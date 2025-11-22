Titelrivalen Lando Norris en Max Verstappen delen morgen de eerste startrij in de Grand Prix van Las Vegas. In de kwalificatie op het natte stratencircuit waren ze aan elkaar gewaagd, en men verwacht een spannend duel. Norris denkt dat Verstappen de aanval gaat openen, en daar heeft hij veel zin in.

Norris is nog altijd de grote favoriet voor de wereldtitel in de Formule 1. De Britse McLaren-coureur heeft een kleine voorsprong op zijn teamgenoot Oscar Piastri, en heeft 49 WK-punten meer dan Verstappen. Als de Nederlander zijn titeldroom nog in leven wil houden, dan moet hij goed presteren in Las Vegas. Hij mag Norris niet uit het oog verliezen, en de tweede startplek is de ideale uitgangspositie.

Verstappen was in de kwalificatie op het kletsnatte circuit 0,323 seconden langzamer dan polesitter Norris. Niemand weet eigenlijk wat de onderlinge verhoudingen zijn, want in alle drie de vrije trainingen waren er factoren die voor onduidelijkheid zorgden. Of Red Bull of McLaren sneller is qua racepace, is dan ook onduidelijk. Eén ding is wel zeker: Verstappen gaat niet rustig aan doen.

Het duel met Verstappen

Norris is zich daarvan bewust, en daar draait hij niet omheen. Tijdens de FIA-persconferentie na afloop van de kwalificatie wordt hij gevraagd of hij een pittig duel in de eerste bocht verwacht: "Ja, maar daar heb ik zin in. Ik kijk ernaar uit. Hij is snel, en als je minder van hem verwacht, dan weet je niet tot wat hij in staat is."

"Dus ja, ik verwacht wel een gevecht. Ik verwacht eigenlijk een gevecht tijdens de hele race. Maar op hetzelfde moment ben ik hier ook om te winnen. Ik ben hier niet om risico's te nemen. Ik wil nog steeds morgen die baan opgaan, en winnen."

Wat is de aanpak van Norris?

Norris verklaart dat hij alles stapje voor stapje blijft aanpakken: "Ik ga ervoor zorgen dat ik alles ga doen wat ik kan. Maar het is nog steeds één stap tegelijk. Ik heb een goede start en een goede openingsronde nodig, dat soort dingen. Vanaf daar moet ik verder bouwen."