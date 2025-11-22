user icon
Norris deelt opvallende waarschuwing uit aan Verstappen

Norris deelt opvallende waarschuwing uit aan Verstappen
  Gepubliceerd op 22 nov 2025 12:46
  comments 9
  Door: Bob Plaizier

Titelrivalen Lando Norris en Max Verstappen delen morgen de eerste startrij in de Grand Prix van Las Vegas. In de kwalificatie op het natte stratencircuit waren ze aan elkaar gewaagd, en men verwacht een spannend duel. Norris denkt dat Verstappen de aanval gaat openen, en daar heeft hij veel zin in.

Norris is nog altijd de grote favoriet voor de wereldtitel in de Formule 1. De Britse McLaren-coureur heeft een kleine voorsprong op zijn teamgenoot Oscar Piastri, en heeft 49 WK-punten meer dan Verstappen. Als de Nederlander zijn titeldroom nog in leven wil houden, dan moet hij goed presteren in Las Vegas. Hij mag Norris niet uit het oog verliezen, en de tweede startplek is de ideale uitgangspositie.

Verstappen was in de kwalificatie op het kletsnatte circuit 0,323 seconden langzamer dan polesitter Norris. Niemand weet eigenlijk wat de onderlinge verhoudingen zijn, want in alle drie de vrije trainingen waren er factoren die voor onduidelijkheid zorgden. Of Red Bull of McLaren sneller is qua racepace, is dan ook onduidelijk. Eén ding is wel zeker: Verstappen gaat niet rustig aan doen.

Het duel met Verstappen

Norris is zich daarvan bewust, en daar draait hij niet omheen. Tijdens de FIA-persconferentie na afloop van de kwalificatie wordt hij gevraagd of hij een pittig duel in de eerste bocht verwacht: "Ja, maar daar heb ik zin in. Ik kijk ernaar uit. Hij is snel, en als je minder van hem verwacht, dan weet je niet tot wat hij in staat is."

"Dus ja, ik verwacht wel een gevecht. Ik verwacht eigenlijk een gevecht tijdens de hele race. Maar op hetzelfde moment ben ik hier ook om te winnen. Ik ben hier niet om risico's te nemen. Ik wil nog steeds morgen die baan opgaan, en winnen."

Wat is de aanpak van Norris?

Norris verklaart dat hij alles stapje voor stapje blijft aanpakken: "Ik ga ervoor zorgen dat ik alles ga doen wat ik kan. Maar het is nog steeds één stap tegelijk. Ik heb een goede start en een goede openingsronde nodig, dat soort dingen. Vanaf daar moet ik verder bouwen."

Begint toch wel ergelijke vormen aan te nemen die koppen die de inhoud niet dekken,

F1 Nieuws Max Verstappen Lando Norris McLaren Red Bull Racing GP Las Vegas 2025

Reacties (9)

Login om te reageren
  jd2000

    Posts: 7.416

    Begint toch wel ergelijke vormen aan te nemen die koppen die de inhoud niet dekken,

    + 29
    22 nov 2025 - 12:53
    Larry Perkins

      Posts: 61.619

      Niet alleen de koppen @jd2000. Zie hieronder...

      + 0
      22 nov 2025 - 14:17
  StevenQ

    Posts: 9.836

    Dit is geen waarschuwing aan Max, eerder een waarschuwing aan zichzelf, Max is degene die risico's kan nemen, hij niet

    + 1
    22 nov 2025 - 13:14
  Niels G60

    Posts: 223

    Hij hoeft ook niet, laat Max lekker gaan😉

    + 3
    22 nov 2025 - 13:18
    Freek-Willem

      Posts: 6.458

      Precies, Norris moet kijken naar het WDC. Lekker Verstappen laten winnen en dan in AD de belangrijkste beker omhoog houden

      + 1
      22 nov 2025 - 13:45
    Glasvezelcoureur

      Posts: 557

      Denk toch dat Norris dat zo niet ziet.

      Stel hij valt een paar plekken terug - of zelfs helemaal uit - omdat hij teveel heeft willen doen of laten zien, en Verstappen wint de race bovendien met Piastri in zijn kielzog, dan gaat de druk toch oplopen en een ongewenste rol spelen...

      + 0
      22 nov 2025 - 14:47
  Larry Perkins

    Posts: 61.619

    "Maar op hetzelfde moment ben ik hier ook om te winnen. Ik ben hier niet om risico's te nemen. Ik wil nog steeds morgen die baan opgaan, en winnen."

    Ze zitten er weer eens naast! Norris vertelde juist het TEGENOVERGESTELDE, hij zei:

    "Ik ben er niet om GEEN risico's te nemen."

    + 1
    22 nov 2025 - 13:53
    Larry Perkins

      Posts: 61.619

      Zie de persco...

      F1 Post Qualifying Press Conference | Las Vegas GP 2025!
      (21,28 minuten)

      https://youtu.be/4e3glDfvWhM

      (herhaalde plaatsing)

      + 0
      22 nov 2025 - 13:54

