te ver te zijn. In Las Vegas leek alles echter eindelijk op zijn plek te vallen, en in de vrije trainingen oogde Ferrari snel.

Vlak voor de kwalificatie kwam het echter met bakken uit de hemel in Las Vegas. De baan was nat, en door de lage temperaturen was er ook weinig grip. De coureurs gleden overal van de baan af, wat zorgde voor veel gele vlaggen. Hamilton kon zich dan ook amper verbeteren, reed nog over een paaltje heen en kon zijn laatste ronde niet afmaken. Hierdoor bleef hij steken op de twintigste tijd, en kon hij een goed resultaat uit zijn hoofd zetten.

'Ik kon de bochten niet zien'

Hamilton baalde als een stekker, en kwam na afloop met een verklaring bij Motorsport.com: "Het was zo slecht als het maar zijn kan. Ik kon niets zien. Ik denk dat ik op een gegeven moment een paaltje heb geraakt. Ik kon de bochten gewoon niet zien. Het was zeker het gladst dat het voor ons is geweest. Ik kreeg de banden gewoon niet aan de praat."

Speelden de gele vlaggen een rol?

De gele vlaggen zaten Hamilton dwars, en dat doet hem pijn: "Hetzelfde verhaal, maar een ander weekend. Ik had een gele vlag in de laatste bocht en daarna, richting bocht 17, was er opnieuw een gele vlag en moest ik liften. Ik kwam over de streep en toen stond het licht op rood. Maar ik had hoe dan ook geen grip, dus ik denk niet dat het veel verschil had gemaakt."

Hamilton had eigenlijk op meer gehoopt: "De auto voelde geweldig aan in de derde training en ik dacht eerlijk gezegd dat het... Ik was echt enthousiast. Ik dacht dat we eindelijk eens een goede dag zouden hebben, maar het mocht niet zo zijn."

'Dit is mijn moeilijkste jaar'

Hamiltons eindconclusie is snoeihard: "Natuurlijk voelt dit vreselijk. Het voelt niet goed. Maar het enige wat ik kan doen, is het laten gaan. Ik ga proberen morgen terug te slaan. Ik heb alles gedaan wat ik maar kon wat betreft de voorbereiding. Vandaag voelde het geweldig in VT3. Ik heb alleen aan het einde van Q1 geen tijd kunnen neerzetten, maar ik had het gevoel dat we de snelsten waren. En dan kom je de kwalificatie uit als twintigste. Dit is zeker het moeilijkste jaar."