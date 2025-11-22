Max Verstappen heeft de tweede tijd genoteerd in de kwalificatie in de straten van Las Vegas. Op het kletsnatte circuit had hij het niet lastig, en kon hij niet tippen aan de tijd van Lando Norris. Verstappen was dan ook niet helemaal tevreden, en hij had zich ook niet vermaakt.

Na de derde vrije training begon het hard te regenen in Las Vegas. De baan was daardoor kletsnat, en in combinatie met de koude temperaturen was het een chaos. In elke bocht schoof er een coureur de uitloopzone in, en zelfs op de full wets hadden de coureurs het lastig. Wonder boven wonder wisten de meeste coureurs de auto's uit de muur te houden, en waren er geen rode vlaggen.

Verstappen deed mee om de knikkers, en wist het Norris moeilijk te maken op de full wets. Toen er in Q3 werd gewisseld naar de inters, had Verstappen het wat lastiger. Norris schoot in zijn McLaren als een soort papajakleurige raket over de baan. Verstappen kon niet meekomen in dit geweld, en moest genoegen nemen met de tweede tijd.

Geen leuke dag

Verstappen oogde na afloop rustig toen hij zich in het parc fermé meldde bij interviewer van dienst James Hinchcliffe. Daar gaf hij zijn kijk op de sessie: "Het was heel, heel erg glad hier. Als het droog is, is het hier al glad en in de regen was dit helemaal niet leuk. Ik ben dol op rijden in de regen, maar dit voelde meer alsof we reden op ijs. Het duurde heel erg lang voordat we de banden onder de knie hadden gekregen."

Maakt Verstappen nog kans?

Verstappen zag zijn performance wat terugvallen: "Ik had het gevoel dat we competitiever waren op de full wets, maar de baan werd beter dus we moesten overstappen naar de inters. We vonden het lastig om grip te vinden. In je laatste ronde neem je iets meer risico's, maar het was nog steeds niet genoeg om voor de eerste tijd te vechten."

Verstappen ziet wel kansen voor de race van morgen: "Het is voor ons nog steeds goed dat we op de eerste startrij staan. Ik ben zin in morgen. Ik hoop dat we genoeg grip hebben aan de binnenkant, maar dat gaan we wel zien."