In Brazilië verwisselde Red Bull Racing de motor van Max Verstappen; dit is iets waar concurrent McLaren vraagtekens bij plaatste. Volgens McLaren-teambaas Andrea Stella klopt er iets niet aan de nieuwe motor van Verstappen, maar Red Bull-adviseur Helmut Marko laat weten dat er niets aan de hand is.

Red Bull was niet sterk tijdens de kwalificatie van Brazilië. Verstappen en Tsunoda vielen beide uit tijdens het eerste deel van de kwalificatie. Red Bull besloot om de set-up en motor te wijzigen van Verstappen en daarom moest de Nederlander vanuit de pitstraat starten.

De grootste vraagtekens van Stella waren omtrent de cost cap, het maximum waar een team zich aan moet houden omtrent uitgaven. Volgens Stella zou dit niet kloppen: "Als de motoronderdelen namelijk werden verwisseld wegens performance-redenen, zou dat onder de cost cap moeten vallen", zo zei hij tegenover de internationale media in Brazilië.

Red Bull voldoet aan de reglementen

De aanwezige media vroegen aan de Red Bull-adviseur in Las Vegas of Stella gelijk had omtrent de nieuwe motor. Marko vertelt echter: "Geen zorgen, we voldoen volledig aan de reglementen. Om vanuit de pitlane te starten; dat was voor ons de oplossing om de afstelling te veranderen. En we hebben van deze gelegenheid gebruikgemaakt om ook de motor te vervangen."

Max Verstappen startte in Brazilië vanuit de pitstraat en wist uiteindelijk als derde te eindigen. De Nederlander finishte tien seconden achter Norris en binnen de seconde van Kimi Antonelli. De Mercedes-coureur wist Verstappen lang genoeg achter zich te houden.

Verstappen is ver verwijderd van zijn concurrenten

Het verschil tussen Verstappen en Lando Norris, de leider in het wereldkampioenschap, is momenteel 49 punten. Met nog maar drie races en een sprintrace te gaan is dit wat aan de vele kant. Verstappen moet alles winnen en een uitvalbeurt van beide McLaren-coureurs nodig hebben, mocht hij nog eerste of tweede willen eindigen.