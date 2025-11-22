user icon
Snelle Verstappen kan niet genieten van zware omstandigheden in Las Vegas

Snelle Verstappen kan niet genieten van zware omstandigheden in Las Vegas
  Gepubliceerd op 22 nov 2025 06:33
  • comments 4
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen heeft de tweede tijd genoteerd in de kwalificatie in de straten van Las Vegas. Op het kletsnatte circuit had hij het niet lastig, en kon hij niet tippen aan de tijd van Lando Norris. Verstappen was dan ook niet helemaal tevreden, en hij had zich ook niet vermaakt.

Na de derde vrije training begon het hard te regenen in Las Vegas. De baan was daardoor kletsnat, en in combinatie met de koude temperaturen was het een chaos. In elke bocht schoof er een coureur de uitloopzone in, en zelfs op de full wets hadden de coureurs het lastig. Wonder boven wonder wisten de meeste coureurs de auto's uit de muur te houden, en waren er geen rode vlaggen.

Verstappen deed mee om de knikkers, en wist het Norris moeilijk te maken op de full wets. Toen er in Q3 werd gewisseld naar de inters, had Verstappen het wat lastiger. Norris schoot in zijn McLaren als een soort papajakleurige raket over de baan. Verstappen kon niet meekomen in dit geweld, en moest genoegen nemen met de tweede tijd.

Geen leuke dag

Verstappen oogde na afloop rustig toen hij zich in het parc fermé meldde bij interviewer van dienst James Hinchcliffe. Daar gaf hij zijn kijk op de sessie: "Het was heel, heel erg glad hier. Als het droog is, is het hier al glad en in de regen was dit helemaal niet leuk. Ik ben dol op rijden in de regen, maar dit voelde meer alsof we reden op ijs. Het duurde heel erg lang voordat we de banden onder de knie hadden gekregen."

Maakt Verstappen nog kans?

Verstappen zag zijn performance wat terugvallen: "Ik had het gevoel dat we competitiever waren op de full wets, maar de baan werd beter dus we moesten overstappen naar de inters. We vonden het lastig om grip te vinden. In je laatste ronde neem je iets meer risico's, maar het was nog steeds niet genoeg om voor de eerste tijd te vechten."

Verstappen ziet wel kansen voor de race van morgen: "Het is voor ons nog steeds goed dat we op de eerste startrij staan. Ik ben zin in morgen. Ik hoop dat we genoeg grip hebben aan de binnenkant, maar dat gaan we wel zien."

HermanInDeZon

Posts: 338

Heb het gevoel dat Max hier vandaag "op klasse gepakt" is door Norris.

Geen kritiek op Verstappen, maar een enorm compliment voor Norris.
Gebeurt zelden tot nooit dat iemand dit kan.

  • 2
  • 22 nov 2025 - 06:35
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Las Vegas 2025

Reacties (4)

Login om te reageren
  • HermanInDeZon

    Posts: 337

    Heb het gevoel dat Max hier vandaag "op klasse gepakt" is door Norris.

    Geen kritiek op Verstappen, maar een enorm compliment voor Norris.
    Gebeurt zelden tot nooit dat iemand dit kan.

    • + 2
    • 22 nov 2025 - 06:35
    • OfficialPradero

      Posts: 1.463

      Wat Norris deed is natuurlijk erg goed, maar als je de banden niet aan de praat krijgt ( wat voor een groot deel te maken heeft met de wagen ) dan kan je als coureur t verschil ook niet echt maken.,

      • + 2
      • 22 nov 2025 - 06:47
  • Leclerc Fan

    Posts: 3.971

    Viel in de regen tegen...

    • + 1
    • 22 nov 2025 - 06:38
    • ScuderiaSjonno

      Posts: 2.081

      Wie dat ook deed was mijn favoriet Hamilton. Man, dit is gewoon *te erg aan het worden :(

      Misschien toch maar stoppen eind dit jaar want zo kan het toch ook niet langer...........

      • + 0
      • 22 nov 2025 - 06:56

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  Team Red Bull Racing
  • Punten 3.365
  • Podiums 124
  • Grand Prix 230
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
