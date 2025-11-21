user icon
icon

Marko vuurt terug naar McLaren

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Marko vuurt terug naar McLaren
  • Gepubliceerd op 21 nov 2025 16:46
  • comments 1
  • Door: Jesse Jansen

In Brazilië verwisselde Red Bull Racing de motor van Max Verstappen; dit is iets waar concurrent McLaren vraagtekens bij plaatste. Volgens McLaren-teambaas Andrea Stella klopt er iets niet aan de nieuwe motor van Verstappen, maar Red Bull-adviseur Helmut Marko laat weten dat er niets aan de hand is. 

Meer over McLaren McLaren wil FIA-onderzoek naar motorwissel Verstappen

McLaren wil FIA-onderzoek naar motorwissel Verstappen

10 nov
 FIA blundert met strafpunten voor Piastri

FIA blundert met strafpunten voor Piastri

10 nov

Red Bull was niet sterk tijdens de kwalificatie van Brazilië. Verstappen en Tsunoda vielen beide uit tijdens het eerste deel van de kwalificatie. Red Bull besloot om de set-up en motor te wijzigen van Verstappen en daarom moest de Nederlander vanuit de pitstraat starten.

De grootste vraagtekens van Stella waren omtrent de cost cap, het maximum waar een team zich aan moet houden omtrent uitgaven. Volgens Stella zou dit niet kloppen: "Als de motoronderdelen namelijk werden verwisseld wegens performance-redenen, zou dat onder de cost cap moeten vallen", zo zei hij tegenover de internationale media in Brazilië. 

Red Bull voldoet aan de reglementen

De aanwezige media vroegen aan de Red Bull-adviseur in Las Vegas of Stella gelijk had omtrent de nieuwe motor. Marko vertelt echter: "Geen zorgen, we voldoen volledig aan de reglementen. Om vanuit de pitlane te starten; dat was voor ons de oplossing om de afstelling te veranderen. En we hebben van deze gelegenheid gebruikgemaakt om ook de motor te vervangen."

Max Verstappen startte in Brazilië vanuit de pitstraat en wist uiteindelijk als derde te eindigen. De Nederlander finishte tien seconden achter Norris en binnen de seconde van Kimi Antonelli. De Mercedes-coureur wist Verstappen lang genoeg achter zich te houden. 

Verstappen is ver verwijderd van zijn concurrenten

Het verschil tussen Verstappen en Lando Norris, de leider in het wereldkampioenschap, is momenteel 49 punten. Met nog maar drie races en een sprintrace te gaan is dit wat aan de vele kant. Verstappen moet alles winnen en een uitvalbeurt van beide McLaren-coureurs nodig hebben, mocht hij nog eerste of tweede willen eindigen. 

F1 Nieuws Max Verstappen Helmut Marko Andrea Stella McLaren Red Bull Racing GP Las Vegas 2025

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 61.588

    Der kums de monkey oud of de slief...

    Tweede Wereldoorlog-veteraan Helmut gebruikt de putjes op Vegas als schuttersputjes om op McLaren te vuren...

    (ik zie altijd makkelijk verbanden!)

    • + 0
    • 21 nov 2025 - 17:11

US Grand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar